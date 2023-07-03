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Специалисты из Мурманска обследуют дороги в Приморском районе Запорожья - РИА Новости, 03.07.2023
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Надежные люди
 
10:52 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/dorogi-1881853416.html
Специалисты из Мурманска обследуют дороги в Приморском районе Запорожья
Специалисты из Мурманска обследуют дороги в Приморском районе Запорожья - РИА Новости, 03.07.2023
Специалисты из Мурманска обследуют дороги в Приморском районе Запорожья
Специалисты из Мурманской области в рамках соглашения о сотрудничестве обследуют состояние дорог в Приморском районе Запорожской области для выявления дефектов... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T10:52
2023-07-03T10:52
надежные люди
мурманская область
запорожская область
андрей чибис
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МУРМАНСК, 3 июл – РИА Новости. Специалисты из Мурманской области в рамках соглашения о сотрудничестве обследуют состояние дорог в Приморском районе Запорожской области для выявления дефектов и определения необходимости ремонта, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале. "Цель обследования – выявить дефекты и установить, нуждается ли дорога в ремонте. Специалистам предстоит проверить порядка 600 км дорог", - говорится в сообщении. Обследование проводится с помощью лаборатории, которая оснащена измерительным оборудованием, камерами и множеством датчиков. "Необходимости бегать инженеру по дороге с рейкой нет, достаточно машине проехать по исследуемому участку со скоростью 30-50 км/ч, и мы будем видеть полную картину состояния дорожного полотна, после чего будут составлены дефектные ведомости", – рассказал ведущий инженер Мурманскавтодора Евгений Ананьев, слова которого приводятся в сообщении. Обследование состояния дорог города Приморска и сёл, входящих в состав района, проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области. Ранее в рамках ПМЭФ-2023 губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал РИА новости о том, что Кольское заполярье активно поддерживает Приморский район Запорожской области, в том числе налаживает водоснабжение, восстанавливает МФЦ, ведет подготовку к зиме. Кроме того, в Приморский район из Мурманской области отправлена коммунальная техника, специалисты занимаются ремонтом кровель школ и внутренним обустройством учебных заведений. Задача этого года - открыть молодежное пространство "Сопки. Спорт", подобное тем, что работают в северном регионе. Также мурманские строители восстанавливают Дом культуры в Приморске.
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мурманская область, запорожская область, андрей чибис
Надежные люди, Мурманская область, Запорожская область, Андрей Чибис
Специалисты из Мурманска обследуют дороги в Приморском районе Запорожья

Оперштаб: специалисты из Мурманска обследуют дороги в Приморском районе Запорожья

© Фото : Оперативный штаб Мурманской областиСпециалисты из Мурманска обследуют дороги в Приморском районе Запорожья
Специалисты из Мурманска обследуют дороги в Приморском районе Запорожья - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : Оперативный штаб Мурманской области
Специалисты из Мурманска обследуют дороги в Приморском районе Запорожья
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 3 июл – РИА Новости. Специалисты из Мурманской области в рамках соглашения о сотрудничестве обследуют состояние дорог в Приморском районе Запорожской области для выявления дефектов и определения необходимости ремонта, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.
«
"Цель обследования – выявить дефекты и установить, нуждается ли дорога в ремонте. Специалистам предстоит проверить порядка 600 км дорог", - говорится в сообщении.
Обследование проводится с помощью лаборатории, которая оснащена измерительным оборудованием, камерами и множеством датчиков.
«
"Необходимости бегать инженеру по дороге с рейкой нет, достаточно машине проехать по исследуемому участку со скоростью 30-50 км/ч, и мы будем видеть полную картину состояния дорожного полотна, после чего будут составлены дефектные ведомости", – рассказал ведущий инженер Мурманскавтодора Евгений Ананьев, слова которого приводятся в сообщении.
Обследование состояния дорог города Приморска и сёл, входящих в состав района, проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области.
Ранее в рамках ПМЭФ-2023 губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал РИА новости о том, что Кольское заполярье активно поддерживает Приморский район Запорожской области, в том числе налаживает водоснабжение, восстанавливает МФЦ, ведет подготовку к зиме. Кроме того, в Приморский район из Мурманской области отправлена коммунальная техника, специалисты занимаются ремонтом кровель школ и внутренним обустройством учебных заведений. Задача этого года - открыть молодежное пространство "Сопки. Спорт", подобное тем, что работают в северном регионе. Также мурманские строители восстанавливают Дом культуры в Приморске.
 
Надежные людиМурманская областьЗапорожская областьАндрей Чибис
 
 
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