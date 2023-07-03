https://ria.ru/20230703/donbass-1881841558.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Еленовку

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Еленовку - РИА Новости, 03.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Еленовку

Украинские войска в понедельник утром обстреляли Куйбышевский район Донецка, Макеевку и поселок Еленовка, выпустив 17 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра,... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T10:20

2023-07-03T10:20

2023-07-03T10:20

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

макеевка

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg

ДОНЕЦК, 3 июл – РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли Куйбышевский район Донецка, Макеевку и поселок Еленовка, выпустив 17 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что Червоногвардейский район Макеевки был обстреляли в 8.20 мск пятью снарядами такого же калибра, в 7.50 семь снарядов калибра 152 миллиметра было выпущено по поселку Еленовка. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, макеевка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика