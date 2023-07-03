https://ria.ru/20230703/donbass-1881841558.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Еленовку
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Еленовку - РИА Новости, 03.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Еленовку
Украинские войска в понедельник утром обстреляли Куйбышевский район Донецка, Макеевку и поселок Еленовка, выпустив 17 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T10:20
2023-07-03T10:20
2023-07-03T10:20
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
макеевка
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 июл – РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли Куйбышевский район Донецка, Макеевку и поселок Еленовка, выпустив 17 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что Червоногвардейский район Макеевки был обстреляли в 8.20 мск пятью снарядами такого же калибра, в 7.50 семь снарядов калибра 152 миллиметра было выпущено по поселку Еленовка. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, макеевка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Макеевка, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Еленовку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 17 снарядов по Донецку, Макеевке и Еленовке
ДОНЕЦК, 3 июл – РИА Новости.
Украинские войска в понедельник утром обстреляли Куйбышевский район Донецка, Макеевку и поселок Еленовка, выпустив 17 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в Telegram-канале
представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что Червоногвардейский район Макеевки был обстреляли в 8.20 мск пятью снарядами такого же калибра, в 7.50 семь снарядов калибра 152 миллиметра было выпущено по поселку Еленовка.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.