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ВТБ: доля полугодовых депозитов россиян выросла на 23% - РИА Новости, 03.07.2023
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13:33 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/depozity-1881907574.html
ВТБ: доля полугодовых депозитов россиян выросла на 23%
ВТБ: доля полугодовых депозитов россиян выросла на 23% - РИА Новости, 03.07.2023
ВТБ: доля полугодовых депозитов россиян выросла на 23%
Во втором квартале 53% депозитов, размещенных в ВТБ, были открыты на срок шесть месяцев. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года доля таких инструментов... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:33
2023-07-03T13:33
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Во втором квартале 53% депозитов, размещенных в ВТБ, были открыты на срок шесть месяцев. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года доля таких инструментов выросла на 23%, сообщает пресс-служба банка.Средний чек депозита остался на том же уровне и составил порядка 567 тысяч рублей.По оценке ВТБ, российские вкладчики постепенно меняют стратегию своих сбережений. Если год назад на фоне высокой доходности по краткосрочным депозитам основным спросом клиентов пользовались инструменты на сроком 3 месяца, то по мере расширения горизонта планирования и снижения ставок начал расти спрос на вклады до полугода.В результате доля среднесрочных депозитов во втором квартале существенно превысила показатели аналогичного периода 2022 года, когда на продукты сроком 6 месяцев приходилось в среднем 30% открываемых депозитов. Одновременно снизился спрос на краткосрочные инструменты: по статистике ВТБ, во втором квартале они занимают около 32%, тогда как год назад – 62%. Доля "длинных" вкладов по итогам апреля-июня составила 15%, увеличившись за год на 7 процентных пунктов."Депозиты в рублях остаются одним из самых востребованных способов вложения средств среди российских вкладчиков. При этом население предпочитает диверсифицировать свои сбережения, сочетая несколько банковских продуктов. По нашим данным, наибольшей популярностью пользуется комбинация депозита и накопительного счета, который позволяет получать доходность на остаток средств, а также снимать и вносить деньги в любой момент. Такой подход оправдан, так как помогает не только создать финансовую "подушку", но и более гибко распоряжаться деньгами", – прокомментировала начальник управления "Сбережения" Наталья Тучкова, слова которой приводит пресс-служба.Ранее ВТБ обновил свою линейку вкладов, запустив ВТБ-Вклад взамен 12 разным депозитам.
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втб, новости компаний - экономика
ВТБ, Новости компаний - Экономика

ВТБ: доля полугодовых депозитов россиян выросла на 23%

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Во втором квартале 53% депозитов, размещенных в ВТБ, были открыты на срок шесть месяцев. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года доля таких инструментов выросла на 23%, сообщает пресс-служба банка.
Средний чек депозита остался на том же уровне и составил порядка 567 тысяч рублей.
По оценке ВТБ, российские вкладчики постепенно меняют стратегию своих сбережений. Если год назад на фоне высокой доходности по краткосрочным депозитам основным спросом клиентов пользовались инструменты на сроком 3 месяца, то по мере расширения горизонта планирования и снижения ставок начал расти спрос на вклады до полугода.
В результате доля среднесрочных депозитов во втором квартале существенно превысила показатели аналогичного периода 2022 года, когда на продукты сроком 6 месяцев приходилось в среднем 30% открываемых депозитов. Одновременно снизился спрос на краткосрочные инструменты: по статистике ВТБ, во втором квартале они занимают около 32%, тогда как год назад – 62%. Доля "длинных" вкладов по итогам апреля-июня составила 15%, увеличившись за год на 7 процентных пунктов.
"Депозиты в рублях остаются одним из самых востребованных способов вложения средств среди российских вкладчиков. При этом население предпочитает диверсифицировать свои сбережения, сочетая несколько банковских продуктов. По нашим данным, наибольшей популярностью пользуется комбинация депозита и накопительного счета, который позволяет получать доходность на остаток средств, а также снимать и вносить деньги в любой момент. Такой подход оправдан, так как помогает не только создать финансовую "подушку", но и более гибко распоряжаться деньгами", – прокомментировала начальник управления "Сбережения" Наталья Тучкова, слова которой приводит пресс-служба.
Ранее ВТБ обновил свою линейку вкладов, запустив ВТБ-Вклад взамен 12 разным депозитам.
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