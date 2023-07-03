https://ria.ru/20230703/delo-1882014064.html

В Иваново на тренера завели дело об истязании несовершеннолетнего

В Иваново на тренера завели дело об истязании несовершеннолетнего - РИА Новости, 03.07.2023

В Иваново на тренера завели дело об истязании несовершеннолетнего

Уголовное дело возбуждено в отношении тренера ивановского спортклуба после проверки информации об избиении десятилетнего мальчика, сообщило СУСК по Ивановской... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T20:22

2023-07-03T20:22

2023-07-03T20:22

происшествия

россия

иваново

ивановская область

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg

РЯЗАНЬ, 3 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении тренера ивановского спортклуба после проверки информации об избиении десятилетнего мальчика, сообщило СУСК по Ивановской области. Ранее в понедельник следственное управление СК РФ по региону сообщило о процессуальной проверке по сообщению об избиении тренером десятилетнего мальчика. По данным СМИ, об инциденте журналистам рассказала мама мальчика. По ее словам, тренер смешанных единоборств избил ребенка палкой, от чего у него остались множественные гематомы. "Следственными органами СУСК России по Ивановской области по результатам проведенной доследственной проверки по информации СМИ в отношении тренера спортивного клуба возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУСК. Следствием установлено, что систематически в ходе проведения тренировок в секции "Смешанные единоборства" в одном из спортивных клубов города Иваново тренер наносил побои кулаком и палкой десятилетнему воспитаннику по различным частям тела. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, уточняет СУСК.

https://ria.ru/20221221/vina-1840167666.html

россия

иваново

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, иваново, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф)