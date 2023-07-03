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В Иваново на тренера завели дело об истязании несовершеннолетнего
В Иваново на тренера завели дело об истязании несовершеннолетнего - РИА Новости, 03.07.2023
В Иваново на тренера завели дело об истязании несовершеннолетнего
Уголовное дело возбуждено в отношении тренера ивановского спортклуба после проверки информации об избиении десятилетнего мальчика, сообщило СУСК по Ивановской... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T20:22
2023-07-03T20:22
2023-07-03T20:22
происшествия
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РЯЗАНЬ, 3 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении тренера ивановского спортклуба после проверки информации об избиении десятилетнего мальчика, сообщило СУСК по Ивановской области. Ранее в понедельник следственное управление СК РФ по региону сообщило о процессуальной проверке по сообщению об избиении тренером десятилетнего мальчика. По данным СМИ, об инциденте журналистам рассказала мама мальчика. По ее словам, тренер смешанных единоборств избил ребенка палкой, от чего у него остались множественные гематомы. "Следственными органами СУСК России по Ивановской области по результатам проведенной доследственной проверки по информации СМИ в отношении тренера спортивного клуба возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУСК. Следствием установлено, что систематически в ходе проведения тренировок в секции "Смешанные единоборства" в одном из спортивных клубов города Иваново тренер наносил побои кулаком и палкой десятилетнему воспитаннику по различным частям тела. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, уточняет СУСК.
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происшествия, россия, иваново, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Иваново, Ивановская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иваново на тренера завели дело об истязании несовершеннолетнего
В Иваново на тренера спортклуба завели дело об истязании несовершеннолетнего
РЯЗАНЬ, 3 июл – РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено в отношении тренера ивановского спортклуба после проверки информации об избиении десятилетнего мальчика, сообщило СУСК
по Ивановской области.
Ранее в понедельник следственное управление СК РФ
по региону сообщило о процессуальной проверке по сообщению об избиении тренером десятилетнего мальчика.
По данным СМИ, об инциденте журналистам рассказала мама мальчика. По ее словам, тренер смешанных единоборств избил ребенка палкой, от чего у него остались множественные гематомы.
"Следственными органами СУСК России по Ивановской области по результатам проведенной доследственной проверки по информации СМИ в отношении тренера спортивного клуба возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУСК.
Следствием установлено, что систематически в ходе проведения тренировок в секции "Смешанные единоборства" в одном из спортивных клубов города Иваново тренер наносил побои кулаком и палкой десятилетнему воспитаннику по различным частям тела.
Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, уточняет СУСК.
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