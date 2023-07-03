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На территории Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

На территории Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 03.07.2023

На территории Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим ЧС введен на территории Якутии из-за лесных пожаров, которые участились по причине сильной жары и грозы, сообщает глава региона Айсен Николаев в... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T07:52

2023-07-03T07:52

2023-07-03T07:52

происшествия

алданский район

айсен николаев

природные пожары в россии

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 3 июл - РИА Новости. Режим ЧС введен на территории Якутии из-за лесных пожаров, которые участились по причине сильной жары и грозы, сообщает глава региона Айсен Николаев в телеграм-канале. "В последние дни стоит сильная жара, усилилась грозовая активность, что и стало причиной усложнения ситуации. Всего на сегодняшний день в республике действуют 110 лесных пожаров на общей площади 61 164 га. Наиболее сложная обстановка в Усть-Майском, Оймяконском и Алданском районах. В связи с этим, сегодня мной подписан указ о введении режима ЧС на территории республики", - заявил Николаев. Глава Якутии отметил, на заседании КЧС по борьбе с лесными пожарами поручил вести постоянный мониторинг ситуации, усилить привлечение на тушение возгораний местного населения. "В Оймяконском и Алданском районах необходимо принять решение о введении режима ЧС на территории районов. По зонам контроля. Там, где есть угроза дальнейшего перехода пожаров в зону обслуживания, необходимо провести работы по тушению этих пожаров", - добавил Николаев. Ранее сообщалось о том, что режим ЧС введен в Усть-Майском районе Якутии из-за лесных пожаров.

https://ria.ru/20230626/pozhar-1880387933.html

алданский район

республика саха (якутия)

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происшествия, алданский район, айсен николаев, природные пожары в россии, республика саха (якутия)