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На территории Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 03.07.2023
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07:52 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/chs-1881814993.html
На территории Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
На территории Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 03.07.2023
На территории Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Режим ЧС введен на территории Якутии из-за лесных пожаров, которые участились по причине сильной жары и грозы, сообщает глава региона Айсен Николаев в... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T07:52
2023-07-03T07:52
происшествия
алданский район
айсен николаев
природные пожары в россии
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 3 июл - РИА Новости. Режим ЧС введен на территории Якутии из-за лесных пожаров, которые участились по причине сильной жары и грозы, сообщает глава региона Айсен Николаев в телеграм-канале. "В последние дни стоит сильная жара, усилилась грозовая активность, что и стало причиной усложнения ситуации. Всего на сегодняшний день в республике действуют 110 лесных пожаров на общей площади 61 164 га. Наиболее сложная обстановка в Усть-Майском, Оймяконском и Алданском районах. В связи с этим, сегодня мной подписан указ о введении режима ЧС на территории республики", - заявил Николаев. Глава Якутии отметил, на заседании КЧС по борьбе с лесными пожарами поручил вести постоянный мониторинг ситуации, усилить привлечение на тушение возгораний местного населения. "В Оймяконском и Алданском районах необходимо принять решение о введении режима ЧС на территории районов. По зонам контроля. Там, где есть угроза дальнейшего перехода пожаров в зону обслуживания, необходимо провести работы по тушению этих пожаров", - добавил Николаев. Ранее сообщалось о том, что режим ЧС введен в Усть-Майском районе Якутии из-за лесных пожаров.
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алданский район
республика саха (якутия)
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происшествия, алданский район, айсен николаев, природные пожары в россии, республика саха (якутия)
Происшествия, Алданский район, Айсен Николаев, Природные пожары в России, Республика Саха (Якутия)
На территории Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Глава Якутии: на территории региона ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

© Пресс-служба МЧС по Курганской области | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар
© Пресс-служба МЧС по Курганской области
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Сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Архивное фото
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ЯКУТСК, 3 июл - РИА Новости. Режим ЧС введен на территории Якутии из-за лесных пожаров, которые участились по причине сильной жары и грозы, сообщает глава региона Айсен Николаев в телеграм-канале.
«
"В последние дни стоит сильная жара, усилилась грозовая активность, что и стало причиной усложнения ситуации. Всего на сегодняшний день в республике действуют 110 лесных пожаров на общей площади 61 164 га. Наиболее сложная обстановка в Усть-Майском, Оймяконском и Алданском районах. В связи с этим, сегодня мной подписан указ о введении режима ЧС на территории республики", - заявил Николаев.
Глава Якутии отметил, на заседании КЧС по борьбе с лесными пожарами поручил вести постоянный мониторинг ситуации, усилить привлечение на тушение возгораний местного населения.
"В Оймяконском и Алданском районах необходимо принять решение о введении режима ЧС на территории районов. По зонам контроля. Там, где есть угроза дальнейшего перехода пожаров в зону обслуживания, необходимо провести работы по тушению этих пожаров", - добавил Николаев.
Ранее сообщалось о том, что режим ЧС введен в Усть-Майском районе Якутии из-за лесных пожаров.
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ПроисшествияАлданский районАйсен НиколаевПриродные пожары в РоссииРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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