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Украинский генерал опасается наступления России на Часов Яр
Украинский генерал опасается наступления России на Часов Яр - РИА Новости, 03.07.2023
Украинский генерал опасается наступления России на Часов Яр
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил о тяжелых боях на артемовском направлении и угрозе наступления на подконтрольный Киеву Часов... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:17
2023-07-03T17:17
2023-07-03T17:17
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
александр сырский
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил о тяжелых боях на артемовском направлении и угрозе наступления на подконтрольный Киеву Часов Яр. "Бахмутское направление снова стало ареной активных боевых действий. Сейчас там довольно жарко", - приводит слова Сырского издание "Украинская правда". Он отметил, что есть угроза наступления на Часов Яр, который находится приблизительно в 20 километрах от Артемовска. Артемовск – крупный город в Донбассе к северу от Донецка – по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск.
https://ria.ru/20230621/vsu-1879671058.html
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РИА Новости
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Украинский генерал опасается наступления России на Часов Яр
Украинский военачальник Сырский заявил об угрозе наступления России на Часов Яр