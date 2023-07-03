https://ria.ru/20230703/chasov_yar-1881974354.html

Украинский генерал опасается наступления России на Часов Яр

Украинский генерал опасается наступления России на Часов Яр - РИА Новости, 03.07.2023

Украинский генерал опасается наступления России на Часов Яр

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил о тяжелых боях на артемовском направлении и угрозе наступления на подконтрольный Киеву Часов... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T17:17

2023-07-03T17:17

2023-07-03T17:17

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

александр сырский

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил о тяжелых боях на артемовском направлении и угрозе наступления на подконтрольный Киеву Часов Яр. "Бахмутское направление снова стало ареной активных боевых действий. Сейчас там довольно жарко", - приводит слова Сырского издание "Украинская правда". Он отметил, что есть угроза наступления на Часов Яр, который находится приблизительно в 20 километрах от Артемовска. Артемовск – крупный город в Донбассе к северу от Донецка – по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск.

https://ria.ru/20230621/vsu-1879671058.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, артемовск, александр сырский, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр