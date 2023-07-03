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Украинский генерал опасается наступления России на Часов Яр - РИА Новости, 03.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:17 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/chasov_yar-1881974354.html
Украинский генерал опасается наступления России на Часов Яр
Украинский генерал опасается наступления России на Часов Яр - РИА Новости, 03.07.2023
Украинский генерал опасается наступления России на Часов Яр
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил о тяжелых боях на артемовском направлении и угрозе наступления на подконтрольный Киеву Часов... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:17
2023-07-03T17:17
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
александр сырский
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил о тяжелых боях на артемовском направлении и угрозе наступления на подконтрольный Киеву Часов Яр. "Бахмутское направление снова стало ареной активных боевых действий. Сейчас там довольно жарко", - приводит слова Сырского издание "Украинская правда". Он отметил, что есть угроза наступления на Часов Яр, который находится приблизительно в 20 километрах от Артемовска. Артемовск – крупный город в Донбассе к северу от Донецка – по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск.
https://ria.ru/20230621/vsu-1879671058.html
артемовск
донецкая народная республика
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безопасность, артемовск, александр сырский, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Александр Сырский, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский генерал опасается наступления России на Часов Яр

Украинский военачальник Сырский заявил об угрозе наступления России на Часов Яр

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в городе Часов Яр
Украинские военные в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в городе Часов Яр. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил о тяжелых боях на артемовском направлении и угрозе наступления на подконтрольный Киеву Часов Яр.
"Бахмутское направление снова стало ареной активных боевых действий. Сейчас там довольно жарко", - приводит слова Сырского издание "Украинская правда". Он отметил, что есть угроза наступления на Часов Яр, который находится приблизительно в 20 километрах от Артемовска.
Артемовск – крупный город в Донбассе к северу от Донецка – по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскАлександр СырскийДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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