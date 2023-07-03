https://ria.ru/20230703/boeviki-1881909391.html

США отрабатывали в Идлибе применение отравляющих веществ, заявила СВР

США отрабатывали в Идлибе применение отравляющих веществ, заявила СВР - РИА Новости, 03.07.2023

США отрабатывали в Идлибе применение отравляющих веществ, заявила СВР

США отрабатывали методику применения отравляющих веществ в мае в сирийском Идлибе боевиками "Хуррас ад-Дин", связанной с "Аль-Каидой"* и экстремистами... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T13:41

2023-07-03T13:41

2023-07-03T13:55

в мире

сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

идлиб (мухафаза)

аль-каида

центральное разведывательное управление (цру)

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235569_0:86:3333:1961_1920x0_80_0_0_5fe55c9b236038e31728290baaab6f49.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. США отрабатывали методику применения отравляющих веществ в мае в сирийском Идлибе боевиками "Хуррас ад-Дин", связанной с "Аль-Каидой"* и экстремистами "Исламской партии Туркестана"*, сообщает Служба внешней разведки России со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина.Отмечается, что перспектива налаживания ситуации вокруг Сирии и на Ближнем Востоке в целом "явно не устраивает администрацию США", которая "делает все, чтобы сорвать арабо-сирийскую нормализацию, дискредитировать руководство Сирии"."В этих целях готовятся провокации, в том числе с использованием химических отравляющих веществ. По имеющимся в СВР России данным, методика их применения отрабатывалась в мае в сирийской провинции Идлиб боевиками подконтрольного ЦРУ местного крыла "Аль-Каиды"* – группировки "Хуррас ад-Дин", а также экстремистами из "Исламской партии Туркестана"*. Отравления при этом получили около 100 мирных жителей", - говорится в сообщении СВР.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20230703/siriya-1881913528.html

сша

идлиб (мухафаза)

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), идлиб (мухафаза), аль-каида, центральное разведывательное управление (цру), сирия