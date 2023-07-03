https://ria.ru/20230703/boeviki-1881909391.html
США отрабатывали в Идлибе применение отравляющих веществ, заявила СВР
США отрабатывали в Идлибе применение отравляющих веществ, заявила СВР - РИА Новости, 03.07.2023
США отрабатывали в Идлибе применение отравляющих веществ, заявила СВР
США отрабатывали методику применения отравляющих веществ в мае в сирийском Идлибе боевиками "Хуррас ад-Дин", связанной с "Аль-Каидой"* и экстремистами... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:41
2023-07-03T13:41
2023-07-03T13:55
в мире
сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
идлиб (мухафаза)
аль-каида
центральное разведывательное управление (цру)
сирия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. США отрабатывали методику применения отравляющих веществ в мае в сирийском Идлибе боевиками "Хуррас ад-Дин", связанной с "Аль-Каидой"* и экстремистами "Исламской партии Туркестана"*, сообщает Служба внешней разведки России со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина.Отмечается, что перспектива налаживания ситуации вокруг Сирии и на Ближнем Востоке в целом "явно не устраивает администрацию США", которая "делает все, чтобы сорвать арабо-сирийскую нормализацию, дискредитировать руководство Сирии"."В этих целях готовятся провокации, в том числе с использованием химических отравляющих веществ. По имеющимся в СВР России данным, методика их применения отрабатывалась в мае в сирийской провинции Идлиб боевиками подконтрольного ЦРУ местного крыла "Аль-Каиды"* – группировки "Хуррас ад-Дин", а также экстремистами из "Исламской партии Туркестана"*. Отравления при этом получили около 100 мирных жителей", - говорится в сообщении СВР.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20230703/siriya-1881913528.html
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идлиб (мухафаза)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), идлиб (мухафаза), аль-каида, центральное разведывательное управление (цру), сирия
В мире, США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Идлиб (мухафаза), Аль-Каида, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Сирия
США отрабатывали в Идлибе применение отравляющих веществ, заявила СВР
СВР: США с помощью боевиков отрабатывали применение отравляющих веществ в мае в Идлибе