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США отрабатывали в Идлибе применение отравляющих веществ, заявила СВР - РИА Новости, 03.07.2023
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13:41 03.07.2023 (обновлено: 13:55 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/boeviki-1881909391.html
США отрабатывали в Идлибе применение отравляющих веществ, заявила СВР
США отрабатывали в Идлибе применение отравляющих веществ, заявила СВР - РИА Новости, 03.07.2023
США отрабатывали в Идлибе применение отравляющих веществ, заявила СВР
США отрабатывали методику применения отравляющих веществ в мае в сирийском Идлибе боевиками "Хуррас ад-Дин", связанной с "Аль-Каидой"* и экстремистами... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:41
2023-07-03T13:55
в мире
сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
идлиб (мухафаза)
аль-каида
центральное разведывательное управление (цру)
сирия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. США отрабатывали методику применения отравляющих веществ в мае в сирийском Идлибе боевиками "Хуррас ад-Дин", связанной с "Аль-Каидой"* и экстремистами "Исламской партии Туркестана"*, сообщает Служба внешней разведки России со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина.Отмечается, что перспектива налаживания ситуации вокруг Сирии и на Ближнем Востоке в целом "явно не устраивает администрацию США", которая "делает все, чтобы сорвать арабо-сирийскую нормализацию, дискредитировать руководство Сирии"."В этих целях готовятся провокации, в том числе с использованием химических отравляющих веществ. По имеющимся в СВР России данным, методика их применения отрабатывалась в мае в сирийской провинции Идлиб боевиками подконтрольного ЦРУ местного крыла "Аль-Каиды"* – группировки "Хуррас ад-Дин", а также экстремистами из "Исламской партии Туркестана"*. Отравления при этом получили около 100 мирных жителей", - говорится в сообщении СВР.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20230703/siriya-1881913528.html
сша
идлиб (мухафаза)
сирия
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в мире, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), идлиб (мухафаза), аль-каида, центральное разведывательное управление (цру), сирия
В мире, США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Идлиб (мухафаза), Аль-Каида, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Сирия
США отрабатывали в Идлибе применение отравляющих веществ, заявила СВР

СВР: США с помощью боевиков отрабатывали применение отравляющих веществ в мае в Идлибе

© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : SANA
Военные действия в провинции Идлиб. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. США отрабатывали методику применения отравляющих веществ в мае в сирийском Идлибе боевиками "Хуррас ад-Дин", связанной с "Аль-Каидой"* и экстремистами "Исламской партии Туркестана"*, сообщает Служба внешней разведки России со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина.
Отмечается, что перспектива налаживания ситуации вокруг Сирии и на Ближнем Востоке в целом "явно не устраивает администрацию США", которая "делает все, чтобы сорвать арабо-сирийскую нормализацию, дискредитировать руководство Сирии".
«
"В этих целях готовятся провокации, в том числе с использованием химических отравляющих веществ. По имеющимся в СВР России данным, методика их применения отрабатывалась в мае в сирийской провинции Идлиб боевиками подконтрольного ЦРУ местного крыла "Аль-Каиды"* – группировки "Хуррас ад-Дин", а также экстремистами из "Исламской партии Туркестана"*. Отравления при этом получили около 100 мирных жителей", - говорится в сообщении СВР.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Вице-адмирал ВМС США Джеймс Меллой - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
СВР рассказала, кто руководит действиями ИГ* в Сирии
Вчера, 13:55
 
В миреСШАСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Идлиб (мухафаза)Аль-КаидаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Сирия
 
 
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