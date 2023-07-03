https://ria.ru/20230703/biznes-tsentry-1881557009.html

Ефимов: 19 бизнес-центров построят в Москве в рамках городской программы

Ефимов: 19 бизнес-центров построят в Москве в рамках городской программы - РИА Новости, 03.07.2023

Ефимов: 19 бизнес-центров построят в Москве в рамках городской программы

В рамках городской программы по созданию мест приложения труда (МПТ) инвесторы построят в Москве 19 офисных центров, сообщил заммэра по вопросам экономической... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T14:10

2023-07-03T14:10

2023-07-03T14:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В рамках городской программы по созданию мест приложения труда (МПТ) инвесторы построят в Москве 19 офисных центров, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."По программе МПТ правительство Москвы заключило с инвесторами 48 соглашений, из которых 16 предполагают строительство бизнес-центров. В реализацию проектов будет вложено почти 70 миллиардов рублей, при этом работу на новых объектах смогут найти около 48 тысяч человек", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, по два деловых центра возведут на севере, северо-западе и северо-востоке столицы: их ввод в эксплуатацию планируется в 2024-2027 годах. Еще пять проектов реализуют на западе Москвы, по одному - в Юго-Западном и Юго-Восточном административных округах и четыре проекта - в ТиНАО.Программа МПТ предлагает застройщикам многоквартирных домов льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка в обмен на создание мест приложения труда: офисных и торговых центров, школ, детских садов, предприятий, а также объектов культурного и спортивного назначения.

https://ria.ru/20230629/solntsevo-1881034298.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва