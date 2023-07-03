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Опрос: большинство россиян выступает против оплаты товаров по биометрии - РИА Новости, 03.07.2023
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06:43 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/biometriya-1881812080.html
Опрос: большинство россиян выступает против оплаты товаров по биометрии
Опрос: большинство россиян выступает против оплаты товаров по биометрии - РИА Новости, 03.07.2023
Опрос: большинство россиян выступает против оплаты товаров по биометрии
Расплачиваться "лицом", улыбнувшись в камеру на кассе, восемь из 10 россиян пока не готовы, показало исследование сервиса SuperJob для РИА Новости. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T06:43
2023-07-03T06:43
общество
технологии
superjob
россия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Расплачиваться "лицом", улыбнувшись в камеру на кассе, восемь из 10 россиян пока не готовы, показало исследование сервиса SuperJob для РИА Новости. "Расплачиваться "лицом" сегодня согласны только 7% россиян, тогда как восемь из 10 опрошенных (81%) к этому пока не готовы", - показал опрос 1600 респондентов. В числе их аргументов — неуверенность в защищенности своего банковского счета, а также нежелание сдавать биометрические данные. "Пройдешь мимо кассы, улыбнешься — и чья-то покупка пройдет за твой счет", — объясняют респонденты. О неготовности "расплачиваться лицом" мужчины говорят чаще женщин (83% против 79%). Противников использования биометрии для банковских транзакций больше среди опрошенных от 35 до 44 лет (83%). Ранее SuperJob выяснил, что к сдаче биометрических данных россияне относятся с недоверием: такое предложение уже получали 12%, а согласились это сделать лишь треть из них.
https://radiosputnik.ria.ru/20230617/biometriya-1878851237.html
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общество, технологии, superjob, россия
Общество, Технологии, SuperJob, Россия
Опрос: большинство россиян выступает против оплаты товаров по биометрии

Опрос SuperJob: большинство россиян выступает против оплаты товаров с помощью биометрии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРуководитель направления инновационных решений департамента по инновациям X5 Retail Group Михаил Кучеренков демонстрирует технологию оплаты покупок взглядом на кассе самообслуживания в супермаркете "Перекресток"
Руководитель направления инновационных решений департамента по инновациям X5 Retail Group Михаил Кучеренков демонстрирует технологию оплаты покупок взглядом на кассе самообслуживания в супермаркете Перекресток - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Руководитель направления инновационных решений департамента по инновациям X5 Retail Group Михаил Кучеренков демонстрирует технологию оплаты покупок взглядом на кассе самообслуживания в супермаркете "Перекресток". Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Расплачиваться "лицом", улыбнувшись в камеру на кассе, восемь из 10 россиян пока не готовы, показало исследование сервиса SuperJob для РИА Новости.
«
"Расплачиваться "лицом" сегодня согласны только 7% россиян, тогда как восемь из 10 опрошенных (81%) к этому пока не готовы", - показал опрос 1600 респондентов.
В числе их аргументов — неуверенность в защищенности своего банковского счета, а также нежелание сдавать биометрические данные. "Пройдешь мимо кассы, улыбнешься — и чья-то покупка пройдет за твой счет", — объясняют респонденты.
О неготовности "расплачиваться лицом" мужчины говорят чаще женщин (83% против 79%). Противников использования биометрии для банковских транзакций больше среди опрошенных от 35 до 44 лет (83%).
Ранее SuperJob выяснил, что к сдаче биометрических данных россияне относятся с недоверием: такое предложение уже получали 12%, а согласились это сделать лишь треть из них.
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