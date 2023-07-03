https://ria.ru/20230703/biometriya-1881812080.html

Опрос: большинство россиян выступает против оплаты товаров по биометрии

Опрос: большинство россиян выступает против оплаты товаров по биометрии - РИА Новости, 03.07.2023

Опрос: большинство россиян выступает против оплаты товаров по биометрии

Расплачиваться "лицом", улыбнувшись в камеру на кассе, восемь из 10 россиян пока не готовы, показало исследование сервиса SuperJob для РИА Новости. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T06:43

2023-07-03T06:43

2023-07-03T06:43

общество

технологии

superjob

россия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Расплачиваться "лицом", улыбнувшись в камеру на кассе, восемь из 10 россиян пока не готовы, показало исследование сервиса SuperJob для РИА Новости. "Расплачиваться "лицом" сегодня согласны только 7% россиян, тогда как восемь из 10 опрошенных (81%) к этому пока не готовы", - показал опрос 1600 респондентов. В числе их аргументов — неуверенность в защищенности своего банковского счета, а также нежелание сдавать биометрические данные. "Пройдешь мимо кассы, улыбнешься — и чья-то покупка пройдет за твой счет", — объясняют респонденты. О неготовности "расплачиваться лицом" мужчины говорят чаще женщин (83% против 79%). Противников использования биометрии для банковских транзакций больше среди опрошенных от 35 до 44 лет (83%). Ранее SuperJob выяснил, что к сдаче биометрических данных россияне относятся с недоверием: такое предложение уже получали 12%, а согласились это сделать лишь треть из них.

https://radiosputnik.ria.ru/20230617/biometriya-1878851237.html

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общество, технологии, superjob, россия