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Лукашенко заявил о беспрецедентных вызовах независимости Белоруссии - РИА Новости, 03.07.2023
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18:36 03.07.2023 (обновлено: 19:00 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/belorussiya-1881995025.html
Лукашенко заявил о беспрецедентных вызовах независимости Белоруссии
Лукашенко заявил о беспрецедентных вызовах независимости Белоруссии - РИА Новости, 03.07.2023
Лукашенко заявил о беспрецедентных вызовах независимости Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика переживает беспрецедентные вызовы независимости, находится в условиях информационной и... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T18:36
2023-07-03T19:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 3 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика переживает беспрецедентные вызовы независимости, находится в условиях информационной и экономической войны. Белоруссия 3 июля, в годовщину освобождения Минска от фашистских захватчиков в 1944 году, празднует День Независимости. "Не забывайте - мир очень хрупок. Да, мы живем под чистым небом, но в условиях войны - войны информационной, экономической. В условиях беспрецедентных вызовов нашей независимости", - сказал Лукашенко, выступая в понедельник на торжественной церемонии награждения работников культуры и на гала-концерте мастеров искусств в Минске. Слова президента приводит пресс-служба. Президент подчеркнул, что для белорусов независимость - это свобода и жизнь, подаренные поколением победителей. "И мы помним, что в разные периоды истории наши предки отстаивали эту свободу не только с оружием в руках", - сказал он. Лукашенко напомнил, как деятели искусств в период Великой Отечественной войны всегда были со страной, со своим народом. "Искусство приближало Великую Победу. Артисты защищали Родину, поднимая боевой дух солдат своими концертами на передовой. А кто-то и воевал… Сегодня, конечно, тема гражданского долга, патриотизма, преданности интересам страны и в культурной среде, и в современных произведениях не звучит так остро, как тогда. К сожалению", - продолжил белорусский президент. Лукашенко подчеркнул, что от деятелей искусства в том числе "зависит, каким будет завтра Беларуси, каким будет будущее белорусов". "В погоне за громкой славой не теряйте чувство меры и вашей личной ответственности. Перейти грань, за которой начинается чернуха и предательство, очень легко. А вот гораздо сложнее вернуть доверие. Я говорю о доверии всего народа. Вы должны созидать для народа и во имя мира", - отметил глава государства. Лукашенко обратил внимание, что "ни один народ в мире не может быть по-настоящему независимым, не обладая богатым культурным наследием и не имея крепкой духовной основы". "Созидаете ее вы - люди искусства. Именно вы фиксируете исторический момент, отображая его в художественном слове, музыке, живописи, архитектуре и скульптуре, на кинопленке, в цифре. Другими словами - на века составляете летопись жизни поколения, жизни нашего государства. Мы уйдем, а это останется… Ваше творчество - это то, что мы называем исторической памятью и национальным достоянием. То, что делает нас нацией и является одним из условий нашего суверенитета", - добавил он, обращаясь к деятелям искусств.Лукашенко обратил внимание, что сложность ситуации в том, что "мы порой не видим нашего противника и врага". "Его можете увидеть только вы своими талантливыми глазами", - сказал президент. Он подчеркнул, что ошибки творческих работников очень дорого обходятся обществу, поскольку за ними "стоит много людей, тысячи людей, которые смотрят с надеждой"."Кому-то хорошо, а кто-то завидует. Поэтому быть в окружении того, что происходит возле границ нашей страны, таким нетронутым уголком, где деткам хорошо и нам неплохо… Все зависит от нас. Хотим лучше - будет лучше. Не стремимся к лучшему - и не будет лучшего. И не надо ни от кого требовать потом чего-то, если ты сам недосмотрел, недоделал, недоработал", - добавил президент.
https://ria.ru/20230703/putin-1881827748.html
https://ria.ru/20230622/lukashenko-1879706381.html
https://ria.ru/20230605/polsha-1875831087.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о беспрецедентных вызовах независимости Белоруссии

Лукашенко заявил, что Белоруссия находится в условиях информационной и экономической войны

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика переживает беспрецедентные вызовы независимости, находится в условиях информационной и экономической войны.
Белоруссия 3 июля, в годовщину освобождения Минска от фашистских захватчиков в 1944 году, празднует День Независимости.
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"Не забывайте - мир очень хрупок. Да, мы живем под чистым небом, но в условиях войны - войны информационной, экономической. В условиях беспрецедентных вызовов нашей независимости", - сказал Лукашенко, выступая в понедельник на торжественной церемонии награждения работников культуры и на гала-концерте мастеров искусств в Минске. Слова президента приводит пресс-служба.
Президент подчеркнул, что для белорусов независимость - это свобода и жизнь, подаренные поколением победителей. "И мы помним, что в разные периоды истории наши предки отстаивали эту свободу не только с оружием в руках", - сказал он.
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Лукашенко напомнил, как деятели искусств в период Великой Отечественной войны всегда были со страной, со своим народом. "Искусство приближало Великую Победу. Артисты защищали Родину, поднимая боевой дух солдат своими концертами на передовой. А кто-то и воевал… Сегодня, конечно, тема гражданского долга, патриотизма, преданности интересам страны и в культурной среде, и в современных произведениях не звучит так остро, как тогда. К сожалению", - продолжил белорусский президент.
Лукашенко подчеркнул, что от деятелей искусства в том числе "зависит, каким будет завтра Беларуси, каким будет будущее белорусов". "В погоне за громкой славой не теряйте чувство меры и вашей личной ответственности. Перейти грань, за которой начинается чернуха и предательство, очень легко. А вот гораздо сложнее вернуть доверие. Я говорю о доверии всего народа. Вы должны созидать для народа и во имя мира", - отметил глава государства.
Лукашенко обратил внимание, что "ни один народ в мире не может быть по-настоящему независимым, не обладая богатым культурным наследием и не имея крепкой духовной основы". "Созидаете ее вы - люди искусства. Именно вы фиксируете исторический момент, отображая его в художественном слове, музыке, живописи, архитектуре и скульптуре, на кинопленке, в цифре. Другими словами - на века составляете летопись жизни поколения, жизни нашего государства. Мы уйдем, а это останется… Ваше творчество - это то, что мы называем исторической памятью и национальным достоянием. То, что делает нас нацией и является одним из условий нашего суверенитета", - добавил он, обращаясь к деятелям искусств.
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Лукашенко обратил внимание, что сложность ситуации в том, что "мы порой не видим нашего противника и врага". "Его можете увидеть только вы своими талантливыми глазами", - сказал президент. Он подчеркнул, что ошибки творческих работников очень дорого обходятся обществу, поскольку за ними "стоит много людей, тысячи людей, которые смотрят с надеждой".
"Кому-то хорошо, а кто-то завидует. Поэтому быть в окружении того, что происходит возле границ нашей страны, таким нетронутым уголком, где деткам хорошо и нам неплохо… Все зависит от нас. Хотим лучше - будет лучше. Не стремимся к лучшему - и не будет лучшего. И не надо ни от кого требовать потом чего-то, если ты сам недосмотрел, недоделал, недоработал", - добавил президент.
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В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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