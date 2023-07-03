https://ria.ru/20230703/belorussiya-1881819261.html
Лукашенко поздравил соотечественников с Днем независимости Белоруссии
Лукашенко поздравил соотечественников с Днем независимости Белоруссии - РИА Новости, 03.07.2023
Лукашенко поздравил соотечественников с Днем независимости Белоруссии
Сформированный за годы независимости базис позволяет Белоруссии уверенно смотреть в будущее, заявил президент республики Александр Лукашенко в поздравлении... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T08:50
2023-07-03T08:50
2023-07-03T08:50
в мире
белоруссия
минск
ссср
александр лукашенко
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МИНСК, 3 июл – РИА Новости. Сформированный за годы независимости базис позволяет Белоруссии уверенно смотреть в будущее, заявил президент республики Александр Лукашенко в поздравлении соотечественников с национальным праздником. День Независимости (День Республики) ежегодно отмечается в Белоруссии 3 июля - в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. "Сформированный за годы независимости духовный, нравственный, интеллектуальный, экономический базис позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. А народное единство, добросовестный труд и бережное отношение к своей земле являются залогом достижения самых заветных целей", - говорится в тексте поздравления, опубликованном пресс-службой белорусского лидера. Лукашенко констатировал, что праздник 3 июля - дань поколениям белорусов, которые на протяжении веков отстаивали право жить на родной земле и самостоятельно определять собственную судьбу. "Он хранит память о беспримерном подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, демонстрирует историческую зрелость, национальное достоинство и твердую волю наследников народа-победителя укреплять свою государственность", - добавляется в поздравлении главы республики. "Выбрав путь преемственного развития, мы сохранили и приумножили лучшие достижения советского периода, осваиваем современные высокотехнологичные отрасли экономики. Несмотря на беспрецедентные вызовы времени, обеспечиваем социальные гарантии и возможности для самореализации каждому гражданину", - отметил президент Белоруссии. Великая Отечественная война (1941-1945) – освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945).
https://ria.ru/20230630/belorussiya-1881542994.html
https://ria.ru/20230630/s400-1881413331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, минск, ссср, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, СССР, Александр Лукашенко
Лукашенко поздравил соотечественников с Днем независимости Белоруссии
Лукашенко: опыт независимости позволяет Белоруссии уверенно смотреть в будущее
МИНСК, 3 июл – РИА Новости.
Сформированный за годы независимости базис позволяет Белоруссии уверенно смотреть в будущее, заявил президент республики Александр Лукашенко в поздравлении
соотечественников с национальным праздником.
День Независимости (День Республики) ежегодно отмечается в Белоруссии 3 июля - в день освобождения Минска
от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.
Лукашенко пообещал ответить на любую угрозу независимости Белоруссии
"Сформированный за годы независимости духовный, нравственный, интеллектуальный, экономический базис позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. А народное единство, добросовестный труд и бережное отношение к своей земле являются залогом достижения самых заветных целей", - говорится в тексте поздравления, опубликованном пресс-службой белорусского лидера.
Лукашенко констатировал, что праздник 3 июля - дань поколениям белорусов, которые на протяжении веков отстаивали право жить на родной земле и самостоятельно определять собственную судьбу. "Он хранит память о беспримерном подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, демонстрирует историческую зрелость, национальное достоинство и твердую волю наследников народа-победителя укреплять свою государственность", - добавляется в поздравлении главы республики.
"Выбрав путь преемственного развития, мы сохранили и приумножили лучшие достижения советского периода, осваиваем современные высокотехнологичные отрасли экономики. Несмотря на беспрецедентные вызовы времени, обеспечиваем социальные гарантии и возможности для самореализации каждому гражданину", - отметил президент Белоруссии.
Великая Отечественная война (1941-1945) – освободительная война народов СССР
против нацистской Германии
и ее союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945).
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