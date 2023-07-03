https://ria.ru/20230703/belorussiya-1881819261.html

Лукашенко поздравил соотечественников с Днем независимости Белоруссии

Лукашенко поздравил соотечественников с Днем независимости Белоруссии - РИА Новости, 03.07.2023

Лукашенко поздравил соотечественников с Днем независимости Белоруссии

Сформированный за годы независимости базис позволяет Белоруссии уверенно смотреть в будущее, заявил президент республики Александр Лукашенко в поздравлении... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T08:50

2023-07-03T08:50

2023-07-03T08:50

в мире

белоруссия

минск

ссср

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881773736_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_517475b07e32f2509d2f337116a87d2a.jpg

МИНСК, 3 июл – РИА Новости. Сформированный за годы независимости базис позволяет Белоруссии уверенно смотреть в будущее, заявил президент республики Александр Лукашенко в поздравлении соотечественников с национальным праздником. День Независимости (День Республики) ежегодно отмечается в Белоруссии 3 июля - в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. "Сформированный за годы независимости духовный, нравственный, интеллектуальный, экономический базис позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. А народное единство, добросовестный труд и бережное отношение к своей земле являются залогом достижения самых заветных целей", - говорится в тексте поздравления, опубликованном пресс-службой белорусского лидера. Лукашенко констатировал, что праздник 3 июля - дань поколениям белорусов, которые на протяжении веков отстаивали право жить на родной земле и самостоятельно определять собственную судьбу. "Он хранит память о беспримерном подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, демонстрирует историческую зрелость, национальное достоинство и твердую волю наследников народа-победителя укреплять свою государственность", - добавляется в поздравлении главы республики. "Выбрав путь преемственного развития, мы сохранили и приумножили лучшие достижения советского периода, осваиваем современные высокотехнологичные отрасли экономики. Несмотря на беспрецедентные вызовы времени, обеспечиваем социальные гарантии и возможности для самореализации каждому гражданину", - отметил президент Белоруссии. Великая Отечественная война (1941-1945) – освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945).

https://ria.ru/20230630/belorussiya-1881542994.html

https://ria.ru/20230630/s400-1881413331.html

белоруссия

минск

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, минск, ссср, александр лукашенко