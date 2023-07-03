В Одессе советские барельефы на здании вокзала закрыли гербами Украины
"Думская": советские барельефы на здании одесского вокзала закрыли гербами Украины
© Фото : ДумскаяМонтаж герба Украины на советском барельефе на здании одесского вокзала
© Фото : Думская
Монтаж герба Украины на советском барельефе на здании одесского вокзала
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Советские барельефы на здании одесского железнодорожного вокзала закрыли гербами Украины и видами города в рамках так называемой декоммунизации, сообщает местное издание "Думская".
«
"Советские барельефы на здании одесского железнодорожного вокзала закрыли гербами Украины и видами города. Здание железнодорожного вокзала Одессы наконец декоммунизируют. Монументальное строение начала пятидесятых годов прошлого века было буквально напичкано картинами и барельефами с советской символикой. Знамена, ордена и звезды сталинского периода СССР встречали и провожали пассажиров Одесской железной дороги", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
Уточняется, что всего было заменено около 100 элементов декора, примерно 50 снаружи и столько же внутри здания. Замена барельефов в городе производится по инициативе местных жителей. Они пояснили, почему старый декор решили не уничтожать, сбивая его молотком, а просто накрыли новыми изделиями.
«
"Для того, чтобы сбивать старые барельефы, нам пришлось бы получать разрешения многих городских органов власти, в том числе департамента архитектуры и охраны культурного наследия. Во-первых, это долго, во-вторых, надо было сделать проект реконструкции, который стоит не один миллион гривен", - приводит издание слова жительницы города, которая вместе с супругом инициировала закрытие барельефов.
Издание уточняет, что два больших медальона с изображениями красноармейцев – матроса и солдата, находящихся в кассовом зале, также заменили. Вместо них сейчас размещены изображения Потемкинской лестницы и здания Оперы.
Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.