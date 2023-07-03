https://ria.ru/20230703/barelefy-1881901906.html

В Одессе советские барельефы на здании вокзала закрыли гербами Украины

В Одессе советские барельефы на здании вокзала закрыли гербами Украины - РИА Новости, 03.07.2023

В Одессе советские барельефы на здании вокзала закрыли гербами Украины

Советские барельефы на здании одесского железнодорожного вокзала закрыли гербами Украины и видами города в рамках так называемой декоммунизации, сообщает... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T13:16

2023-07-03T13:16

2023-07-03T13:16

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Советские барельефы на здании одесского железнодорожного вокзала закрыли гербами Украины и видами города в рамках так называемой декоммунизации, сообщает местное издание "Думская". "Советские барельефы на здании одесского железнодорожного вокзала закрыли гербами Украины и видами города. Здание железнодорожного вокзала Одессы наконец декоммунизируют. Монументальное строение начала пятидесятых годов прошлого века было буквально напичкано картинами и барельефами с советской символикой. Знамена, ордена и звезды сталинского периода СССР встречали и провожали пассажиров Одесской железной дороги", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Уточняется, что всего было заменено около 100 элементов декора, примерно 50 снаружи и столько же внутри здания. Замена барельефов в городе производится по инициативе местных жителей. Они пояснили, почему старый декор решили не уничтожать, сбивая его молотком, а просто накрыли новыми изделиями. "Для того, чтобы сбивать старые барельефы, нам пришлось бы получать разрешения многих городских органов власти, в том числе департамента архитектуры и охраны культурного наследия. Во-первых, это долго, во-вторых, надо было сделать проект реконструкции, который стоит не один миллион гривен", - приводит издание слова жительницы города, которая вместе с супругом инициировала закрытие барельефов. Издание уточняет, что два больших медальона с изображениями красноармейцев – матроса и солдата, находящихся в кассовом зале, также заменили. Вместо них сейчас размещены изображения Потемкинской лестницы и здания Оперы. Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230703/odessa-1881875078.html

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