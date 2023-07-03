https://ria.ru/20230703/azerbaydzhan-1881524237.html

У российских туристов резко вырос интерес к Азербайджану

У российских туристов резко вырос интерес к Азербайджану - РИА Новости, 03.07.2023

У российских туристов резко вырос интерес к Азербайджану

Аналитики изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов в июне этого года. Лидером по росту спроса среди зарубежных направлений стал Азербайджан,... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T10:50

2023-07-03T10:50

2023-07-03T10:50

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Аналитики изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов в июне этого года. Лидером по росту спроса среди зарубежных направлений стал Азербайджан, сообщает Яндекс Путешествия.В июне 2023 года по сравнению с первым месяцем 2022-ого интерес к поездкам в Азербайджан вырос на 249 процентов. Также по сравнению с прошлым годом значительно увеличился спрос на путешествия в Грузию (на 87 процентов), Таиланд (на 80 процентов), Кипр (на 55 процентов) и Турцию (на 44 процента).Среди причин такого роста популярности Азербайджана специалисты сервиса назвали ощутимое снижение цен на перелеты в эту страну летом текущего года.В 2023 перелет в обе стороны в июне стоит дешевле на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года: за поле туда-обратно в 2022 платили в среднем 46 тысяч рублей, а в июне 2023-его — 35 тысяч. Цены на бронирование отелей в Азербайджане в июне остались в том же диапазоне, что и в прошлом году: в среднем около десяти тысяч рублей за ночь.Стоимость перелета в июле из России в Азербайджан и обратно на одного человека обойдется также в 35 тысяч рублей. Цена за ночь в отелях в середине лета начинается от трех тысяч рублей.

https://ria.ru/20230511/ator-1870789145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Лана Баева

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