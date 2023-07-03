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У российских туристов резко вырос интерес к Азербайджану - РИА Новости, 03.07.2023
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Туризм
 
10:50 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/azerbaydzhan-1881524237.html
У российских туристов резко вырос интерес к Азербайджану
У российских туристов резко вырос интерес к Азербайджану - РИА Новости, 03.07.2023
У российских туристов резко вырос интерес к Азербайджану
Аналитики изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов в июне этого года. Лидером по росту спроса среди зарубежных направлений стал Азербайджан,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T10:50
2023-07-03T10:50
туризм
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новости - туризм
туристы
азербайджан
куда можно лететь
грузия
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Аналитики изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов в июне этого года. Лидером по росту спроса среди зарубежных направлений стал Азербайджан, сообщает Яндекс Путешествия.В июне 2023 года по сравнению с первым месяцем 2022-ого интерес к поездкам в Азербайджан вырос на 249 процентов. Также по сравнению с прошлым годом значительно увеличился спрос на путешествия в Грузию (на 87 процентов), Таиланд (на 80 процентов), Кипр (на 55 процентов) и Турцию (на 44 процента).Среди причин такого роста популярности Азербайджана специалисты сервиса назвали ощутимое снижение цен на перелеты в эту страну летом текущего года.В 2023 перелет в обе стороны в июне стоит дешевле на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года: за поле туда-обратно в 2022 платили в среднем 46 тысяч рублей, а в июне 2023-его — 35 тысяч. Цены на бронирование отелей в Азербайджане в июне остались в том же диапазоне, что и в прошлом году: в среднем около десяти тысяч рублей за ночь.Стоимость перелета в июле из России в Азербайджан и обратно на одного человека обойдется также в 35 тысяч рублей. Цена за ночь в отелях в середине лета начинается от трех тысяч рублей.
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туризм, новости - туризм, туристы, азербайджан, куда можно лететь, грузия, таиланд, кипр, турция
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Азербайджан, куда можно лететь, Грузия, Таиланд, Кипр, Турция
У российских туристов резко вырос интерес к Азербайджану

Эксперты: у российских туристов в 3,5 раза вырос спрос на поездки в Азербайджан

© РИА Новости / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкПанорама города Баку и Бакинской бухты в Каспийском море
Панорама города Баку и Бакинской бухты в Каспийском море - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Мурад Оруджев
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Аналитики изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов в июне этого года. Лидером по росту спроса среди зарубежных направлений стал Азербайджан, сообщает Яндекс Путешествия.
В июне 2023 года по сравнению с первым месяцем 2022-ого интерес к поездкам в Азербайджан вырос на 249 процентов. Также по сравнению с прошлым годом значительно увеличился спрос на путешествия в Грузию (на 87 процентов), Таиланд (на 80 процентов), Кипр (на 55 процентов) и Турцию (на 44 процента).
Среди причин такого роста популярности Азербайджана специалисты сервиса назвали ощутимое снижение цен на перелеты в эту страну летом текущего года.
В 2023 перелет в обе стороны в июне стоит дешевле на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года: за поле туда-обратно в 2022 платили в среднем 46 тысяч рублей, а в июне 2023-его — 35 тысяч. Цены на бронирование отелей в Азербайджане в июне остались в том же диапазоне, что и в прошлом году: в среднем около десяти тысяч рублей за ночь.
Стоимость перелета в июле из России в Азербайджан и обратно на одного человека обойдется также в 35 тысяч рублей. Цена за ночь в отелях в середине лета начинается от трех тысяч рублей.
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