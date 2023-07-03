https://ria.ru/20230703/avto-1881588225.html
Эксперт дал совет, как подготовить автомобиль к путешествию
Эксперт дал совет, как подготовить автомобиль к путешествию - РИА Новости, 03.07.2023
Эксперт дал совет, как подготовить автомобиль к путешествию
Перед путешествием на автомобиле нужно провести определенный техосмотр, объяснил в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T02:15
2023-07-03T02:15
2023-07-03T02:17
туризм
общество
авто
россия
ян хайцеэр
национальный автомобильный союз
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Перед путешествием на автомобиле нужно провести определенный техосмотр, объяснил в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.Россияне все чаще выбирают автомобильные поездки по стране в качестве способа провести отпуск. Однако такой вид туризма требует тщательного планирования и подготовки транспортного средства к преодолению больших расстояний, предупредил Хайцеэр."Я не советую уезжать в автопутешествия спонтанно. Перед любой долгой поездкой стоит пройти определенный техосмотр: например, проверить состояние тормозной системы, наличие фреона в кондиционере или климат-контроле и так далее. Если автомобиль осмотрят специалисты, это поможет избежать неприятностей и сделает путешествие беззаботным и безопасным", — отметил он.Автоэксперт советует оценить особенности маршрута и в зависимости от них определиться, какие именно узлы и детали машины нуждаются в проверке и техобслуживании."Нужно дифференцировать подготовку автомобиля в зависимости от направления: кто-то едет в горы, кто-то — к морю, кто-то будет ехать по бездорожью, а кто-то —просто по трассе и асфальту", — пояснил Хайцеэр.Он рекомендует залить в бачок стеклоомывателя специальную летнюю жидкость."При большой скорости на лобовое стекло налипает огромное количество насекомых", — сказал Хайцеэр.Канистру с бензином имеет смысл брать с собой только в том случае, если вы отправляетесь в местность, где автозаправочные станции расположены далеко друг от друга, уверен он.По словам эксперта, перед путешествием необходимо основательно изучить маршрут и запастись бумажной картой, поскольку навигатор в дороге может подвести."Мы привыкли пользоваться онлайн-картами, но где-то по пути следования может не быть покрытия интернета или связи, поэтому лучше скачать офлайн-карты, особенно если вы едете в труднодоступные места. В качестве дублера положите в бардачок бумажную карту", — добавил Хайцеэр.Не помешает также заранее узнать о препятствиях, которые могут встретиться вам по пути — о ремонтных работах и пробках."Неплохо посмотреть отзывы туристов, когда бывают пробки, может быть, где-то идут ремонтные работы и нужно заранее найти пути объезда", — уточнил Хайцеэр.Места для отдыха и приема пищи тоже стоит присмотреть до того, как отправляться в поездку, заключил эксперт.
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общество, авто, россия, ян хайцеэр, национальный автомобильный союз
Туризм, Общество, Авто, Россия, Ян Хайцеэр, Национальный автомобильный союз
Эксперт дал совет, как подготовить автомобиль к путешествию
Эксперт Хайецеэр посоветовал проверить тормозную систему перед путешествием на автомобиле
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Перед путешествием на автомобиле нужно провести определенный техосмотр, объяснил в интервью
радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Россияне все чаще выбирают автомобильные поездки по стране в качестве способа провести отпуск. Однако такой вид туризма требует тщательного планирования и подготовки транспортного средства к преодолению больших расстояний, предупредил Хайцеэр.
«
"Я не советую уезжать в автопутешествия спонтанно. Перед любой долгой поездкой стоит пройти определенный техосмотр: например, проверить состояние тормозной системы, наличие фреона в кондиционере или климат-контроле и так далее. Если автомобиль осмотрят специалисты, это поможет избежать неприятностей и сделает путешествие беззаботным и безопасным", — отметил он.
Автоэксперт советует оценить особенности маршрута и в зависимости от них определиться, какие именно узлы и детали машины нуждаются в проверке и техобслуживании.
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"Нужно дифференцировать подготовку автомобиля в зависимости от направления: кто-то едет в горы, кто-то — к морю, кто-то будет ехать по бездорожью, а кто-то —просто по трассе и асфальту", — пояснил Хайцеэр.
Он рекомендует залить в бачок стеклоомывателя специальную летнюю жидкость.
«
"При большой скорости на лобовое стекло налипает огромное количество насекомых", — сказал Хайцеэр.
Канистру с бензином имеет смысл брать с собой только в том случае, если вы отправляетесь в местность, где автозаправочные станции расположены далеко друг от друга, уверен он.
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По словам эксперта, перед путешествием необходимо основательно изучить маршрут и запастись бумажной картой, поскольку навигатор в дороге может подвести.
«
"Мы привыкли пользоваться онлайн-картами, но где-то по пути следования может не быть покрытия интернета или связи, поэтому лучше скачать офлайн-карты, особенно если вы едете в труднодоступные места. В качестве дублера положите в бардачок бумажную карту", — добавил Хайцеэр.
Не помешает также заранее узнать о препятствиях, которые могут встретиться вам по пути — о ремонтных работах и пробках.
"Неплохо посмотреть отзывы туристов, когда бывают пробки, может быть, где-то идут ремонтные работы и нужно заранее найти пути объезда", — уточнил Хайцеэр.
Места для отдыха и приема пищи тоже стоит присмотреть до того, как отправляться в поездку, заключил эксперт.
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