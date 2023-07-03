Рейтинг@Mail.ru
Эксперт дал совет, как подготовить автомобиль к путешествию - РИА Новости, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
02:15 03.07.2023 (обновлено: 02:17 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/avto-1881588225.html
Эксперт дал совет, как подготовить автомобиль к путешествию
Эксперт дал совет, как подготовить автомобиль к путешествию - РИА Новости, 03.07.2023
Эксперт дал совет, как подготовить автомобиль к путешествию
Перед путешествием на автомобиле нужно провести определенный техосмотр, объяснил в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T02:15
2023-07-03T02:17
туризм
общество
авто
россия
ян хайцеэр
национальный автомобильный союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152557/44/1525574487_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_12cca5afb56b06dc6a5b06cc8f84be8b.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Перед путешествием на автомобиле нужно провести определенный техосмотр, объяснил в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.Россияне все чаще выбирают автомобильные поездки по стране в качестве способа провести отпуск. Однако такой вид туризма требует тщательного планирования и подготовки транспортного средства к преодолению больших расстояний, предупредил Хайцеэр."Я не советую уезжать в автопутешествия спонтанно. Перед любой долгой поездкой стоит пройти определенный техосмотр: например, проверить состояние тормозной системы, наличие фреона в кондиционере или климат-контроле и так далее. Если автомобиль осмотрят специалисты, это поможет избежать неприятностей и сделает путешествие беззаботным и безопасным", — отметил он.Автоэксперт советует оценить особенности маршрута и в зависимости от них определиться, какие именно узлы и детали машины нуждаются в проверке и техобслуживании."Нужно дифференцировать подготовку автомобиля в зависимости от направления: кто-то едет в горы, кто-то — к морю, кто-то будет ехать по бездорожью, а кто-то —просто по трассе и асфальту", — пояснил Хайцеэр.Он рекомендует залить в бачок стеклоомывателя специальную летнюю жидкость."При большой скорости на лобовое стекло налипает огромное количество насекомых", — сказал Хайцеэр.Канистру с бензином имеет смысл брать с собой только в том случае, если вы отправляетесь в местность, где автозаправочные станции расположены далеко друг от друга, уверен он.По словам эксперта, перед путешествием необходимо основательно изучить маршрут и запастись бумажной картой, поскольку навигатор в дороге может подвести."Мы привыкли пользоваться онлайн-картами, но где-то по пути следования может не быть покрытия интернета или связи, поэтому лучше скачать офлайн-карты, особенно если вы едете в труднодоступные места. В качестве дублера положите в бардачок бумажную карту", — добавил Хайцеэр.Не помешает также заранее узнать о препятствиях, которые могут встретиться вам по пути — о ремонтных работах и пробках."Неплохо посмотреть отзывы туристов, когда бывают пробки, может быть, где-то идут ремонтные работы и нужно заранее найти пути объезда", — уточнил Хайцеэр.Места для отдыха и приема пищи тоже стоит присмотреть до того, как отправляться в поездку, заключил эксперт.
https://ria.ru/20230627/strakhovschik-1880617681.html
https://ria.ru/20230603/avtomobil-1875914841.html
https://ria.ru/20230530/kanikuly-1874903713.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152557/44/1525574487_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d4a94d7be0bed95d2859bf93f8f1f5bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, авто, россия, ян хайцеэр, национальный автомобильный союз
Туризм, Общество, Авто, Россия, Ян Хайцеэр, Национальный автомобильный союз
Эксперт дал совет, как подготовить автомобиль к путешествию

Эксперт Хайецеэр посоветовал проверить тормозную систему перед путешествием на автомобиле

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкМужчина за рулем автомобиля
Мужчина за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
Мужчина за рулем автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Перед путешествием на автомобиле нужно провести определенный техосмотр, объяснил в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Россияне все чаще выбирают автомобильные поездки по стране в качестве способа провести отпуск. Однако такой вид туризма требует тщательного планирования и подготовки транспортного средства к преодолению больших расстояний, предупредил Хайцеэр.
«
"Я не советую уезжать в автопутешествия спонтанно. Перед любой долгой поездкой стоит пройти определенный техосмотр: например, проверить состояние тормозной системы, наличие фреона в кондиционере или климат-контроле и так далее. Если автомобиль осмотрят специалисты, это поможет избежать неприятностей и сделает путешествие беззаботным и безопасным", — отметил он.
Автоэксперт советует оценить особенности маршрута и в зависимости от них определиться, какие именно узлы и детали машины нуждаются в проверке и техобслуживании.
Автомобиль Volkswagen Polo - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Назван автомобиль, чаще других не подлежащий восстановлению после ДТП
27 июня, 06:35
"Нужно дифференцировать подготовку автомобиля в зависимости от направления: кто-то едет в горы, кто-то — к морю, кто-то будет ехать по бездорожью, а кто-то —просто по трассе и асфальту", — пояснил Хайцеэр.
Он рекомендует залить в бачок стеклоомывателя специальную летнюю жидкость.
«
"При большой скорости на лобовое стекло налипает огромное количество насекомых", — сказал Хайцеэр.
Канистру с бензином имеет смысл брать с собой только в том случае, если вы отправляетесь в местность, где автозаправочные станции расположены далеко друг от друга, уверен он.
Продажа автомобилей в официальном дилерском центре Geely АвтоСпецЦентр в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Эксперт оценил, сколько времени россияне копят на автомобиль
3 июня, 09:45
По словам эксперта, перед путешествием необходимо основательно изучить маршрут и запастись бумажной картой, поскольку навигатор в дороге может подвести.
«
"Мы привыкли пользоваться онлайн-картами, но где-то по пути следования может не быть покрытия интернета или связи, поэтому лучше скачать офлайн-карты, особенно если вы едете в труднодоступные места. В качестве дублера положите в бардачок бумажную карту", — добавил Хайцеэр.
Не помешает также заранее узнать о препятствиях, которые могут встретиться вам по пути — о ремонтных работах и пробках.
"Неплохо посмотреть отзывы туристов, когда бывают пробки, может быть, где-то идут ремонтные работы и нужно заранее найти пути объезда", — уточнил Хайцеэр.
Места для отдыха и приема пищи тоже стоит присмотреть до того, как отправляться в поездку, заключил эксперт.
Линейный корабль Российского военно-морского флота Гото Предестинация, пришвартованный на набережной у Адмиралтейской площади - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Названы регионы России, куда интересно поехать летом на отдых с детьми
30 мая, 06:51
 
ТуризмОбществоАвтоРоссияЯн ХайцеэрНациональный автомобильный союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала