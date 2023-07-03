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В Подмосковье иномарка сбила мужчину и врезалась в торговый павильон - РИА Новости, 03.07.2023
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21:34 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/avariya-1882022428.html
В Подмосковье иномарка сбила мужчину и врезалась в торговый павильон
В Подмосковье иномарка сбила мужчину и врезалась в торговый павильон - РИА Новости, 03.07.2023
В Подмосковье иномарка сбила мужчину и врезалась в торговый павильон
Женщина в подмосковном Воскресенске за рулем иномарки сбила мужчину и врезалась в торговый павильон, пострадавший госпитализирован, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T21:34
2023-07-03T21:34
происшествия
авто
москва
московская область (подмосковье)
воскресенск
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Женщина в подмосковном Воскресенске за рулем иномарки сбила мужчину и врезалась в торговый павильон, пострадавший госпитализирован, сообщили в пресс-службе областного главка МВД. "По предварительной информации, женщина 2004 года рождения, управляя легковым автомобилем марки Kia, совершила наезд на жителя города Москвы 1978 года рождения с последующим наездом на препятствие в виде торгового павильона", - сообщили в ведомстве. Пострадавший в больнице. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, отметили в главке.
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происшествия, авто, москва, московская область (подмосковье), воскресенск
Происшествия, Авто, Москва, Московская область (Подмосковье), Воскресенск
В Подмосковье иномарка сбила мужчину и врезалась в торговый павильон

МВД: в подмосковном Воскресенске иномарка сбила мужчину и врезалась в торговый павильон

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Женщина в подмосковном Воскресенске за рулем иномарки сбила мужчину и врезалась в торговый павильон, пострадавший госпитализирован, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
"По предварительной информации, женщина 2004 года рождения, управляя легковым автомобилем марки Kia, совершила наезд на жителя города Москвы 1978 года рождения с последующим наездом на препятствие в виде торгового павильона", - сообщили в ведомстве.
Пострадавший в больнице. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, отметили в главке.
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