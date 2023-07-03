https://ria.ru/20230703/avariya-1882022428.html

В Подмосковье иномарка сбила мужчину и врезалась в торговый павильон

В Подмосковье иномарка сбила мужчину и врезалась в торговый павильон - РИА Новости, 03.07.2023

В Подмосковье иномарка сбила мужчину и врезалась в торговый павильон

Женщина в подмосковном Воскресенске за рулем иномарки сбила мужчину и врезалась в торговый павильон, пострадавший госпитализирован, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T21:34

2023-07-03T21:34

2023-07-03T21:34

происшествия

авто

москва

московская область (подмосковье)

воскресенск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Женщина в подмосковном Воскресенске за рулем иномарки сбила мужчину и врезалась в торговый павильон, пострадавший госпитализирован, сообщили в пресс-службе областного главка МВД. "По предварительной информации, женщина 2004 года рождения, управляя легковым автомобилем марки Kia, совершила наезд на жителя города Москвы 1978 года рождения с последующим наездом на препятствие в виде торгового павильона", - сообщили в ведомстве. Пострадавший в больнице. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, отметили в главке.

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

москва

московская область (подмосковье)

воскресенск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, москва, московская область (подмосковье), воскресенск