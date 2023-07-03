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Российские военные успешно отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 03.07.2023
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15:10 03.07.2023 (обновлено: 16:50 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/ataki-1881938550.html
Российские военные успешно отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении
Российские военные успешно отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 03.07.2023
Российские военные успешно отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска за сутки отразили девять атак украинских боевиков на Донецком направлении, сообщается в сводке министерства обороны. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:10
2023-07-03T16:50
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
луганская народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
сша
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Российские войска за сутки отразили девять атак украинских боевиков на Донецком направлении, сообщается в сводке министерства обороны."На Донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Водяное, Первомайское и Клещиевка Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.Как уточнило ведомство, оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией уничтожили до 260 бойцов ВСУ, один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходную гаубицу М109 Paladin производства США, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Южно-Донецкое и Запорожское направленияРоссийские военные отразили три атаки армии противника в районах населенных пунктов Никольское, Урожайное и Макаровка в ДНР, отметили в Минобороны.Кроме того, в районе Марфополя уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.Всего за сутки ВСУ потеряли на этих двух направлениях:Купянское направлениеРоссийская армия нанесла поражение подразделениям противника в районе населенных пунктов Артемовка в ЛНР, а также Новомлынск, Котляровка, Красное Первое и Синьковка в Харьковской области.В итоге за сутки уничтожено до 20 украинских военных, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30, указало оборонное ведомство.Херсонское направлениеПо данным министерства, российские подразделения ликвидировали до 30 бойцов ВСУ, семь автомобилей и две гаубицы "МСТА-Б", а также склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Змиевка.Краснолиманское направлениеВ районах населенных пунктов Торское, Ямполовка в ДНР и Макеевка в ЛНР подразделения группировки войск "Центр" совместно с авиацией отразили четыре атаки армии противника.За сутки ликвидировано более 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30, уточнило Минобороны.Всего с начала спецоперации российская армия уничтожила:
https://ria.ru/20230703/oborona-1881420308.html
https://ria.ru/20230703/ukraina-1881510134.html
https://ria.ru/20230702/atacms-1881521663.html
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вооруженные силы украины, луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, США
Российские военные успешно отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

Минобороны заявило об успешном отражении ВС России девяти атак ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил
Самоходная гаубица 2С19 Мста-С российских вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости
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Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Российские войска за сутки отразили девять атак украинских боевиков на Донецком направлении, сообщается в сводке министерства обороны.
"На Донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Водяное, Первомайское и Клещиевка Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.
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Как уточнило ведомство, оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией уничтожили до 260 бойцов ВСУ, один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходную гаубицу М109 Paladin производства США, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

Южно-Донецкое и Запорожское направления

Российские военные отразили три атаки армии противника в районах населенных пунктов Никольское, Урожайное и Макаровка в ДНР, отметили в Минобороны.
Кроме того, в районе Марфополя уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
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Всего за сутки ВСУ потеряли на этих двух направлениях:
  • до 190 солдат убитыми и ранеными;
  • два танка;
  • семь боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley производства США;
  • четыре автомобиля;
  • две артиллерийские системы М777;
  • две гаубицы "МСТА-Б", а также Д-20 и Д-30.

Купянское направление

Российская армия нанесла поражение подразделениям противника в районе населенных пунктов Артемовка в ЛНР, а также Новомлынск, Котляровка, Красное Первое и Синьковка в Харьковской области.
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В итоге за сутки уничтожено до 20 украинских военных, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30, указало оборонное ведомство.

Херсонское направление

По данным министерства, российские подразделения ликвидировали до 30 бойцов ВСУ, семь автомобилей и две гаубицы "МСТА-Б", а также склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Змиевка.

Краснолиманское направление

В районах населенных пунктов Торское, Ямполовка в ДНР и Макеевка в ЛНР подразделения группировки войск "Центр" совместно с авиацией отразили четыре атаки армии противника.
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За сутки ликвидировано более 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30, уточнило Минобороны.
Всего с начала спецоперации российская армия уничтожила:
  • 446 украинских военных самолетов;
  • 240 вертолетов;
  • 4873 беспилотника;
  • 426 зенитных ракетных комплексов;
  • 10 490 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1134 боевых машины реактивных систем залпового огня;
  • 5313 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 11 385 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.07.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаСША
 
 
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