https://ria.ru/20230703/ataki-1881938550.html

Российские военные успешно отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

Российские военные успешно отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 03.07.2023

Российские военные успешно отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска за сутки отразили девять атак украинских боевиков на Донецком направлении, сообщается в сводке министерства обороны. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T15:10

2023-07-03T15:10

2023-07-03T16:50

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

луганская народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

сша

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Российские войска за сутки отразили девять атак украинских боевиков на Донецком направлении, сообщается в сводке министерства обороны."На Донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Водяное, Первомайское и Клещиевка Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.Как уточнило ведомство, оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией уничтожили до 260 бойцов ВСУ, один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходную гаубицу М109 Paladin производства США, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Южно-Донецкое и Запорожское направленияРоссийские военные отразили три атаки армии противника в районах населенных пунктов Никольское, Урожайное и Макаровка в ДНР, отметили в Минобороны.Кроме того, в районе Марфополя уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.Всего за сутки ВСУ потеряли на этих двух направлениях:Купянское направлениеРоссийская армия нанесла поражение подразделениям противника в районе населенных пунктов Артемовка в ЛНР, а также Новомлынск, Котляровка, Красное Первое и Синьковка в Харьковской области.В итоге за сутки уничтожено до 20 украинских военных, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30, указало оборонное ведомство.Херсонское направлениеПо данным министерства, российские подразделения ликвидировали до 30 бойцов ВСУ, семь автомобилей и две гаубицы "МСТА-Б", а также склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Змиевка.Краснолиманское направлениеВ районах населенных пунктов Торское, Ямполовка в ДНР и Макеевка в ЛНР подразделения группировки войск "Центр" совместно с авиацией отразили четыре атаки армии противника.За сутки ликвидировано более 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30, уточнило Минобороны.Всего с начала спецоперации российская армия уничтожила:

https://ria.ru/20230703/oborona-1881420308.html

https://ria.ru/20230703/ukraina-1881510134.html

https://ria.ru/20230702/atacms-1881521663.html

https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, сша