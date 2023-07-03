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В Воронеже начальника главка МВД арестовали по подозрению во взяточничестве - РИА Новости, 03.07.2023
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16:06 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/arest-1881954446.html
В Воронеже начальника главка МВД арестовали по подозрению во взяточничестве
В Воронеже начальника главка МВД арестовали по подозрению во взяточничестве - РИА Новости, 03.07.2023
В Воронеже начальника главка МВД арестовали по подозрению во взяточничестве
Ленинский районный суд Воронежа заключил под стражу сроком на два месяца начальника управления по вопросам миграции ГУМВД России по Воронежской области,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T16:06
2023-07-03T16:06
воронеж
россия
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа заключил под стражу сроком на два месяца начальника управления по вопросам миграции ГУМВД России по Воронежской области, обвиняемого в получении взяток, сообщил РИА Новости представитель суда. В конце минувшей недели управление СК РФ по Воронежской области сообщило о возбуждении в отношении начальника управления по вопросам миграции ГУМВД по региону уголовного дела по факту получения взяток и его задержании. Имя не называлось, однако на сайте ГУМВД указано, что должность начальника управления по вопросам миграции занимает полковник полиции Сергей Червонцев. "Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - по 27 августа включительно", - сказал представитель суда. По его словам, полицейский обвиняется в получении двух взяток, санкция данной статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
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воронеж, россия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Воронеж, Россия, Воронежская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Воронеже начальника главка МВД арестовали по подозрению во взяточничестве

Обвиняемого во взятках высокопоставленного полицейского из Воронежа взяли под стражу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа заключил под стражу сроком на два месяца начальника управления по вопросам миграции ГУМВД России по Воронежской области, обвиняемого в получении взяток, сообщил РИА Новости представитель суда.
В конце минувшей недели управление СК РФ по Воронежской области сообщило о возбуждении в отношении начальника управления по вопросам миграции ГУМВД по региону уголовного дела по факту получения взяток и его задержании. Имя не называлось, однако на сайте ГУМВД указано, что должность начальника управления по вопросам миграции занимает полковник полиции Сергей Червонцев.
"Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - по 27 августа включительно", - сказал представитель суда.
По его словам, полицейский обвиняется в получении двух взяток, санкция данной статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
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