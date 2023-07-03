https://ria.ru/20230703/arest-1881954446.html

В Воронеже начальника главка МВД арестовали по подозрению во взяточничестве

В Воронеже начальника главка МВД арестовали по подозрению во взяточничестве - РИА Новости, 03.07.2023

В Воронеже начальника главка МВД арестовали по подозрению во взяточничестве

Ленинский районный суд Воронежа заключил под стражу сроком на два месяца начальника управления по вопросам миграции ГУМВД России по Воронежской области,... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T16:06

2023-07-03T16:06

2023-07-03T16:06

воронеж

россия

воронежская область

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа заключил под стражу сроком на два месяца начальника управления по вопросам миграции ГУМВД России по Воронежской области, обвиняемого в получении взяток, сообщил РИА Новости представитель суда. В конце минувшей недели управление СК РФ по Воронежской области сообщило о возбуждении в отношении начальника управления по вопросам миграции ГУМВД по региону уголовного дела по факту получения взяток и его задержании. Имя не называлось, однако на сайте ГУМВД указано, что должность начальника управления по вопросам миграции занимает полковник полиции Сергей Червонцев. "Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - по 27 августа включительно", - сказал представитель суда. По его словам, полицейский обвиняется в получении двух взяток, санкция данной статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230619/vzyatki-1879045091.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

воронеж, россия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия