https://ria.ru/20230703/aksenov-1881887634.html
В Кремле назвали Сергея Аксенова настоящим бойцом
В Кремле назвали Сергея Аксенова настоящим бойцом - РИА Новости, 03.07.2023
В Кремле назвали Сергея Аксенова настоящим бойцом
Президент РФ Владимир Путин постоянно получает доклады, в том числе о попытке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:38
2023-07-03T12:38
2023-07-03T12:46
политика
республика крым
сергей аксенов (политик)
происшествия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин постоянно получает доклады, в том числе о попытке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам."Безусловно, президент постоянно получает доклады, в том числе и по таким резонансным делам, которые касаются главы региона, причем такого важного региона как Крым в нынешней ситуации. Аксенов настоящий боец, и, конечно, этим его не запугаешь. Мы желаем ему силы духа и крепости", - сказал он.Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что спецслужбы пресекли попытку покушения на Аксенова, организованную спецслужбами Украины: его машину планировали подорвать с помощью завербованного агента. В июне агент прибыл в Крым и приступил к подготовке теракта, но был задержан во время изъятия бомбы из тайника.
https://ria.ru/20230703/aksenov-1881881783.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, республика крым, сергей аксенов (политик), происшествия
Политика, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Происшествия
В Кремле назвали Сергея Аксенова настоящим бойцом
Песков назвал главу Крыма настоящим бойцом и заявил, что его не запугать покушениями
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин постоянно получает доклады, в том числе о попытке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.
"Безусловно, президент постоянно получает доклады, в том числе и по таким резонансным делам, которые касаются главы региона, причем такого важного региона как Крым в нынешней ситуации. Аксенов настоящий боец, и, конечно, этим его не запугаешь. Мы желаем ему силы духа и крепости", - сказал он.
Ранее в ЦОС ФСБ
сообщили, что спецслужбы пресекли попытку покушения на Аксенова, организованную спецслужбами Украины
: его машину планировали подорвать с помощью завербованного агента. В июне агент прибыл в Крым и приступил к подготовке теракта, но был задержан во время изъятия бомбы из тайника.
Аксенов рассказал, какой сделал вывод после предотвращения покушения