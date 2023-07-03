https://ria.ru/20230703/aksenov-1881887634.html

В Кремле назвали Сергея Аксенова настоящим бойцом

В Кремле назвали Сергея Аксенова настоящим бойцом - РИА Новости, 03.07.2023

В Кремле назвали Сергея Аксенова настоящим бойцом

Президент РФ Владимир Путин постоянно получает доклады, в том числе о попытке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T12:38

2023-07-03T12:38

2023-07-03T12:46

политика

республика крым

сергей аксенов (политик)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833885976_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_906b9503c7ff9b982a6da2c1e0f2f191.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин постоянно получает доклады, в том числе о попытке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам."Безусловно, президент постоянно получает доклады, в том числе и по таким резонансным делам, которые касаются главы региона, причем такого важного региона как Крым в нынешней ситуации. Аксенов настоящий боец, и, конечно, этим его не запугаешь. Мы желаем ему силы духа и крепости", - сказал он.Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что спецслужбы пресекли попытку покушения на Аксенова, организованную спецслужбами Украины: его машину планировали подорвать с помощью завербованного агента. В июне агент прибыл в Крым и приступил к подготовке теракта, но был задержан во время изъятия бомбы из тайника.

https://ria.ru/20230703/aksenov-1881881783.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, республика крым, сергей аксенов (политик), происшествия