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Аксенов рассказал, какой сделал вывод после предотвращения покушения - РИА Новости, 03.07.2023
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12:33 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/aksenov-1881881783.html
Аксенов рассказал, какой сделал вывод после предотвращения покушения
Аксенов рассказал, какой сделал вывод после предотвращения покушения - РИА Новости, 03.07.2023
Аксенов рассказал, какой сделал вывод после предотвращения покушения
Глава Крыма Сергей Аксенов после предотвращенного на него покушения опубликовал видео в Telegram-канале, где заявил, что сделал простой вывод: с точки зрения... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:33
2023-07-03T12:33
общество
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов после предотвращенного на него покушения опубликовал видео в Telegram-канале, где заявил, что сделал простой вывод: с точки зрения воздействия на врагов он делает все правильно и продолжит идти по этому пути. Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что спецслужбы пресекли попытку покушения на Аксенова, организованную спецслужбами Украины. "Для меня лично вывод простой: с точки зрения воздействия на врагов, я действую правильно, нахожусь на правильном пути, буду этого пути придерживаться и дальше", - сказал Аксенов в видеообращении. По его словам, враги понимают, что они по-другому с такими как он, "вопрос не решат". "Я идейный. Вызов принят, будем двигаться дальше - до нашей полной победы", - подчеркнул Аксенов.
https://ria.ru/20230703/pokushenie-1881849412.html
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общество, сергей аксенов (политик), республика крым
Общество, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
Аксенов рассказал, какой сделал вывод после предотвращения покушения

Аксенов после предотвращения покушения заявил, что будет двигаться дальше до полной победы

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Глава Крыма Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов после предотвращенного на него покушения опубликовал видео в Telegram-канале, где заявил, что сделал простой вывод: с точки зрения воздействия на врагов он делает все правильно и продолжит идти по этому пути.
Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что спецслужбы пресекли попытку покушения на Аксенова, организованную спецслужбами Украины.
"Для меня лично вывод простой: с точки зрения воздействия на врагов, я действую правильно, нахожусь на правильном пути, буду этого пути придерживаться и дальше", - сказал Аксенов в видеообращении.
По его словам, враги понимают, что они по-другому с такими как он, "вопрос не решат".
«
"Я идейный. Вызов принят, будем двигаться дальше - до нашей полной победы", - подчеркнул Аксенов.
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