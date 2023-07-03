https://ria.ru/20230703/aksenov-1881881783.html

Аксенов рассказал, какой сделал вывод после предотвращения покушения

Аксенов рассказал, какой сделал вывод после предотвращения покушения - РИА Новости, 03.07.2023

Аксенов рассказал, какой сделал вывод после предотвращения покушения

Глава Крыма Сергей Аксенов после предотвращенного на него покушения опубликовал видео в Telegram-канале, где заявил, что сделал простой вывод: с точки зрения... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T12:33

2023-07-03T12:33

2023-07-03T12:33

общество

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов после предотвращенного на него покушения опубликовал видео в Telegram-канале, где заявил, что сделал простой вывод: с точки зрения воздействия на врагов он делает все правильно и продолжит идти по этому пути. Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что спецслужбы пресекли попытку покушения на Аксенова, организованную спецслужбами Украины. "Для меня лично вывод простой: с точки зрения воздействия на врагов, я действую правильно, нахожусь на правильном пути, буду этого пути придерживаться и дальше", - сказал Аксенов в видеообращении. По его словам, враги понимают, что они по-другому с такими как он, "вопрос не решат". "Я идейный. Вызов принят, будем двигаться дальше - до нашей полной победы", - подчеркнул Аксенов.

https://ria.ru/20230703/pokushenie-1881849412.html

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сергей аксенов (политик), республика крым