https://ria.ru/20230703/aksenov-1881846812.html

Аксенов прокомментировал попытку покушения на себя

Аксенов прокомментировал попытку покушения на себя - РИА Новости, 03.07.2023

Аксенов прокомментировал попытку покушения на себя

Глава Крыма Сергей Аксенов после предотвращенного на него покушения заявил в своем Telegram-канале, что полностью устранить террористическую угрозу со стороны... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T10:27

2023-07-03T10:27

2023-07-03T10:35

специальная военная операция на украине

сергей аксенов (политик)

безопасность

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

ситуация в днр и лнр

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов после предотвращенного на него покушения заявил в своем Telegram-канале, что полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели спецоперации.Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что спецслужбы пресекли попытку покушения на Аксенова, организованную спецслужбами Украины: его машину планировали подорвать с помощью завербованного агента. В июне агент прибыл в Крыма и приступил к подготовке теракта, но был задержан во время изъятия бомбы из тайника."Уверен, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны. А полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели СВО, поставленные президентом. Так и будет", - написал Аксенов.Глава Крыма поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение покушения. "Наши спецслужбы работают четко и эффективно", - подчеркнул Аксенов.

https://ria.ru/20230627/zhitel-1880657793.html

россия

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей аксенов (политик), безопасность, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, ситуация в днр и лнр, республика крым