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Аксенов прокомментировал попытку покушения на себя - РИА Новости, 03.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:27 03.07.2023 (обновлено: 10:35 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/aksenov-1881846812.html
Аксенов прокомментировал попытку покушения на себя
Аксенов прокомментировал попытку покушения на себя - РИА Новости, 03.07.2023
Аксенов прокомментировал попытку покушения на себя
Глава Крыма Сергей Аксенов после предотвращенного на него покушения заявил в своем Telegram-канале, что полностью устранить террористическую угрозу со стороны... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T10:27
2023-07-03T10:35
специальная военная операция на украине
сергей аксенов (политик)
безопасность
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
ситуация в днр и лнр
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов после предотвращенного на него покушения заявил в своем Telegram-канале, что полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели спецоперации.Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что спецслужбы пресекли попытку покушения на Аксенова, организованную спецслужбами Украины: его машину планировали подорвать с помощью завербованного агента. В июне агент прибыл в Крыма и приступил к подготовке теракта, но был задержан во время изъятия бомбы из тайника."Уверен, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны. А полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели СВО, поставленные президентом. Так и будет", - написал Аксенов.Глава Крыма поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение покушения. "Наши спецслужбы работают четко и эффективно", - подчеркнул Аксенов.
https://ria.ru/20230627/zhitel-1880657793.html
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сергей аксенов (политик), безопасность, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, ситуация в днр и лнр, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Сергей Аксенов (политик), Безопасность, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Республика Крым
Аксенов прокомментировал попытку покушения на себя

Аксенов: устранить террористическую угрозу от Украины можно, только выполнив задачи СВО

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов после предотвращенного на него покушения заявил в своем Telegram-канале, что полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели спецоперации.
Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что спецслужбы пресекли попытку покушения на Аксенова, организованную спецслужбами Украины: его машину планировали подорвать с помощью завербованного агента. В июне агент прибыл в Крыма и приступил к подготовке теракта, но был задержан во время изъятия бомбы из тайника.
"Уверен, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны. А полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели СВО, поставленные президентом. Так и будет", - написал Аксенов.
Глава Крыма поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение покушения. "Наши спецслужбы работают четко и эффективно", - подчеркнул Аксенов.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей Аксенов (политик)БезопасностьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРеспублика Крым
 
 
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