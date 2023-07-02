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Зеленский заявил, что посетил Одесскую область - РИА Новости, 02.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/zelenskiy-1881751094.html
Зеленский заявил, что посетил Одесскую область
Зеленский заявил, что посетил Одесскую область - РИА Новости, 02.07.2023
Зеленский заявил, что посетил Одесскую область
Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что в воскресенье посетил Одесскую область, где заслушал доклад командующего военно-морскими силами страны... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T15:25
2023-07-02T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
черное море
владимир зеленский
алексей неижпапа
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что в воскресенье посетил Одесскую область, где заслушал доклад командующего военно-морскими силами страны вице-адмирала Алексея Неижпапы. "Сегодня – Одесская область. Доклад командующего военно-морских сил вооруженных сил Украины Алексея Неижпапы. Много важных тем. Оперативная обстановка в Черном море, оборонительные способности ВМС, стратегия развития военно-морских сил ВСУ", - написал Зеленский. Кроме того, по словам Зеленского, обсуждались промежуточные результаты и перспективы развития программы морских дронов и ракетной программы.
https://ria.ru/20230625/evroparlament-1880365307.html
одесская область
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в мире, одесская область, черное море, владимир зеленский, алексей неижпапа, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Черное море, Владимир Зеленский, Алексей Неижпапа, Вооруженные силы Украины
Зеленский заявил, что посетил Одесскую область

Зеленский заявил, что посетил Одесскую область и обсудил стратегию развития украинских ВМС

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что в воскресенье посетил Одесскую область, где заслушал доклад командующего военно-морскими силами страны вице-адмирала Алексея Неижпапы.
"Сегодня – Одесская область. Доклад командующего военно-морских сил вооруженных сил Украины Алексея Неижпапы. Много важных тем. Оперативная обстановка в Черном море, оборонительные способности ВМС, стратегия развития военно-морских сил ВСУ", - написал Зеленский.
Кроме того, по словам Зеленского, обсуждались промежуточные результаты и перспективы развития программы морских дронов и ракетной программы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
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25 июня, 21:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьЧерное мореВладимир ЗеленскийАлексей НеижпапаВооруженные силы Украины
 
 
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