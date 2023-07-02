https://ria.ru/20230702/zelenskiy-1881751094.html

Зеленский заявил, что посетил Одесскую область

Зеленский заявил, что посетил Одесскую область - РИА Новости, 02.07.2023

Зеленский заявил, что посетил Одесскую область

Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что в воскресенье посетил Одесскую область, где заслушал доклад командующего военно-морскими силами страны... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T15:25

2023-07-02T15:25

2023-07-02T15:25

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

черное море

владимир зеленский

алексей неижпапа

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что в воскресенье посетил Одесскую область, где заслушал доклад командующего военно-морскими силами страны вице-адмирала Алексея Неижпапы. "Сегодня – Одесская область. Доклад командующего военно-морских сил вооруженных сил Украины Алексея Неижпапы. Много важных тем. Оперативная обстановка в Черном море, оборонительные способности ВМС, стратегия развития военно-морских сил ВСУ", - написал Зеленский. Кроме того, по словам Зеленского, обсуждались промежуточные результаты и перспективы развития программы морских дронов и ракетной программы.

https://ria.ru/20230625/evroparlament-1880365307.html

одесская область

черное море

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в мире, одесская область, черное море, владимир зеленский, алексей неижпапа, вооруженные силы украины