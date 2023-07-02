https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html

"Откровения Залужного": главком ВСУ нашел виновных в проблемах контрнаступа

"Откровения Залужного": главком ВСУ нашел виновных в проблемах контрнаступа - РИА Новости, 02.07.2023

"Откровения Залужного": главком ВСУ нашел виновных в проблемах контрнаступа

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный дал интервью The Washington Post. Суть его заявлений подсказывает, что в таком ключе он мог... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T08:00

2023-07-02T08:00

2023-07-02T08:01

аналитика

валерий залужный

украина

f-16

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

марк милли

владимир зеленский

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный дал интервью The Washington Post. Суть его заявлений подсказывает, что в таком ключе он мог выступить только в западной прессе. Дело в том, что у любого украинского журналиста, несмотря на полную подконтрольность оставшихся в стране СМИ офису президента, после таких откровений возникли бы вопросы, на которые киевские власти — и сам Залужный в том числе — едва ли нашли бы ответы.Судите сами: главком признает, что полученные от Запада танки не сыграли сколько-нибудь значимой роли в противостоянии на фронте. "Леопард" на поле боя — это не "Леопард", а просто мишень", — утверждает он.Но разве не президент Украины Владимир Зеленский говорил, что эта техника способна обеспечить прорыв ВСУ к Крыму? Разве не от этой техники на Западе и в Киеве ждали настолько многого, что тому же Зеленскому приходилось успокаивать спонсоров: по международно признанной территории России она ездить не будет? Разве западные танки, как заявлял сам украинский лидер, не были "важным словом для защиты всей Европы"?Но несовпадение ожиданий с реальностью — отнюдь не главный пункт в интервью Залужного. Куда интереснее то, что он говорит о других аспектах.В частности, о снарядном голоде и арифметике войны — как минимум в представлении украинского главкома. "Если я не получаю сто тысяч снарядов в неделю, то погибнет тысяча человек. Станьте на мое место!" — так он, по собственному признанию, общается с главой американского Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли. Как утверждает Залужный, российская артиллерия десятикратно превосходит украинскую по плотности огня.Проблема для Киева заключается в том, что у Запада нет ста тысяч снарядов для ВСУ, а Милли вряд ли сможет насобирать недостающее число, даже если будет клепать их у себя в гараже 24 часа в сутки. Как сообщал в январе Business Insider, тогда США производили всего 14 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. К весне планировали нарастить показатель до 20 тысяч, а к 2025 году — до 90 тысяч. В месяц, а не в неделю.Следующий тезис Залужного и вовсе подводит к мысли о том, что обещанный контрнаступ не просто проваливается — достижение заявленных целей в принципе невозможно."Враг использует следующее поколение авиации. Это то же самое, как если бы мы пошли в наступление с луками и стрелами", — утверждает он. И сетует, что западные армии никогда не пошли бы в наступление в таких условиях.И действительно, как показывает практика, российские ВКС контролируют небо в достаточной степени, чтобы лишить наступающие украинские части прикрытия с воздуха. Но, суммируя все аргументы Залужного, встает закономерный вопрос: а зачем тогда этот контрнаступ? Чтобы показать, что нужна авиация? Получается, украинские солдаты гибнут из-за недостаточной убедительности Зеленского, который не смог доказать, что наступление без самолетов обречено на провал, и теперь у него на руках будут статистические данные, красноречиво это подтверждающие?Но это у Зеленского. А на руках у родных и близких этих "статистических данных" будут похоронки, которые куда красноречивее убедят их в том, что президент Украины отправил солдат на убой.Залужный тоже не мог этого не понимать. Тем удивительнее, что после месяцев обучения украинских солдат натовской тактике все свелось к банальным "мясным" штурмам, в которых принято винить как раз Россию.Но то, что он выступает с такими тезисами в ведущем западном издании, многое объясняет. Это интервью адресовано не украинцам, а американским и европейским политикам. Во-первых, конечно, это попытка ускорить поставку F-16. Правда, до конца непонятно, сколько еще его солдат должно погибнуть, чтобы эта передача состоялась.Во-вторых — это попытка снять с себя ответственность. Дескать, "я военный, и я понимал, что мы обречены, но меня вынудили отправить войска в наступление". Кто вынудил? Запад не возьмет эту вину на себя, и крайним выйдет украинское политическое руководство.Но это не отменяет того, что всех жертв с обеих сторон Киев мог избежать еще в марте прошлого года, если бы переговоры в Стамбуле завершились успехом. Но сорвала их тогда именно украинская сторона. По чьему науськиванию — это нам еще предстоит узнать.

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html

https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html

https://ria.ru/20230629/chudo-oruzhie-1880984339.html

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аналитика, валерий залужный, украина, f-16, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, марк милли, владимир зеленский, россия