https://ria.ru/20230702/zaderzhanie-1881779231.html
На Украине задержали главу администрации по делу о торговле гумпомощью
На Украине задержали главу администрации по делу о торговле гумпомощью - РИА Новости, 02.07.2023
На Украине задержали главу администрации по делу о торговле гумпомощью
Глава Малоданиловского поселкового совета Харьковской области Украины Александр Гололобов задержан по подозрению в торговле гумпомощью, пишет украинское издание РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T19:31
2023-07-02T19:31
2023-07-02T19:31
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Малоданиловского поселкового совета Харьковской области Украины Александр Гололобов задержан по подозрению в торговле гумпомощью, пишет украинское издание "Страна.ua". "В Харьковской области задержали главу Малоданиловского поселкового совета Александра Гололобова за торговлю гуманитарной помощью", - пишет "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По информации источника, подозреваемый организовал схему продажи продуктов из гуманитарной помощи через сеть магазинов. "В преступную группу входило несколько человек: депутат этого же поселкового совета, директор благотворительной организации и несколько предпринимателей через магазины которых осуществлялась торговля гуманитарной помощью", - приводит слова своего источника "Страна". Он уточнил, что дело заведено по статье "мошенничество". Подозреваемым грозит от трех до семи лет лишения свободы. По информации издания, в феврале Гололобов уже попадал в поле зрение правоохранителей. Тогда ему сообщили о подозрении в хищении 600 тысяч гривен (16,2 тысячи долларов) бюджетных средств.
https://ria.ru/20230630/rada-1881354333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, харьковская область
В мире, Украина, Харьковская область
На Украине задержали главу администрации по делу о торговле гумпомощью
В Харьковской области задержали главу поселковой администрации по делу о продаже гумпомощи
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Глава Малоданиловского поселкового совета Харьковской области Украины Александр Гололобов задержан по подозрению в торговле гумпомощью, пишет украинское издание
"Страна.ua".
"В Харьковской области задержали главу Малоданиловского поселкового совета Александра Гололобова за торговлю гуманитарной помощью", - пишет "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По информации источника, подозреваемый организовал схему продажи продуктов из гуманитарной помощи через сеть магазинов.
"В преступную группу входило несколько человек: депутат этого же поселкового совета, директор благотворительной организации и несколько предпринимателей через магазины которых осуществлялась торговля гуманитарной помощью", - приводит слова своего источника "Страна".
Он уточнил, что дело заведено по статье "мошенничество". Подозреваемым грозит от трех до семи лет лишения свободы.
По информации издания, в феврале Гололобов уже попадал в поле зрение правоохранителей. Тогда ему сообщили о подозрении в хищении 600 тысяч гривен (16,2 тысячи долларов) бюджетных средств.
На Украине депутата Рады заподозрили в мошенничестве