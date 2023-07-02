https://ria.ru/20230702/zaderzhanie-1881779231.html

На Украине задержали главу администрации по делу о торговле гумпомощью

На Украине задержали главу администрации по делу о торговле гумпомощью - РИА Новости, 02.07.2023

На Украине задержали главу администрации по делу о торговле гумпомощью

Глава Малоданиловского поселкового совета Харьковской области Украины Александр Гололобов задержан по подозрению в торговле гумпомощью, пишет украинское издание РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T19:31

2023-07-02T19:31

2023-07-02T19:31

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Малоданиловского поселкового совета Харьковской области Украины Александр Гололобов задержан по подозрению в торговле гумпомощью, пишет украинское издание "Страна.ua". "В Харьковской области задержали главу Малоданиловского поселкового совета Александра Гололобова за торговлю гуманитарной помощью", - пишет "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По информации источника, подозреваемый организовал схему продажи продуктов из гуманитарной помощи через сеть магазинов. "В преступную группу входило несколько человек: депутат этого же поселкового совета, директор благотворительной организации и несколько предпринимателей через магазины которых осуществлялась торговля гуманитарной помощью", - приводит слова своего источника "Страна". Он уточнил, что дело заведено по статье "мошенничество". Подозреваемым грозит от трех до семи лет лишения свободы. По информации издания, в феврале Гололобов уже попадал в поле зрение правоохранителей. Тогда ему сообщили о подозрении в хищении 600 тысяч гривен (16,2 тысячи долларов) бюджетных средств.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, харьковская область