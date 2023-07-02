Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали главу администрации по делу о торговле гумпомощью - РИА Новости, 02.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/zaderzhanie-1881779231.html
На Украине задержали главу администрации по делу о торговле гумпомощью
На Украине задержали главу администрации по делу о торговле гумпомощью - РИА Новости, 02.07.2023
На Украине задержали главу администрации по делу о торговле гумпомощью
Глава Малоданиловского поселкового совета Харьковской области Украины Александр Гололобов задержан по подозрению в торговле гумпомощью, пишет украинское издание РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T19:31
2023-07-02T19:31
в мире
украина
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_d05160234121d66ab241bb142f856f61.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Малоданиловского поселкового совета Харьковской области Украины Александр Гололобов задержан по подозрению в торговле гумпомощью, пишет украинское издание "Страна.ua". "В Харьковской области задержали главу Малоданиловского поселкового совета Александра Гололобова за торговлю гуманитарной помощью", - пишет "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По информации источника, подозреваемый организовал схему продажи продуктов из гуманитарной помощи через сеть магазинов. "В преступную группу входило несколько человек: депутат этого же поселкового совета, директор благотворительной организации и несколько предпринимателей через магазины которых осуществлялась торговля гуманитарной помощью", - приводит слова своего источника "Страна". Он уточнил, что дело заведено по статье "мошенничество". Подозреваемым грозит от трех до семи лет лишения свободы. По информации издания, в феврале Гололобов уже попадал в поле зрение правоохранителей. Тогда ему сообщили о подозрении в хищении 600 тысяч гривен (16,2 тысячи долларов) бюджетных средств.
https://ria.ru/20230630/rada-1881354333.html
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_2c11166d6e57b2c1237b0f7f78878442.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, харьковская область
В мире, Украина, Харьковская область
На Украине задержали главу администрации по делу о торговле гумпомощью

В Харьковской области задержали главу поселковой администрации по делу о продаже гумпомощи

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Малоданиловского поселкового совета Харьковской области Украины Александр Гололобов задержан по подозрению в торговле гумпомощью, пишет украинское издание "Страна.ua".
"В Харьковской области задержали главу Малоданиловского поселкового совета Александра Гололобова за торговлю гуманитарной помощью", - пишет "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По информации источника, подозреваемый организовал схему продажи продуктов из гуманитарной помощи через сеть магазинов.
"В преступную группу входило несколько человек: депутат этого же поселкового совета, директор благотворительной организации и несколько предпринимателей через магазины которых осуществлялась торговля гуманитарной помощью", - приводит слова своего источника "Страна".
Он уточнил, что дело заведено по статье "мошенничество". Подозреваемым грозит от трех до семи лет лишения свободы.
По информации издания, в феврале Гололобов уже попадал в поле зрение правоохранителей. Тогда ему сообщили о подозрении в хищении 600 тысяч гривен (16,2 тысячи долларов) бюджетных средств.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
На Украине депутата Рады заподозрили в мошенничестве
30 июня, 08:25
 
В миреУкраинаХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала