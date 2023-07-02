Рейтинг@Mail.ru
В Якутске участник спецоперации возглавил центр высокоточной стрельбы - РИА Новости, 02.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 02.07.2023 (обновлено: 18:49 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/yakutsk-1881774430.html
В Якутске участник спецоперации возглавил центр высокоточной стрельбы
В Якутске участник спецоперации возглавил центр высокоточной стрельбы - РИА Новости, 02.07.2023
В Якутске участник спецоперации возглавил центр высокоточной стрельбы
Центр высокоточной стрельбы в Якутске готов к набору обучающихся, его возглавил первый из якутян-добровольцев, участвовавших в спецоперации, Герой России... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T18:48
2023-07-02T18:49
россия
якутск
айсен николаев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150654/21/1506542157_0:246:4928:3018_1920x0_80_0_0_86cf122cd37747ac2d7fba145a82f7c0.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Центр высокоточной стрельбы в Якутске готов к набору обучающихся, его возглавил первый из якутян-добровольцев, участвовавших в спецоперации, Герой России Александр Колесов, сообщили в пресс-службе вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Трутнев во время рабочей поездки в Республику Саха (Якутия) ознакомился с организацией работы центра высокоточной стрельбы, строительство которого было начато по поручению вице-премьера в декабре 2022 года. Уточняется, что полигон Трутнев посетил вместе с главой Якутии Айсеном Николаевым. В открытии объекта приняли участие действующие командиры спецподразделений, участвующие в спецоперации - ведущие специалисты в тактическом и боевом снайпинге. "Сегодня центр в Якутске готов принять обучающихся. При этом Трутнев указал на то, что работы здесь еще много, необходимо довести объект до высочайшего уровня", - говорится в сообщении. "Мы будем делать всё возможное, поддерживать развитие центра и дальше, чтобы на полигоне были хорошая техника и боекомплекты, организована правильная методика занятий, чтобы здесь готовились стрелки экстра-класса, которые будут побеждать и спасать жизни наших бойцов в регионах, где проводится специальная военная операция", - цитирует пресс-служба Трутнева. Уточняется, что площадь учебно-тренировочного полигона составляет более 400 гектаров. На полигоне будут проводиться стрельбы из короткоствольного огнестрельного гражданского и служебного оружия, длинноствольного служебного, охотничьего и спортивного оружия с нарезным и гладким каналами ствола на открытой местности с дистанциями до четырех километров, а также в закрытом тире. В учебном центре предполагается работа как со школьниками, знакомящимися с основами военного дела, так и с группами военнослужащих, присланных из зоны спецоперации для повышения квалификации и отработки навыков.
https://ria.ru/20230627/babkina-1880765685.html
https://ria.ru/20230701/ekzoskelet-1881616034.html
россия
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150654/21/1506542157_288:0:4640:3264_1920x0_80_0_0_a462bc4ad58ced6e478b93eb26b3c53b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, якутск, айсен николаев, общество
Россия, Якутск, Айсен Николаев, Общество
В Якутске участник спецоперации возглавил центр высокоточной стрельбы

В Якутске заработал центр высокоточной стрельбы, его возглавил Герой России Колесов

CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
Вид на центральную часть города Якутска - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
Вид на центральную часть города Якутска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Центр высокоточной стрельбы в Якутске готов к набору обучающихся, его возглавил первый из якутян-добровольцев, участвовавших в спецоперации, Герой России Александр Колесов, сообщили в пресс-службе вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
Трутнев во время рабочей поездки в Республику Саха (Якутия) ознакомился с организацией работы центра высокоточной стрельбы, строительство которого было начато по поручению вице-премьера в декабре 2022 года. Уточняется, что полигон Трутнев посетил вместе с главой Якутии Айсеном Николаевым. В открытии объекта приняли участие действующие командиры спецподразделений, участвующие в спецоперации - ведущие специалисты в тактическом и боевом снайпинге.
Певица Надежда Бабкина выступает на праздничном концерте, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, во Дворце Республики в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Надежда Бабкина выступила перед участниками спецоперации
27 июня, 18:47
"Сегодня центр в Якутске готов принять обучающихся. При этом Трутнев указал на то, что работы здесь еще много, необходимо довести объект до высочайшего уровня", - говорится в сообщении.
"Мы будем делать всё возможное, поддерживать развитие центра и дальше, чтобы на полигоне были хорошая техника и боекомплекты, организована правильная методика занятий, чтобы здесь готовились стрелки экстра-класса, которые будут побеждать и спасать жизни наших бойцов в регионах, где проводится специальная военная операция", - цитирует пресс-служба Трутнева.
Уточняется, что площадь учебно-тренировочного полигона составляет более 400 гектаров. На полигоне будут проводиться стрельбы из короткоствольного огнестрельного гражданского и служебного оружия, длинноствольного служебного, охотничьего и спортивного оружия с нарезным и гладким каналами ствола на открытой местности с дистанциями до четырех километров, а также в закрытом тире.
В учебном центре предполагается работа как со школьниками, знакомящимися с основами военного дела, так и с группами военнослужащих, присланных из зоны спецоперации для повышения квалификации и отработки навыков.
Боец СВО показывает работу экзоскелета ЭКЗАР 34 - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
Разработчики экзоскелета из Волгограда помогли бойцу спецоперации
1 июля, 10:21
 
РоссияЯкутскАйсен НиколаевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала