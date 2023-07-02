https://ria.ru/20230702/yakutsk-1881774430.html

В Якутске участник спецоперации возглавил центр высокоточной стрельбы

В Якутске участник спецоперации возглавил центр высокоточной стрельбы - РИА Новости, 02.07.2023

В Якутске участник спецоперации возглавил центр высокоточной стрельбы

Центр высокоточной стрельбы в Якутске готов к набору обучающихся, его возглавил первый из якутян-добровольцев, участвовавших в спецоперации, Герой России... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T18:48

2023-07-02T18:48

2023-07-02T18:49

россия

якутск

айсен николаев

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Центр высокоточной стрельбы в Якутске готов к набору обучающихся, его возглавил первый из якутян-добровольцев, участвовавших в спецоперации, Герой России Александр Колесов, сообщили в пресс-службе вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Трутнев во время рабочей поездки в Республику Саха (Якутия) ознакомился с организацией работы центра высокоточной стрельбы, строительство которого было начато по поручению вице-премьера в декабре 2022 года. Уточняется, что полигон Трутнев посетил вместе с главой Якутии Айсеном Николаевым. В открытии объекта приняли участие действующие командиры спецподразделений, участвующие в спецоперации - ведущие специалисты в тактическом и боевом снайпинге. "Сегодня центр в Якутске готов принять обучающихся. При этом Трутнев указал на то, что работы здесь еще много, необходимо довести объект до высочайшего уровня", - говорится в сообщении. "Мы будем делать всё возможное, поддерживать развитие центра и дальше, чтобы на полигоне были хорошая техника и боекомплекты, организована правильная методика занятий, чтобы здесь готовились стрелки экстра-класса, которые будут побеждать и спасать жизни наших бойцов в регионах, где проводится специальная военная операция", - цитирует пресс-служба Трутнева. Уточняется, что площадь учебно-тренировочного полигона составляет более 400 гектаров. На полигоне будут проводиться стрельбы из короткоствольного огнестрельного гражданского и служебного оружия, длинноствольного служебного, охотничьего и спортивного оружия с нарезным и гладким каналами ствола на открытой местности с дистанциями до четырех километров, а также в закрытом тире. В учебном центре предполагается работа как со школьниками, знакомящимися с основами военного дела, так и с группами военнослужащих, присланных из зоны спецоперации для повышения квалификации и отработки навыков.

https://ria.ru/20230627/babkina-1880765685.html

https://ria.ru/20230701/ekzoskelet-1881616034.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, якутск, айсен николаев, общество