https://ria.ru/20230702/vatikan-1881773562.html

Кардинал Дзуппи заявил, что у Ватикана нет плана для переговоров по Украине

Кардинал Дзуппи заявил, что у Ватикана нет плана для переговоров по Украине - РИА Новости, 02.07.2023

Кардинал Дзуппи заявил, что у Ватикана нет плана для переговоров по Украине

Посланник папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи, побывавший в Москве на этой неделе, заявил газете il Resto del Carlino, что у... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T18:42

2023-07-02T18:42

2023-07-02T19:00

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украина

ватикан

россия

маттео дзуппи

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мария львова-белова

религия

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РИМ, 2 июл - РИА Новости. Посланник папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи, побывавший в Москве на этой неделе, заявил газете il Resto del Carlino, что у Ватикана нет собственного плана для начала переговоров для прекращения конфликта. "Под руководством папой Франциском и вместе с ним в ближайшие дни мы поразмышляем над тем, что мы услышали. По этой причине у нас пока нет проекта, который мог бы способствовать началу переговоров. Мы очень заинтересованы в гуманитарном вопросе и в защите жизни невинных", - приводит его слова газета с мероприятия в Болонье. "Мирного плана и посредничества нет, есть большое стремление к тому, чтобы насилие прекратилось и можно было сохранить человеческие жизни, начиная с защиты самых маленьких", - сказал архиепископ Болоньи и председатель Епископской конференции Италии. В ходе трехдневного визита в Москву кардинал Дзуппи встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, помощником президента России Юрием Ушаковым, а также католическим духовенством России. Как сообщила в пятницу служба печати Святого престола, Дзуппи на встрече с патриархом Кириллом обсудил "гуманитарные инициативы, которые могли бы способствовать мирному решению" конфликта на Украине. Итоги визита, как отмечается, будут доведены до сведения папы Франциска "в свете дальнейших шагов, которые необходимо предпринять как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к миру". Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни 20 мая объявил журналистам, что папа Римский Франциск поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру". Дзуппи 5-6 июня совершил визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию на Украине. Ватикан охарактеризовал эту поездку как "краткую, но насыщенную". В сообщении Святого престола отмечалось, что результаты состоявшихся в Киеве переговоров "будут представлены вниманию Святого отца и, несомненно, будут полезны для оценки шагов, которые необходимо продолжать предпринимать как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к справедливому и прочному миру".

https://ria.ru/20230701/missiya-1881602370.html

https://ria.ru/20230630/vstrecha-1881447415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, ватикан, россия, маттео дзуппи, франциск (хорхе марио бергольо), мария львова-белова