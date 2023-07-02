Рейтинг@Mail.ru
Кардинал Дзуппи заявил, что у Ватикана нет плана для переговоров по Украине - РИА Новости, 02.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:42 02.07.2023 (обновлено: 19:00 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/vatikan-1881773562.html
Кардинал Дзуппи заявил, что у Ватикана нет плана для переговоров по Украине
Кардинал Дзуппи заявил, что у Ватикана нет плана для переговоров по Украине - РИА Новости, 02.07.2023
Кардинал Дзуппи заявил, что у Ватикана нет плана для переговоров по Украине
Посланник папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи, побывавший в Москве на этой неделе, заявил газете il Resto del Carlino, что у... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T18:42
2023-07-02T19:00
в мире
украина
ватикан
россия
маттео дзуппи
франциск (хорхе марио бергольо)
мария львова-белова
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876173296_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_699dc1ff0b2988403c204d7d24670483.jpg
РИМ, 2 июл - РИА Новости. Посланник папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи, побывавший в Москве на этой неделе, заявил газете il Resto del Carlino, что у Ватикана нет собственного плана для начала переговоров для прекращения конфликта. "Под руководством папой Франциском и вместе с ним в ближайшие дни мы поразмышляем над тем, что мы услышали. По этой причине у нас пока нет проекта, который мог бы способствовать началу переговоров. Мы очень заинтересованы в гуманитарном вопросе и в защите жизни невинных", - приводит его слова газета с мероприятия в Болонье. "Мирного плана и посредничества нет, есть большое стремление к тому, чтобы насилие прекратилось и можно было сохранить человеческие жизни, начиная с защиты самых маленьких", - сказал архиепископ Болоньи и председатель Епископской конференции Италии. В ходе трехдневного визита в Москву кардинал Дзуппи встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, помощником президента России Юрием Ушаковым, а также католическим духовенством России. Как сообщила в пятницу служба печати Святого престола, Дзуппи на встрече с патриархом Кириллом обсудил "гуманитарные инициативы, которые могли бы способствовать мирному решению" конфликта на Украине. Итоги визита, как отмечается, будут доведены до сведения папы Франциска "в свете дальнейших шагов, которые необходимо предпринять как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к миру". Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни 20 мая объявил журналистам, что папа Римский Франциск поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру". Дзуппи 5-6 июня совершил визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию на Украине. Ватикан охарактеризовал эту поездку как "краткую, но насыщенную". В сообщении Святого престола отмечалось, что результаты состоявшихся в Киеве переговоров "будут представлены вниманию Святого отца и, несомненно, будут полезны для оценки шагов, которые необходимо продолжать предпринимать как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к справедливому и прочному миру".
https://ria.ru/20230701/missiya-1881602370.html
https://ria.ru/20230630/vstrecha-1881447415.html
украина
ватикан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876173296_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_c8b10ca79ba43018cd2c5731e61f3235.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ватикан, россия, маттео дзуппи, франциск (хорхе марио бергольо), мария львова-белова
В мире, Украина, Ватикан, Россия, Маттео Дзуппи, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Мария Львова-Белова, Религия
Кардинал Дзуппи заявил, что у Ватикана нет плана для переговоров по Украине

Кардинал Дзуппи заявил, что у Ватикана нет своего плана для начала переговоров по Украине

© AP Photo / Domenico StinellisКардинал Маттео Дзуппи
Кардинал Маттео Дзуппи - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© AP Photo / Domenico Stinellis
Кардинал Маттео Дзуппи. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 2 июл - РИА Новости. Посланник папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи, побывавший в Москве на этой неделе, заявил газете il Resto del Carlino, что у Ватикана нет собственного плана для начала переговоров для прекращения конфликта.
"Под руководством папой Франциском и вместе с ним в ближайшие дни мы поразмышляем над тем, что мы услышали. По этой причине у нас пока нет проекта, который мог бы способствовать началу переговоров. Мы очень заинтересованы в гуманитарном вопросе и в защите жизни невинных", - приводит его слова газета с мероприятия в Болонье.
Вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
Епископ Дубинин: миссия кардинала Дзуппи – начало непростого пути
1 июля, 08:00
"Мирного плана и посредничества нет, есть большое стремление к тому, чтобы насилие прекратилось и можно было сохранить человеческие жизни, начиная с защиты самых маленьких", - сказал архиепископ Болоньи и председатель Епископской конференции Италии.
В ходе трехдневного визита в Москву кардинал Дзуппи встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, помощником президента России Юрием Ушаковым, а также католическим духовенством России.
Как сообщила в пятницу служба печати Святого престола, Дзуппи на встрече с патриархом Кириллом обсудил "гуманитарные инициативы, которые могли бы способствовать мирному решению" конфликта на Украине. Итоги визита, как отмечается, будут доведены до сведения папы Франциска "в свете дальнейших шагов, которые необходимо предпринять как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к миру".
Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни 20 мая объявил журналистам, что папа Римский Франциск поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру".
Дзуппи 5-6 июня совершил визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию на Украине. Ватикан охарактеризовал эту поездку как "краткую, но насыщенную". В сообщении Святого престола отмечалось, что результаты состоявшихся в Киеве переговоров "будут представлены вниманию Святого отца и, несомненно, будут полезны для оценки шагов, которые необходимо продолжать предпринимать как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к справедливому и прочному миру".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи с председателем католической конференции епископов Италии, посланником Папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Патриарх Кирилл и кардинал Дзуппи обсудили инициативы по Украине
30 июня, 14:00
 
РелигияВ миреУкраинаВатиканРоссияМаттео ДзуппиФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Мария Львова-Белова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала