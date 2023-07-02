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Нацбанк Украины в 2023 году продал более 12 миллиардов долларов из резервов - РИА Новости, 02.07.2023
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12:42 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/ukraina-1881735849.html
Нацбанк Украины в 2023 году продал более 12 миллиардов долларов из резервов
Нацбанк Украины в 2023 году продал более 12 миллиардов долларов из резервов - РИА Новости, 02.07.2023
Нацбанк Украины в 2023 году продал более 12 миллиардов долларов из резервов
Национальный банк Украины (НБУ) с начала 2023 года продал из резервов 12,455 миллиарда долларов и купил 177,89 миллиона долларов, сообщает украинское издание... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T12:42
2023-07-02T12:42
экономика
украина
нацбанк украины
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Национальный банк Украины (НБУ) с начала 2023 года продал из резервов 12,455 миллиарда долларов и купил 177,89 миллиона долларов, сообщает украинское издание "Экономическая правда". "Всего с начала года НБУ продал уже 12,455 миллиарда долларов, а купил - 177,89 миллиона долларов", - говорится в сообщении на сайте издания со ссылкой на данные регулятора. Как сообщает издание, за июнь регулятор продал 1,798 миллиарда долларов, за прошлую неделю – 435,82 миллиона долларов. С конца мая 2022 года НБУ был вынужден продавать около 1 миллиарда долларов из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 гривны за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты держатся в пределах полумиллиарда. НБУ использует продажу валюты из резервов, в частности, для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.
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экономика, украина, нацбанк украины
Экономика, Украина, Нацбанк Украины
Нацбанк Украины в 2023 году продал более 12 миллиардов долларов из резервов

"Экономическая правда": нацбанк Украины с начала года продал 12,455 миллиарда долларов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Национального банка Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Национальный банк Украины (НБУ) с начала 2023 года продал из резервов 12,455 миллиарда долларов и купил 177,89 миллиона долларов, сообщает украинское издание "Экономическая правда".
«
"Всего с начала года НБУ продал уже 12,455 миллиарда долларов, а купил - 177,89 миллиона долларов", - говорится в сообщении на сайте издания со ссылкой на данные регулятора.
Как сообщает издание, за июнь регулятор продал 1,798 миллиарда долларов, за прошлую неделю – 435,82 миллиона долларов.
С конца мая 2022 года НБУ был вынужден продавать около 1 миллиарда долларов из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 гривны за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты держатся в пределах полумиллиарда.
НБУ использует продажу валюты из резервов, в частности, для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.
Киев - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Запад хочет триллион долларов, чтобы не восстанавливать Украину
18 июня, 08:00
 
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