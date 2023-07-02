https://ria.ru/20230702/ukraina-1881735849.html

Нацбанк Украины в 2023 году продал более 12 миллиардов долларов из резервов

Нацбанк Украины в 2023 году продал более 12 миллиардов долларов из резервов - РИА Новости, 02.07.2023

Нацбанк Украины в 2023 году продал более 12 миллиардов долларов из резервов

Национальный банк Украины (НБУ) с начала 2023 года продал из резервов 12,455 миллиарда долларов и купил 177,89 миллиона долларов, сообщает украинское издание... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T12:42

2023-07-02T12:42

2023-07-02T12:42

экономика

украина

нацбанк украины

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Национальный банк Украины (НБУ) с начала 2023 года продал из резервов 12,455 миллиарда долларов и купил 177,89 миллиона долларов, сообщает украинское издание "Экономическая правда". "Всего с начала года НБУ продал уже 12,455 миллиарда долларов, а купил - 177,89 миллиона долларов", - говорится в сообщении на сайте издания со ссылкой на данные регулятора. Как сообщает издание, за июнь регулятор продал 1,798 миллиарда долларов, за прошлую неделю – 435,82 миллиона долларов. С конца мая 2022 года НБУ был вынужден продавать около 1 миллиарда долларов из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 гривны за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты держатся в пределах полумиллиарда. НБУ использует продажу валюты из резервов, в частности, для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

https://ria.ru/20230618/vosstanovlenie-1878958647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, нацбанк украины