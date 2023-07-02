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В Коми из-за отказа трубопровода в реку попала нефтесодержащая жидкость - РИА Новости, 02.07.2023
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23:55 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/truboprovod-1881797831.html
В Коми из-за отказа трубопровода в реку попала нефтесодержащая жидкость
В Коми из-за отказа трубопровода в реку попала нефтесодержащая жидкость - РИА Новости, 02.07.2023
В Коми из-за отказа трубопровода в реку попала нефтесодержащая жидкость
Разлив нефтесодержащей жидкости произошел на территории округа Усинск в Республике Коми, ее часть попала в реку Колва, введен режим повышенной готовности,... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T23:55
2023-07-02T23:55
происшествия
усинск
республика коми
владимир уйба
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Разлив нефтесодержащей жидкости произошел на территории округа Усинск в Республике Коми, ее часть попала в реку Колва, введен режим повышенной готовности, сообщает администрация главы республики Владимира Уйбы. "На промысловом трубопроводе ООО "Нобель-Ойл" на Южно-Ошском нефтяном месторождении обнаружен отказ трубопровода. В связи с этим произошел разлив нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колва", - говорится в сообщении администрации на странице в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что для устранения последствий происшествия привлечены 18 человек и четыре единицы техники. Кроме того, на месте происшествия работает оперативная группа под руководством главы округа Усинск Николая Такаева.
https://ria.ru/20230425/razliv-1867637794.html
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происшествия, усинск, республика коми, владимир уйба
Происшествия, Усинск, Республика Коми, Владимир Уйба
В Коми из-за отказа трубопровода в реку попала нефтесодержащая жидкость

В Коми из-за отказа трубопровода в реку Колва попала нефтесодержащая жидкость

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Разлив нефтесодержащей жидкости произошел на территории округа Усинск в Республике Коми, ее часть попала в реку Колва, введен режим повышенной готовности, сообщает администрация главы республики Владимира Уйбы.
"На промысловом трубопроводе ООО "Нобель-Ойл" на Южно-Ошском нефтяном месторождении обнаружен отказ трубопровода. В связи с этим произошел разлив нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колва", - говорится в сообщении администрации на странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что для устранения последствий происшествия привлечены 18 человек и четыре единицы техники. Кроме того, на месте происшествия работает оперативная группа под руководством главы округа Усинск Николая Такаева.
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