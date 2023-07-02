https://ria.ru/20230702/truboprovod-1881797831.html

В Коми из-за отказа трубопровода в реку попала нефтесодержащая жидкость

В Коми из-за отказа трубопровода в реку попала нефтесодержащая жидкость - РИА Новости, 02.07.2023

В Коми из-за отказа трубопровода в реку попала нефтесодержащая жидкость

Разлив нефтесодержащей жидкости произошел на территории округа Усинск в Республике Коми, ее часть попала в реку Колва, введен режим повышенной готовности,... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T23:55

2023-07-02T23:55

2023-07-02T23:55

происшествия

усинск

республика коми

владимир уйба

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Разлив нефтесодержащей жидкости произошел на территории округа Усинск в Республике Коми, ее часть попала в реку Колва, введен режим повышенной готовности, сообщает администрация главы республики Владимира Уйбы. "На промысловом трубопроводе ООО "Нобель-Ойл" на Южно-Ошском нефтяном месторождении обнаружен отказ трубопровода. В связи с этим произошел разлив нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колва", - говорится в сообщении администрации на странице в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что для устранения последствий происшествия привлечены 18 человек и четыре единицы техники. Кроме того, на месте происшествия работает оперативная группа под руководством главы округа Усинск Николая Такаева.

https://ria.ru/20230425/razliv-1867637794.html

усинск

республика коми

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происшествия, усинск, республика коми, владимир уйба