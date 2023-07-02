https://ria.ru/20230702/trevoga-1881712096.html

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.07.2023

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T07:08

2023-07-02T07:08

2023-07-02T07:08

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, первой тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях, затем она распространилась на остальные регионы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

украина

одесская область

киев

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в мире, украина, одесская область, киев, вооруженные силы рф