Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл поздравил митрополита Тихона с 65-летием - РИА Новости, 02.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
21:17 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/tikhon-1881786823.html
Патриарх Кирилл поздравил митрополита Тихона с 65-летием
Патриарх Кирилл поздравил митрополита Тихона с 65-летием - РИА Новости, 02.07.2023
Патриарх Кирилл поздравил митрополита Тихона с 65-летием
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона с 65-летием со дня... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T21:17
2023-07-02T21:17
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
московская патриархия
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580162882_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_13231a761121ab3edfa1670efb60ae70.jpg
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона с 65-летием со дня рождения и отметил его вклад в просвещение, духовно-нравственное и патриотическое воспитание. "Возглавляя Псковскую митрополию и управляя епархией, а также трудясь на посту председателя Патриаршего совета по культуре, Вы многое делаете для восстановления храмов и монастырей, развития церковной жизни во вверенном Вашему попечению уделе, вносите значимый вклад в просвещение, духовно-нравственное и патриотическое воспитание наших современников", - говорится в поздравительном послании патриарха Кирилла, опубликованном на сайте Московской патриархии. В связи со знаменательной датой предстоятель РПЦ решил вручить митрополиту Тихону памятную панагию (икону, носимую архиереем на цепочке на груди). "Молитвенно желаю Вам неоскудевающих сил, щедрой помощи Божией и преуспеяния в дальнейшем делании на пользу Святой Церкви", - отмечается в послании патриарха Кирилла.
https://ria.ru/20230624/mitropolit-1880194802.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580162882_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c7670ebf19a3c0a6715c6681e072b0bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
патриарх кирилл (владимир гундяев), московская патриархия, русская православная церковь
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Московская Патриархия, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл поздравил митрополита Тихона с 65-летием

Патриарх Кирилл поздравил митрополита Тихона с 65-летием, отметив его вклад в просвещение

© РИА Новости / Владимир ТрефиловМитрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов)
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона с 65-летием со дня рождения и отметил его вклад в просвещение, духовно-нравственное и патриотическое воспитание.
"Возглавляя Псковскую митрополию и управляя епархией, а также трудясь на посту председателя Патриаршего совета по культуре, Вы многое делаете для восстановления храмов и монастырей, развития церковной жизни во вверенном Вашему попечению уделе, вносите значимый вклад в просвещение, духовно-нравственное и патриотическое воспитание наших современников", - говорится в поздравительном послании патриарха Кирилла, опубликованном на сайте Московской патриархии.
В связи со знаменательной датой предстоятель РПЦ решил вручить митрополиту Тихону памятную панагию (икону, носимую архиереем на цепочке на груди).
"Молитвенно желаю Вам неоскудевающих сил, щедрой помощи Божией и преуспеяния в дальнейшем делании на пользу Святой Церкви", - отмечается в послании патриарха Кирилла.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Митрополит Тихон призвал сплотиться вокруг Путина
24 июня, 15:23
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Московская ПатриархияРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала