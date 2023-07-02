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Патриарх Кирилл поздравил митрополита Тихона с 65-летием
Патриарх Кирилл поздравил митрополита Тихона с 65-летием - РИА Новости, 02.07.2023
Патриарх Кирилл поздравил митрополита Тихона с 65-летием
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона с 65-летием со дня... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T21:17
2023-07-02T21:17
2023-07-02T21:17
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
московская патриархия
русская православная церковь
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона с 65-летием со дня рождения и отметил его вклад в просвещение, духовно-нравственное и патриотическое воспитание. "Возглавляя Псковскую митрополию и управляя епархией, а также трудясь на посту председателя Патриаршего совета по культуре, Вы многое делаете для восстановления храмов и монастырей, развития церковной жизни во вверенном Вашему попечению уделе, вносите значимый вклад в просвещение, духовно-нравственное и патриотическое воспитание наших современников", - говорится в поздравительном послании патриарха Кирилла, опубликованном на сайте Московской патриархии. В связи со знаменательной датой предстоятель РПЦ решил вручить митрополиту Тихону памятную панагию (икону, носимую архиереем на цепочке на груди). "Молитвенно желаю Вам неоскудевающих сил, щедрой помощи Божией и преуспеяния в дальнейшем делании на пользу Святой Церкви", - отмечается в послании патриарха Кирилла.
https://ria.ru/20230624/mitropolit-1880194802.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), московская патриархия, русская православная церковь
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Московская Патриархия, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл поздравил митрополита Тихона с 65-летием
Патриарх Кирилл поздравил митрополита Тихона с 65-летием, отметив его вклад в просвещение