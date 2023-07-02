https://ria.ru/20230702/spetsoperatsiya-1881785456.html

Спецоперация, 2 июля: ВС России разбили украинскую ДРГ под Кременной

Спецоперация, 2 июля: ВС России разбили украинскую ДРГ под Кременной - РИА Новости, 02.07.2023

Спецоперация, 2 июля: ВС России разбили украинскую ДРГ под Кременной

Российские военнослужащие уничтожили украинских военных, высадившихся в районе Антоновского моста в Херсонской области, заявили в Минобороны. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T21:14

2023-07-02T21:14

2023-07-02T21:14

специальная военная операция на украине

россия

украина

херсонская область

рамзан кадыров

олаф шольц

владимир зеленский

сцкк

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили украинских военных, высадившихся в районе Антоновского моста в Херсонской области, заявили в Минобороны.Кроме того, российские военные поразили в Харьковской области военную технику ВСУ, доставленную из центральных и западных районов Украины.Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, сообщил, что в районе Серебрянского лесничества под Кременной ЛНР была разбита диверсионно-разведывательная группа 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины: шестеро нацистов ликвидировано, пятеро взято в плен. В миреБерлин не хочет, чтобы Украина использовала поставляемое Западом оружие дальнего действия для ударов по Российской Федерации, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в летнем интервью для телеканала ARD. При этом ФРГ не признает Крым, ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области регионами РФ. Украина рассчитывает получить до конца 2023 года от Международного валютного фонда (МВФ) еще около миллиарда долларов, заявил экономист, советник Владимира Зеленского Олег Устенко.

https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html

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украина

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