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Спецоперация, 2 июля: ВС России разбили украинскую ДРГ под Кременной - РИА Новости, 02.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:14 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/spetsoperatsiya-1881785456.html
Спецоперация, 2 июля: ВС России разбили украинскую ДРГ под Кременной
Спецоперация, 2 июля: ВС России разбили украинскую ДРГ под Кременной - РИА Новости, 02.07.2023
Спецоперация, 2 июля: ВС России разбили украинскую ДРГ под Кременной
Российские военнослужащие уничтожили украинских военных, высадившихся в районе Антоновского моста в Херсонской области, заявили в Минобороны. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T21:14
2023-07-02T21:14
специальная военная операция на украине
россия
украина
херсонская область
рамзан кадыров
олаф шольц
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили украинских военных, высадившихся в районе Антоновского моста в Херсонской области, заявили в Минобороны.Кроме того, российские военные поразили в Харьковской области военную технику ВСУ, доставленную из центральных и западных районов Украины.Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, сообщил, что в районе Серебрянского лесничества под Кременной ЛНР была разбита диверсионно-разведывательная группа 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины: шестеро нацистов ликвидировано, пятеро взято в плен. В миреБерлин не хочет, чтобы Украина использовала поставляемое Западом оружие дальнего действия для ударов по Российской Федерации, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в летнем интервью для телеканала ARD. При этом ФРГ не признает Крым, ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области регионами РФ. Украина рассчитывает получить до конца 2023 года от Международного валютного фонда (МВФ) еще около миллиарда долларов, заявил экономист, советник Владимира Зеленского Олег Устенко.
https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html
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россия, украина, херсонская область , рамзан кадыров, олаф шольц, владимир зеленский, сцкк, вооруженные силы украины, су-25, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Херсонская область , Рамзан Кадыров, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Су-25, В мире
Спецоперация, 2 июля: ВС России разбили украинскую ДРГ под Кременной

Глава Чечни Кадыров: российские войска уничтожили украинскую ДРГ под Кременной в ЛНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
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Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили украинских военных, высадившихся в районе Антоновского моста в Херсонской области, заявили в Минобороны.
Кроме того, российские военные поразили в Харьковской области военную технику ВСУ, доставленную из центральных и западных районов Украины.
Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, сообщил, что в районе Серебрянского лесничества под Кременной ЛНР была разбита диверсионно-разведывательная группа 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины: шестеро нацистов ликвидировано, пятеро взято в плен.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:24
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.07.2023 Посмотреть

В мире

Берлин не хочет, чтобы Украина использовала поставляемое Западом оружие дальнего действия для ударов по Российской Федерации, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в летнем интервью для телеканала ARD. При этом ФРГ не признает Крым, ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области регионами РФ.
Украина рассчитывает получить до конца 2023 года от Международного валютного фонда (МВФ) еще около миллиарда долларов, заявил экономист, советник Владимира Зеленского Олег Устенко.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХерсонская областьРамзан КадыровОлаф ШольцВладимир ЗеленскийСЦККВооруженные силы УкраиныСу-25В мире
 
 
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