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Спецоперация, 2 июля: ВС России разбили украинскую ДРГ под Кременной
Спецоперация, 2 июля: ВС России разбили украинскую ДРГ под Кременной - РИА Новости, 02.07.2023
Спецоперация, 2 июля: ВС России разбили украинскую ДРГ под Кременной
Российские военнослужащие уничтожили украинских военных, высадившихся в районе Антоновского моста в Херсонской области, заявили в Минобороны. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T21:14
2023-07-02T21:14
2023-07-02T21:14
специальная военная операция на украине
россия
украина
херсонская область
рамзан кадыров
олаф шольц
владимир зеленский
сцкк
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили украинских военных, высадившихся в районе Антоновского моста в Херсонской области, заявили в Минобороны.Кроме того, российские военные поразили в Харьковской области военную технику ВСУ, доставленную из центральных и западных районов Украины.Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, сообщил, что в районе Серебрянского лесничества под Кременной ЛНР была разбита диверсионно-разведывательная группа 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины: шестеро нацистов ликвидировано, пятеро взято в плен. В миреБерлин не хочет, чтобы Украина использовала поставляемое Западом оружие дальнего действия для ударов по Российской Федерации, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в летнем интервью для телеканала ARD. При этом ФРГ не признает Крым, ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области регионами РФ. Украина рассчитывает получить до конца 2023 года от Международного валютного фонда (МВФ) еще около миллиарда долларов, заявил экономист, советник Владимира Зеленского Олег Устенко.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Херсонская область , Рамзан Кадыров, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Су-25, В мире
Спецоперация, 2 июля: ВС России разбили украинскую ДРГ под Кременной
Глава Чечни Кадыров: российские войска уничтожили украинскую ДРГ под Кременной в ЛНР
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили украинских военных, высадившихся в районе Антоновского моста в Херсонской области, заявили в Минобороны.
Кроме того, российские военные поразили в Харьковской области военную технику ВСУ, доставленную из центральных и западных районов Украины.
Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, сообщил, что в районе Серебрянского лесничества под Кременной ЛНР была разбита диверсионно-разведывательная группа 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины: шестеро нацистов ликвидировано, пятеро взято в плен.
Берлин не хочет, чтобы Украина использовала поставляемое Западом оружие дальнего действия для ударов по Российской Федерации, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в летнем интервью для телеканала ARD. При этом ФРГ не признает Крым, ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области регионами РФ.
Украина рассчитывает получить до конца 2023 года от Международного валютного фонда (МВФ) еще около миллиарда долларов, заявил экономист, советник Владимира Зеленского Олег Устенко.
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