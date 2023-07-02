https://ria.ru/20230702/spetsoperatsiya-1881741233.html

ВС России поразили в ДНР пункты управления двух механизированных бригад ВСУ

ВС России поразили в ДНР пункты управления двух механизированных бригад ВСУ - РИА Новости, 02.07.2023

ВС России поразили в ДНР пункты управления двух механизированных бригад ВСУ

Российские военные в ДНР поразили пункты управления двух механизированных бригад украинской армии, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T13:33

2023-07-02T13:33

2023-07-02T13:35

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские военные в ДНР поразили пункты управления двух механизированных бригад украинской армии, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Александро-Шультино, Раздоловка и Веселое Донецкой народной республики поражены пункты управления 28-й и 54-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. В целом за сутки российские военные нанесли поражение 79 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах, отмечает Минобороны РФ.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины