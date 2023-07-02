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ВС России поразили в ДНР пункты управления двух механизированных бригад ВСУ - РИА Новости, 02.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:33 02.07.2023 (обновлено: 13:35 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/spetsoperatsiya-1881741233.html
ВС России поразили в ДНР пункты управления двух механизированных бригад ВСУ
ВС России поразили в ДНР пункты управления двух механизированных бригад ВСУ - РИА Новости, 02.07.2023
ВС России поразили в ДНР пункты управления двух механизированных бригад ВСУ
Российские военные в ДНР поразили пункты управления двух механизированных бригад украинской армии, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T13:33
2023-07-02T13:35
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские военные в ДНР поразили пункты управления двух механизированных бригад украинской армии, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Александро-Шультино, Раздоловка и Веселое Донецкой народной республики поражены пункты управления 28-й и 54-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. В целом за сутки российские военные нанесли поражение 79 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах, отмечает Минобороны РФ.
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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили в ДНР пункты управления двух механизированных бригад ВСУ

Минобороны заявило о поражении в ДНР пунктов управления двух механизированных бригад ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне спецоперации
Военнослужащий ВС России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС России в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские военные в ДНР поразили пункты управления двух механизированных бригад украинской армии, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ.
«
"В районах населенных пунктов Александро-Шультино, Раздоловка и Веселое Донецкой народной республики поражены пункты управления 28-й и 54-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
В целом за сутки российские военные нанесли поражение 79 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах, отмечает Минобороны РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
1 июля, 15:43
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.07.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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