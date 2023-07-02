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ВС России поразили в ДНР пункты управления двух механизированных бригад ВСУ
ВС России поразили в ДНР пункты управления двух механизированных бригад ВСУ - РИА Новости, 02.07.2023
ВС России поразили в ДНР пункты управления двух механизированных бригад ВСУ
Российские военные в ДНР поразили пункты управления двух механизированных бригад украинской армии, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T13:33
2023-07-02T13:33
2023-07-02T13:35
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские военные в ДНР поразили пункты управления двух механизированных бригад украинской армии, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Александро-Шультино, Раздоловка и Веселое Донецкой народной республики поражены пункты управления 28-й и 54-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. В целом за сутки российские военные нанесли поражение 79 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах, отмечает Минобороны РФ.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили в ДНР пункты управления двух механизированных бригад ВСУ
Минобороны заявило о поражении в ДНР пунктов управления двух механизированных бригад ВСУ