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Киев на двух направлениях за сутки потерял до 150 военных
Киев на двух направлениях за сутки потерял до 150 военных - РИА Новости, 02.07.2023
Киев на двух направлениях за сутки потерял до 150 военных
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях Киев потерял до 150 человек, танк и две БМП, в районе Пятихаток и Мирного нанесен удар по скоплению живой силы... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T13:18
2023-07-02T13:18
2023-07-02T13:35
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях Киев потерял до 150 человек, танк и две БМП, в районе Пятихаток и Мирного нанесен удар по скоплению живой силы противника, сообщили в сводке Минобороны РФ."Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица FH70", - говорится в сводке министерства.Также, по данным военного ведомства, на запорожском направлении оперативно-тактической авиацией группировки войск "Восток" нанесен удар по скоплениям живой силы и техники подразделений 33-й механизированной бригады украинских войск в районах населенных пунктов Пятихатки и Мирное Запорожской области.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев на двух направлениях за сутки потерял до 150 военных
Киев на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки потерял до 150 военнослужащих