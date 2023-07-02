https://ria.ru/20230702/spetsoperatsiya-1881739594.html

Киев на двух направлениях за сутки потерял до 150 военных

Киев на двух направлениях за сутки потерял до 150 военных - РИА Новости, 02.07.2023

Киев на двух направлениях за сутки потерял до 150 военных

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях Киев потерял до 150 человек, танк и две БМП, в районе Пятихаток и Мирного нанесен удар по скоплению живой силы... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T13:18

2023-07-02T13:18

2023-07-02T13:35

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях Киев потерял до 150 человек, танк и две БМП, в районе Пятихаток и Мирного нанесен удар по скоплению живой силы противника, сообщили в сводке Минобороны РФ."Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица FH70", - говорится в сводке министерства.Также, по данным военного ведомства, на запорожском направлении оперативно-тактической авиацией группировки войск "Восток" нанесен удар по скоплениям живой силы и техники подразделений 33-й механизированной бригады украинских войск в районах населенных пунктов Пятихатки и Мирное Запорожской области.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)