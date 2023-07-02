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Российские военные уничтожили украинскую ДРГ на Южно-Донецком направлении

Российские военные уничтожили украинскую ДРГ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 02.07.2023

Российские военные уничтожили украинскую ДРГ на Южно-Донецком направлении

На Южно-Донецком направлении российские войска отразили атаку противника в районе Никольского и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу,... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T13:14

2023-07-02T13:14

2023-07-02T13:24

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. На Южно-Донецком направлении российские войска отразили атаку противника в районе Никольского и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении мужественными и слаженными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Никольское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Также, по данным военного ведомства, на Времевском выступе в районе населенного пункта Ровнополь ДНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа."Кроме того, нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Макаровка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)