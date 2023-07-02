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Российские военные уничтожили украинскую ДРГ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 02.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:14 02.07.2023 (обновлено: 13:24 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/spetsoperatsiya-1881739058.html
Российские военные уничтожили украинскую ДРГ на Южно-Донецком направлении
Российские военные уничтожили украинскую ДРГ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 02.07.2023
Российские военные уничтожили украинскую ДРГ на Южно-Донецком направлении
На Южно-Донецком направлении российские войска отразили атаку противника в районе Никольского и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу,... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T13:14
2023-07-02T13:24
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. На Южно-Донецком направлении российские войска отразили атаку противника в районе Никольского и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении мужественными и слаженными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Никольское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Также, по данным военного ведомства, на Времевском выступе в районе населенного пункта Ровнополь ДНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа."Кроме того, нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Макаровка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.
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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили украинскую ДРГ на Южно-Донецком направлении

Минобороны России заявило об уничтожении украинской ДРГ на Южно-Донецком направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. На Южно-Донецком направлении российские войска отразили атаку противника в районе Никольского и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, сообщили в сводке Минобороны РФ.
«
"На Южно-Донецком направлении мужественными и слаженными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Никольское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
Также, по данным военного ведомства, на Времевском выступе в районе населенного пункта Ровнополь ДНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
"Кроме того, нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Макаровка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
1 июля, 15:43
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.07.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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