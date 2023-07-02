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В ЛНР российские военные предложили ВСУ сложить оружие

В ЛНР российские военные предложили ВСУ сложить оружие - РИА Новости, 02.07.2023

В ЛНР российские военные предложили ВСУ сложить оружие

Бойцы 2-го армейского корпуса Южной группировки войск в районе Белогоровки в ЛНР призвали украинских силовиков сложить оружие, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T10:17

2023-07-02T10:17

2023-07-02T12:44

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

южный военный округ

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 2 июл — РИА Новости. Бойцы 2-го армейского корпуса Южной группировки войск в районе Белогоровки в ЛНР призвали украинских силовиков сложить оружие, передает корреспондент РИА Новости. "Не хотим, чтобы они брали в руки оружие, все-таки правительство их фашистское заставляет народ. Так что, пользуясь моментом, хочу сказать, чтобы они сложили оружие и вернулись к своим женам и детям домой", — обратился к военнослужащим ВСУ боец с позывным Бага.В окрестностях Белогоровки продолжаются ожесточенные бои. В начале мая помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что его бойцы и военнослужащие Южной группировки войск зашли в промзону мелового производства в поселке, отодвинув украинские войска на полтора километра. А на прошлой неделе разведчики 85-й бригады совершили налет на опорный пункт противника в этом районе, уничтожив несколько единиц бронетехники и порядка 20 военнослужащих ВСУ.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, южный военный округ, луганская народная республика, вооруженные силы рф