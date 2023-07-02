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В ЛНР российские военные предложили ВСУ сложить оружие - РИА Новости, 02.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:17 02.07.2023 (обновлено: 12:44 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/spetsoperatsiya-1881723035.html
В ЛНР российские военные предложили ВСУ сложить оружие
В ЛНР российские военные предложили ВСУ сложить оружие - РИА Новости, 02.07.2023
В ЛНР российские военные предложили ВСУ сложить оружие
Бойцы 2-го армейского корпуса Южной группировки войск в районе Белогоровки в ЛНР призвали украинских силовиков сложить оружие, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T10:17
2023-07-02T12:44
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
южный военный округ
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 2 июл — РИА Новости. Бойцы 2-го армейского корпуса Южной группировки войск в районе Белогоровки в ЛНР призвали украинских силовиков сложить оружие, передает корреспондент РИА Новости. "Не хотим, чтобы они брали в руки оружие, все-таки правительство их фашистское заставляет народ. Так что, пользуясь моментом, хочу сказать, чтобы они сложили оружие и вернулись к своим женам и детям домой", — обратился к военнослужащим ВСУ боец с позывным Бага.В окрестностях Белогоровки продолжаются ожесточенные бои. В начале мая помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что его бойцы и военнослужащие Южной группировки войск зашли в промзону мелового производства в поселке, отодвинув украинские войска на полтора километра. А на прошлой неделе разведчики 85-й бригады совершили налет на опорный пункт противника в этом районе, уничтожив несколько единиц бронетехники и порядка 20 военнослужащих ВСУ.
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безопасность, вооруженные силы украины, южный военный округ, луганская народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Южный военный округ, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ
В ЛНР российские военные предложили ВСУ сложить оружие

Бойцы ЮВО ВС России предложили украинским военным сложить оружие под Белогоровкой в ЛНР

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 июл — РИА Новости. Бойцы 2-го армейского корпуса Южной группировки войск в районе Белогоровки в ЛНР призвали украинских силовиков сложить оружие, передает корреспондент РИА Новости.
"Не хотим, чтобы они брали в руки оружие, все-таки правительство их фашистское заставляет народ. Так что, пользуясь моментом, хочу сказать, чтобы они сложили оружие и вернулись к своим женам и детям домой", — обратился к военнослужащим ВСУ боец с позывным Бага.
В окрестностях Белогоровки продолжаются ожесточенные бои. В начале мая помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что его бойцы и военнослужащие Южной группировки войск зашли в промзону мелового производства в поселке, отодвинув украинские войска на полтора километра.
А на прошлой неделе разведчики 85-й бригады совершили налет на опорный пункт противника в этом районе, уничтожив несколько единиц бронетехники и порядка 20 военнослужащих ВСУ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
1 июля, 15:43
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.07.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныЮжный военный округЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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