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В ЛНР российские военные предложили ВСУ сложить оружие
В ЛНР российские военные предложили ВСУ сложить оружие - РИА Новости, 02.07.2023
В ЛНР российские военные предложили ВСУ сложить оружие
Бойцы 2-го армейского корпуса Южной группировки войск в районе Белогоровки в ЛНР призвали украинских силовиков сложить оружие, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T10:17
2023-07-02T10:17
2023-07-02T12:44
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
южный военный округ
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 2 июл — РИА Новости. Бойцы 2-го армейского корпуса Южной группировки войск в районе Белогоровки в ЛНР призвали украинских силовиков сложить оружие, передает корреспондент РИА Новости. "Не хотим, чтобы они брали в руки оружие, все-таки правительство их фашистское заставляет народ. Так что, пользуясь моментом, хочу сказать, чтобы они сложили оружие и вернулись к своим женам и детям домой", — обратился к военнослужащим ВСУ боец с позывным Бага.В окрестностях Белогоровки продолжаются ожесточенные бои. В начале мая помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что его бойцы и военнослужащие Южной группировки войск зашли в промзону мелового производства в поселке, отодвинув украинские войска на полтора километра. А на прошлой неделе разведчики 85-й бригады совершили налет на опорный пункт противника в этом районе, уничтожив несколько единиц бронетехники и порядка 20 военнослужащих ВСУ.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, южный военный округ, луганская народная республика, вооруженные силы рф
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В ЛНР российские военные предложили ВСУ сложить оружие
Бойцы ЮВО ВС России предложили украинским военным сложить оружие под Белогоровкой в ЛНР