https://ria.ru/20230702/spetsoperatsiya-1881046783.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.07.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.07.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T15:24

2023-07-02T15:24

2023-07-02T15:24

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 2 июля 2023 годаВ минувшие сутки российские войска отразили 11 атак на Донецком направлении, три атаки — на Краснолиманском, две — на Купянском. На Южнодонецком направлении также сорвана попытка украинских частей атаковать. На Херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове в районе Антоновского моста. Нанесено поражение живой силе и технике на Запорожском направлении.Параллельно ликвидированы 79 артиллерийских расчетов, 108 районов скопления живой силы и техники, три пункта управления, четыре склада боеприпасов. Средства ПВО сбили штурмовик Су-25, противорадиолокационную ракету HARM, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS,14 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 445 самолетов, 240 вертолетов, 4859 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 1134 реактивные системы залпового огня, 10 472 танка и другие бронемашины, 5300 орудий полевой артиллерии и 11 365 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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