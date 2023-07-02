https://ria.ru/20230702/soldaty-1881710137.html
В США объяснили, почему Украина зря отправляет своих солдат на гибель
В США объяснили, почему Украина зря отправляет своих солдат на гибель - РИА Новости, 02.07.2023
В США объяснили, почему Украина зря отправляет своих солдат на гибель
Украина напрасно отправляет своих солдат на захват территорий, население которых хочет быть с Россией, заявила американская журналистка Натали Моррис в эфире... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T05:48
2023-07-02T05:48
2023-07-02T05:48
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украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украина напрасно отправляет своих солдат на захват территорий, население которых хочет быть с Россией, заявила американская журналистка Натали Моррис в эфире программы Redacted News."Почему молодые украинцы должны гибнуть, пытаясь отвоевать территорию, которая не хочет быть в составе Украины, никогда этого и не хотела, а в 2014 году на голосовании высказалась за выход из Украины, за что ее с тех самых пор и терроризируют? Зачем тратить на такой вопрос человеческие жизни? А с точки зрения России, выбора тут нет: если они уступят эти территории, народ Донбасса снова начнут атаковать", — подчеркнула она.В мае 2014 года Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя суверенными государствами по итогам референдумов о статусе регионов. А 23-27 сентября 2022 года там прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР эту идею поддержали 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР – 98,42 процента.
https://ria.ru/20230623/naryshkin-1879951700.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика
В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
В США объяснили, почему Украина зря отправляет своих солдат на гибель
Американская журналистка Моррис призвала Киев перестать терроризировать жителей Донбасса