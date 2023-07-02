https://ria.ru/20230702/siriya-1881794764.html

В Сирии зафиксировали еще 14 нарушений меморандума "коалицией" США

В Сирии зафиксировали еще 14 нарушений меморандума "коалицией" США - РИА Новости, 02.07.2023

В Сирии зафиксировали еще 14 нарушений меморандума "коалицией" США

За сутки зафиксировано 14 случаев нарушения меморандума по безопасности полетов в Сирийской Арабской Республике со стороны так называемой "коалиции" США,... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T23:05

2023-07-02T23:05

2023-07-02T23:05

в мире

сирия

сша

идлиб (мухафаза)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. За сутки зафиксировано 14 случаев нарушения меморандума по безопасности полетов в Сирийской Арабской Республике со стороны так называемой "коалиции" США, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой "международной коалиции", которые носят целенаправленный и систематический характер. За прошедшие сутки зафиксировано 14 нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов "коалиции", в том числе семь в провинции Алеппо", - заявил Гуринов. Он также отметил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела: в Алеппо – два; в провинции Идлиб – один. "В результате артиллерийского обстрела позиций сирийских правительственных сил, расположенных в районе населенного пункта Трумба провинции Идлиб, ранен один сирийский военнослужащий", - добавил Гуринов.

https://ria.ru/20230702/siriya-1881791535.html

сирия

сша

идлиб (мухафаза)

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в мире, сирия, сша, идлиб (мухафаза)