https://ria.ru/20230702/siriya-1881794764.html
В Сирии зафиксировали еще 14 нарушений меморандума "коалицией" США
В Сирии зафиксировали еще 14 нарушений меморандума "коалицией" США - РИА Новости, 02.07.2023
В Сирии зафиксировали еще 14 нарушений меморандума "коалицией" США
За сутки зафиксировано 14 случаев нарушения меморандума по безопасности полетов в Сирийской Арабской Республике со стороны так называемой "коалиции" США,... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T23:05
2023-07-02T23:05
2023-07-02T23:05
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сша
идлиб (мухафаза)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. За сутки зафиксировано 14 случаев нарушения меморандума по безопасности полетов в Сирийской Арабской Республике со стороны так называемой "коалиции" США, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой "международной коалиции", которые носят целенаправленный и систематический характер. За прошедшие сутки зафиксировано 14 нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов "коалиции", в том числе семь в провинции Алеппо", - заявил Гуринов. Он также отметил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела: в Алеппо – два; в провинции Идлиб – один. "В результате артиллерийского обстрела позиций сирийских правительственных сил, расположенных в районе населенного пункта Трумба провинции Идлиб, ранен один сирийский военнослужащий", - добавил Гуринов.
https://ria.ru/20230702/siriya-1881791535.html
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в мире, сирия, сша, идлиб (мухафаза)
В мире, Сирия, США, Идлиб (мухафаза)
В Сирии зафиксировали еще 14 нарушений меморандума "коалицией" США
ЦПВС: в Сирии за сутки зафиксировали еще 14 нарушений меморандума "коалицией" США