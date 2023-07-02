Рейтинг@Mail.ru
В Сирии зафиксировали еще 14 нарушений меморандума "коалицией" США - РИА Новости, 02.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:05 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/siriya-1881794764.html
В Сирии зафиксировали еще 14 нарушений меморандума "коалицией" США
В Сирии зафиксировали еще 14 нарушений меморандума "коалицией" США - РИА Новости, 02.07.2023
В Сирии зафиксировали еще 14 нарушений меморандума "коалицией" США
За сутки зафиксировано 14 случаев нарушения меморандума по безопасности полетов в Сирийской Арабской Республике со стороны так называемой "коалиции" США,... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T23:05
2023-07-02T23:05
в мире
сирия
сша
идлиб (мухафаза)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877742248_0:219:2864:1830_1920x0_80_0_0_7b19ba65bc5f4febd13ee8d8e3f69178.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. За сутки зафиксировано 14 случаев нарушения меморандума по безопасности полетов в Сирийской Арабской Республике со стороны так называемой "коалиции" США, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой "международной коалиции", которые носят целенаправленный и систематический характер. За прошедшие сутки зафиксировано 14 нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов "коалиции", в том числе семь в провинции Алеппо", - заявил Гуринов. Он также отметил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела: в Алеппо – два; в провинции Идлиб – один. "В результате артиллерийского обстрела позиций сирийских правительственных сил, расположенных в районе населенного пункта Трумба провинции Идлиб, ранен один сирийский военнослужащий", - добавил Гуринов.
https://ria.ru/20230702/siriya-1881791535.html
сирия
сша
идлиб (мухафаза)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877742248_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_dadf72061f9cbd1f6b6506c55ad596b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, сша, идлиб (мухафаза)
В мире, Сирия, США, Идлиб (мухафаза)
В Сирии зафиксировали еще 14 нарушений меморандума "коалицией" США

ЦПВС: в Сирии за сутки зафиксировали еще 14 нарушений меморандума "коалицией" США

© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen GuilloryАмериканские военнослужащие на северо-востоке Сирии
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen Guillory
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. За сутки зафиксировано 14 случаев нарушения меморандума по безопасности полетов в Сирийской Арабской Республике со стороны так называемой "коалиции" США, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
"Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой "международной коалиции", которые носят целенаправленный и систематический характер. За прошедшие сутки зафиксировано 14 нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов "коалиции", в том числе семь в провинции Алеппо", - заявил Гуринов.
Он также отметил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела: в Алеппо – два; в провинции Идлиб – один.
"В результате артиллерийского обстрела позиций сирийских правительственных сил, расположенных в районе населенного пункта Трумба провинции Идлиб, ранен один сирийский военнослужащий", - добавил Гуринов.
Истребитель F-15 - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Шесть израильских тактических истребителей нанесли авиаудары в Сирии
Вчера, 22:21
 
В миреСирияСШАИдлиб (мухафаза)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала