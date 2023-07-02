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Шесть израильских тактических истребителей нанесли авиаудары в Сирии - РИА Новости, 02.07.2023
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22:21 02.07.2023 (обновлено: 23:10 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/siriya-1881791535.html
Шесть израильских тактических истребителей нанесли авиаудары в Сирии
Шесть израильских тактических истребителей нанесли авиаудары в Сирии - РИА Новости, 02.07.2023
Шесть израильских тактических истребителей нанесли авиаудары в Сирии
Четыре израильских тактических истребителя F-15 нанесли авиаудар восемью управляемыми ракетами по объектам в окрестностях провинции Хомс, а также два... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T22:21
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в мире
израиль
f-16
f-15se
сирия
хомс (город)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Четыре израильских тактических истребителя F-15 нанесли авиаудар восемью управляемыми ракетами по объектам в окрестностях провинции Хомс, а также два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля ударили двумя управляемыми ракетами по объектам инфраструктуры в провинции Хама в Сирии, пострадавших нет, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "С 00.20 до 00.30 2 июля четыре тактических истребителя F-15 ВВС Армии обороны Израиля из акватории Средиземного моря через северную часть Ливана нанесли авиационный удар восемью управляемыми ракетами по объектам в окрестностях провинции Хомс. Также с 04.35 до 04.39 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из северной части Ливана нанесли авиационный удар двумя управляемыми ракетами по объектам инфраструктуры в районе населенного пункта Масьяф провинции Хама", - заявил Гуринов на брифинге. Он уточнил, что в результате израильских авиаударов по сирийским провинциям нанесён материальный ущерб, однако жертв и пострадавших нет.
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израиль
сирия
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в мире, израиль, f-16, f-15se, сирия, хомс (город)
В мире, Израиль, F-16, F-15SE, Сирия, Хомс (город)
Шесть израильских тактических истребителей нанесли авиаудары в Сирии

ЦПВС: шесть израильских тактических истребителей F-15 и F-16 нанесли авиаудары в Сирии

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Jacob AlbersИстребитель F-15
Истребитель F-15 - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Jacob Albers
Истребитель F-15. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Четыре израильских тактических истребителя F-15 нанесли авиаудар восемью управляемыми ракетами по объектам в окрестностях провинции Хомс, а также два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля ударили двумя управляемыми ракетами по объектам инфраструктуры в провинции Хама в Сирии, пострадавших нет, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
"С 00.20 до 00.30 2 июля четыре тактических истребителя F-15 ВВС Армии обороны Израиля из акватории Средиземного моря через северную часть Ливана нанесли авиационный удар восемью управляемыми ракетами по объектам в окрестностях провинции Хомс. Также с 04.35 до 04.39 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из северной части Ливана нанесли авиационный удар двумя управляемыми ракетами по объектам инфраструктуры в районе населенного пункта Масьяф провинции Хама", - заявил Гуринов на брифинге.
Он уточнил, что в результате израильских авиаударов по сирийским провинциям нанесён материальный ущерб, однако жертв и пострадавших нет.
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В миреИзраильF-16F-15SEСирияХомс (город)
 
 
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