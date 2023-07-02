https://ria.ru/20230702/siriya-1881791535.html

Шесть израильских тактических истребителей нанесли авиаудары в Сирии

Шесть израильских тактических истребителей нанесли авиаудары в Сирии - РИА Новости, 02.07.2023

Шесть израильских тактических истребителей нанесли авиаудары в Сирии

Четыре израильских тактических истребителя F-15 нанесли авиаудар восемью управляемыми ракетами по объектам в окрестностях провинции Хомс, а также два... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T22:21

2023-07-02T22:21

2023-07-02T23:10

в мире

израиль

f-16

f-15se

сирия

хомс (город)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Четыре израильских тактических истребителя F-15 нанесли авиаудар восемью управляемыми ракетами по объектам в окрестностях провинции Хомс, а также два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля ударили двумя управляемыми ракетами по объектам инфраструктуры в провинции Хама в Сирии, пострадавших нет, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "С 00.20 до 00.30 2 июля четыре тактических истребителя F-15 ВВС Армии обороны Израиля из акватории Средиземного моря через северную часть Ливана нанесли авиационный удар восемью управляемыми ракетами по объектам в окрестностях провинции Хомс. Также с 04.35 до 04.39 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из северной части Ливана нанесли авиационный удар двумя управляемыми ракетами по объектам инфраструктуры в районе населенного пункта Масьяф провинции Хама", - заявил Гуринов на брифинге. Он уточнил, что в результате израильских авиаударов по сирийским провинциям нанесён материальный ущерб, однако жертв и пострадавших нет.

https://ria.ru/20230615/bezhentsy-1878491044.html

израиль

сирия

хомс (город)

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в мире, израиль, f-16, f-15se, сирия, хомс (город)