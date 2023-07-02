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Массовые беспорядки во Франции перекинулись на Швейцарию - РИА Новости, 02.07.2023
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10:02 02.07.2023 (обновлено: 12:20 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/shveytsariya-1881721541.html
Массовые беспорядки во Франции перекинулись на Швейцарию
Массовые беспорядки во Франции перекинулись на Швейцарию - РИА Новости, 02.07.2023
Массовые беспорядки во Франции перекинулись на Швейцарию
Во время ночных беспорядков в швейцарском городе Лозанна задержаны семь человек, шестеро из них несовершеннолетние, пишет издание 20Minutes со ссылкой на... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T10:02
2023-07-02T12:20
в мире
франция
швейцария
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Во время ночных беспорядков в швейцарском городе Лозанна задержаны семь человек, шестеро из них несовершеннолетние, пишет издание 20Minutes со ссылкой на полицию. &quot;Речь идет о трех девочках португальского, боснийского и сомалийского происхождения, а также мальчиках грузинского и сербского происхождения, а также швейцарце, им от 15 до 17 лет. Единственный совершеннолетний задержанный — 24-летний швейцарец&quot;, — говорится в публикации.Газета отмечает, что участников беспорядков вдохновила на это ситуация в соседней Франции. Призывы выйти на улицы распространялись в соцсетях. Протестующие атаковали магазины, напали на прибывших полицейских. По словам очевидцев, в беспорядках участвовали более 100 человек: они бросали в правоохранителей булыжники и по меньшей мере один коктейль Молотова. Среди них были дети младше 15 лет.Никто из полицейских не пострадал. Во Франции массовые беспорядки длятся уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования.Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит магазины и банки. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты. Задержаны около двух с половиной тысяч человек, треть из них — несовершеннолетние.
https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html
франция
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60
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Столкновения с полицией и мародерство: беспорядки во Франции
Столкновения с полицией и мародерство: беспорядки во Франции
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в мире, франция, швейцария, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Швейцария, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Массовые беспорядки во Франции перекинулись на Швейцарию

Массовые беспорядки во Франции перекинулись на Швейцарию, где ночью задержали семь человек

© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIШвейцарские полицейские перед несанкционированной акцией протеста
Швейцарские полицейские перед несанкционированной акцией протеста - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
Швейцарские полицейские перед несанкционированной акцией протеста. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Во время ночных беспорядков в швейцарском городе Лозанна задержаны семь человек, шестеро из них несовершеннолетние, пишет издание 20Minutes со ссылкой на полицию.
«

"Речь идет о трех девочках португальского, боснийского и сомалийского происхождения, а также мальчиках грузинского и сербского происхождения, а также швейцарце, им от 15 до 17 лет. Единственный совершеннолетний задержанный — 24-летний швейцарец", — говорится в публикации.

Газета отмечает, что участников беспорядков вдохновила на это ситуация в соседней Франции. Призывы выйти на улицы распространялись в соцсетях.
Протестующие атаковали магазины, напали на прибывших полицейских. По словам очевидцев, в беспорядках участвовали более 100 человек: они бросали в правоохранителей булыжники и по меньшей мере один коктейль Молотова. Среди них были дети младше 15 лет.
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Никто из полицейских не пострадал.
Во Франции массовые беспорядки длятся уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования.
Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит магазины и банки. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты. Задержаны около двух с половиной тысяч человек, треть из них — несовершеннолетние.
 
В миреФранцияШвейцарияБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
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