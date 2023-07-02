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Как "оттепель" повлияла на поэзию. Эпоха шестидесятников
Как "оттепель" повлияла на поэзию. Эпоха шестидесятников - РИА Новости, 02.07.2023
Как "оттепель" повлияла на поэзию. Эпоха шестидесятников
В историю CCCР эпоха 1950-1960-х вошла как "оттепель" — в политической, общественной и культурной жизни. После смерти Сталина у художников и литераторов появилась возможность гораздо свободнее выражать свои мысли. В это время появились поэты-шестидесятники — советская интеллигенция времён хрущёвской оттепели.
2023-07-02T12:00
2023-07-02T12:00
2023-07-02T12:01
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Как "оттепель" повлияла на поэзию. Эпоха шестидесятников
В историю CCCР эпоха 1950-1960-х вошла как "оттепель" — после смерти Сталина у художников и литераторов появилась возможность гораздо свободнее выражать свои мысли. В это время появились поэты-шестидесятники — советская интеллигенция времён хрущёвской оттепели. Кем они были, почему их творчество выделяют в отдельный период, и кто пришел им на смену?
audio/mpeg
Как "оттепель" повлияла на поэзию. Эпоха шестидесятников
В историю CCCР эпоха 1950-1960-х вошла как "оттепель" — после смерти Сталина у художников и литераторов появилась возможность гораздо свободнее выражать свои мысли. В это время появились поэты-шестидесятники — советская интеллигенция времён хрущёвской оттепели. Кем они были, почему их творчество выделяют в отдельный период, и кто пришел им на смену?
audio/mpeg
Кем они были, почему их творчество выделяют в отдельный период, и кто пришел им на смену?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Автор эпизода: Артур Арушанян Голоса эпизода: Руслан Жигалов, Роман ХаррасовМонтаж: Олег ГрабовскийСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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Как "оттепель" повлияла на поэзию. Эпоха шестидесятников
В историю CCCР эпоха 1950-1960-х вошла как "оттепель" — в политической, общественной и культурной жизни. После смерти Сталина у художников и литераторов появилась возможность гораздо свободнее выражать свои мысли. В это время появились поэты-шестидесятники — советская интеллигенция времён хрущёвской оттепели.