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Как "оттепель" повлияла на поэзию. Эпоха шестидесятников - РИА Новости, 02.07.2023
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12:00 02.07.2023 (обновлено: 12:01 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/shestidesyatniki-1881730762.html
Как "оттепель" повлияла на поэзию. Эпоха шестидесятников
Как "оттепель" повлияла на поэзию. Эпоха шестидесятников - РИА Новости, 02.07.2023
Как "оттепель" повлияла на поэзию. Эпоха шестидесятников
В историю CCCР эпоха 1950-1960-х вошла как "оттепель" — в политической, общественной и культурной жизни. После смерти Сталина у художников и литераторов появилась возможность гораздо свободнее выражать свои мысли. В это время появились поэты-шестидесятники — советская интеллигенция времён хрущёвской оттепели.
2023-07-02T12:00
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Как "оттепель" повлияла на поэзию. Эпоха шестидесятников
В историю CCCР эпоха 1950-1960-х вошла как "оттепель" — после смерти Сталина у художников и литераторов появилась возможность гораздо свободнее выражать свои мысли. В это время появились поэты-шестидесятники — советская интеллигенция времён хрущёвской оттепели. Кем они были, почему их творчество выделяют в отдельный период, и кто пришел им на смену?
audio/mpeg
Как "оттепель" повлияла на поэзию. Эпоха шестидесятников
В историю CCCР эпоха 1950-1960-х вошла как "оттепель" — после смерти Сталина у художников и литераторов появилась возможность гораздо свободнее выражать свои мысли. В это время появились поэты-шестидесятники — советская интеллигенция времён хрущёвской оттепели. Кем они были, почему их творчество выделяют в отдельный период, и кто пришел им на смену?
audio/mpeg
Кем они были, почему их творчество выделяют в отдельный период, и кто пришел им на смену?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Автор эпизода: Артур Арушанян Голоса эпизода: Руслан Жигалов, Роман ХаррасовМонтаж: Олег ГрабовскийСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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Как это по-русски, Подкаст
Как это по-русски

Как "оттепель" повлияла на поэзию. Эпоха шестидесятников

Как это по-русски
Как "оттепель" повлияла на поэзию. Эпоха шестидесятников
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
В историю CCCР эпоха 1950-1960-х вошла как "оттепель" — в политической, общественной и культурной жизни. После смерти Сталина у художников и литераторов появилась возможность гораздо свободнее выражать свои мысли. В это время появились поэты-шестидесятники — советская интеллигенция времён хрущёвской оттепели.
Кем они были, почему их творчество выделяют в отдельный период, и кто пришел им на смену?
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А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Автор эпизода: Артур Арушанян
Голоса эпизода: Руслан Жигалов, Роман Харрасов
Монтаж: Олег Грабовский
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
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