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Медведев призвал расторгнуть зерновую сделку - РИА Новости, 02.07.2023
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22:13 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/sdelka-1881790769.html
Медведев призвал расторгнуть зерновую сделку
Медведев призвал расторгнуть зерновую сделку - РИА Новости, 02.07.2023
Медведев призвал расторгнуть зерновую сделку
Зерновая сделка в нынешнем виде совсем не нужна и должна быть обязательно расторгнута, кормить "толстомордых европейских бюргеров" - не задача России, написал... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T22:13
2023-07-02T22:13
экономика
россия
украина
владимир путин
россельхозбанк
оон
swift
андрей мельник
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Зерновая сделка в нынешнем виде совсем не нужна и должна быть обязательно расторгнута, кормить "толстомордых европейских бюргеров" - не задача России, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной в "Российской газете". "Зависимость от сельхозпродуктов и продуктов питания из нашей страны осознали везде, отсюда бесконечные камлания по теме зерновой сделки. Хотя всем уже ясно, что в нынешнем виде она не нужна и должна быть обязательно расторгнута. Помочь нашим партнерам мы и так сможем, а кормить толстомордых европейских бюргеров - не наша задача. Для этого у них там своя старая и лысая "ливерная колбаса", а также масса высокообразованных гинекологов, которые блестяще рулят европейской экономикой", - написал Медведев. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Весной 2022 года Андрей Мельник, бывший тогда послом Украины в Берлине, сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", позднее ему пришлось выразить сожаление по поводу этих слов. Врачом-гинекологом по профессии является нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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экономика, россия, украина, владимир путин, россельхозбанк, оон, swift, андрей мельник, дмитрий медведев, турция
Экономика, Россия, Украина, Владимир Путин, Россельхозбанк, ООН, SWIFT, Андрей Мельник, Дмитрий Медведев, Турция
Медведев призвал расторгнуть зерновую сделку

Медведев назвал зерновую сделку в нынешнем виде ненужной и призвал расторгнуть ее

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна
Выгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Зерновая сделка в нынешнем виде совсем не нужна и должна быть обязательно расторгнута, кормить "толстомордых европейских бюргеров" - не задача России, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной в "Российской газете".
"Зависимость от сельхозпродуктов и продуктов питания из нашей страны осознали везде, отсюда бесконечные камлания по теме зерновой сделки. Хотя всем уже ясно, что в нынешнем виде она не нужна и должна быть обязательно расторгнута. Помочь нашим партнерам мы и так сможем, а кормить толстомордых европейских бюргеров - не наша задача. Для этого у них там своя старая и лысая "ливерная колбаса", а также масса высокообразованных гинекологов, которые блестяще рулят европейской экономикой", - написал Медведев.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Весной 2022 года Андрей Мельник, бывший тогда послом Украины в Берлине, сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", позднее ему пришлось выразить сожаление по поводу этих слов. Врачом-гинекологом по профессии является нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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ЭкономикаРоссияУкраинаВладимир ПутинРоссельхозбанкООНSWIFTАндрей МельникДмитрий МедведевТурция
 
 
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