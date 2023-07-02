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Британия планирует впервые нарушить иранскую ядерную сделку, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2023
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18:08 02.07.2023 (обновлено: 21:21 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/sdelka-1881769747.html
Британия планирует впервые нарушить иранскую ядерную сделку, пишут СМИ
Британия планирует впервые нарушить иранскую ядерную сделку, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2023
Британия планирует впервые нарушить иранскую ядерную сделку, пишут СМИ
Великобритания вместе с несколькими европейскими странами планирует впервые нарушить ядерную сделку из-за "поставок Ираном дронов в Россию", пишет газета... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T18:08
2023-07-02T21:21
в мире
иран
тегеран (город)
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евросоюз
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Великобритания вместе с несколькими европейскими странами планирует впервые нарушить ядерную сделку из-за "поставок Ираном дронов в Россию", пишет газета Guardian. "Ожидается, что Великобритания и другие европейские державы впервые объявят о планах нарушить иранскую ядерную сделку, когда подтвердят, что не собираются снимать санкции в отношении использования Тегераном ракет. &lt;...&gt; Обоснование, на которое ссылаются дипломаты, включает &lt;...&gt; продажу Ираном дронов России", — говорится в публикации.На этой неделе агентство Reuters сообщило, что европейские дипломаты предупредили Иран о планах сохранить санкции в отношении его программы баллистических ракет, срок действия которых истекает в октябре. Источники издания указывают, что ограничительные меры не хотят отменять по трем причинам: "использование" Россией иранских дронов, "высокая вероятность" отправки Тегераном баллистических ракет Москве и желание лишить Иран преимуществ ядерной сделки. Западные страны не раз утверждали, что Исламская Республика якобы продает России беспилотники для боевых действий на Украине. При этом акцент делается на том, что их передача является нарушением резолюции ООН № 2231.Москва и Тегеран эти обвинения опровергают. Так, постпред Ирана при организации называл их беспочвенными, поскольку запрет оружия в упомянутой резолюции прекратил действовать 18 октября 2020 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявляла, что сообщения о закупке дронов у Тегерана искусственно вбрасывались в американские СМИ.
https://ria.ru/20230428/sdelka-1868349196.html
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в мире, иран, тегеран (город), россия, евросоюз, оон, великобритания, мария захарова
В мире, Иран, Тегеран (город), Россия, Евросоюз, ООН, Великобритания, Мария Захарова
Британия планирует впервые нарушить иранскую ядерную сделку, пишут СМИ

Guardian: Британия и европейские страны планируют впервые нарушить иранскую ядерную сделку

© AP Photo / Kirsty WigglesworthВеликобритания
Великобритания - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Великобритания вместе с несколькими европейскими странами планирует впервые нарушить ядерную сделку из-за "поставок Ираном дронов в Россию", пишет газета Guardian.
"Ожидается, что Великобритания и другие европейские державы впервые объявят о планах нарушить иранскую ядерную сделку, когда подтвердят, что не собираются снимать санкции в отношении использования Тегераном ракет. <...> Обоснование, на которое ссылаются дипломаты, включает <...> продажу Ираном дронов России", — говорится в публикации.

В 2015 году Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия, США и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он предполагал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы. В 2018 году США вышли из СВПД и восстановили ограничительные меры против Ирана. В ответ последний объявил о поэтапном сокращении своих обязательств. В 2021 году участники ядерной сделки достигли договоренности по двум проектам соглашения с учетом интересов Тегерана. Тем не менее сейчас переговоры по этому вопросу приостановлены.

На этой неделе агентство Reuters сообщило, что европейские дипломаты предупредили Иран о планах сохранить санкции в отношении его программы баллистических ракет, срок действия которых истекает в октябре.
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Источники издания указывают, что ограничительные меры не хотят отменять по трем причинам: "использование" Россией иранских дронов, "высокая вероятность" отправки Тегераном баллистических ракет Москве и желание лишить Иран преимуществ ядерной сделки.
Западные страны не раз утверждали, что Исламская Республика якобы продает России беспилотники для боевых действий на Украине. При этом акцент делается на том, что их передача является нарушением резолюции ООН № 2231.
Москва и Тегеран эти обвинения опровергают. Так, постпред Ирана при организации называл их беспочвенными, поскольку запрет оружия в упомянутой резолюции прекратил действовать 18 октября 2020 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявляла, что сообщения о закупке дронов у Тегерана искусственно вбрасывались в американские СМИ.
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