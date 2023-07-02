https://ria.ru/20230702/sdelka-1881769747.html

Британия планирует впервые нарушить иранскую ядерную сделку, пишут СМИ

Британия планирует впервые нарушить иранскую ядерную сделку, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2023

Британия планирует впервые нарушить иранскую ядерную сделку, пишут СМИ

Великобритания вместе с несколькими европейскими странами планирует впервые нарушить ядерную сделку из-за "поставок Ираном дронов в Россию", пишет газета... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T18:08

2023-07-02T18:08

2023-07-02T21:21

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Великобритания вместе с несколькими европейскими странами планирует впервые нарушить ядерную сделку из-за "поставок Ираном дронов в Россию", пишет газета Guardian. "Ожидается, что Великобритания и другие европейские державы впервые объявят о планах нарушить иранскую ядерную сделку, когда подтвердят, что не собираются снимать санкции в отношении использования Тегераном ракет. <...> Обоснование, на которое ссылаются дипломаты, включает <...> продажу Ираном дронов России", — говорится в публикации.На этой неделе агентство Reuters сообщило, что европейские дипломаты предупредили Иран о планах сохранить санкции в отношении его программы баллистических ракет, срок действия которых истекает в октябре. Источники издания указывают, что ограничительные меры не хотят отменять по трем причинам: "использование" Россией иранских дронов, "высокая вероятность" отправки Тегераном баллистических ракет Москве и желание лишить Иран преимуществ ядерной сделки. Западные страны не раз утверждали, что Исламская Республика якобы продает России беспилотники для боевых действий на Украине. При этом акцент делается на том, что их передача является нарушением резолюции ООН № 2231.Москва и Тегеран эти обвинения опровергают. Так, постпред Ирана при организации называл их беспочвенными, поскольку запрет оружия в упомянутой резолюции прекратил действовать 18 октября 2020 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявляла, что сообщения о закупке дронов у Тегерана искусственно вбрасывались в американские СМИ.

https://ria.ru/20230428/sdelka-1868349196.html

https://ria.ru/20230627/tramp-1880663785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, тегеран (город), россия, евросоюз, оон, великобритания, мария захарова