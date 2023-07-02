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Ефимов: 170 разработок пополнили столичный Банк технологий в I полугодии
Ефимов: 170 разработок пополнили столичный Банк технологий в I полугодии - РИА Новости, 02.07.2023
Ефимов: 170 разработок пополнили столичный Банк технологий в I полугодии
Более 170 высокотехнологичных решений добавили отечественные разработчики в столичный сервис "Банк технологий", призванный помочь предприятиям в цифровизации и... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T12:12
2023-07-02T12:12
2023-07-02T12:22
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 170 высокотехнологичных решений добавили отечественные разработчики в столичный сервис "Банк технологий", призванный помочь предприятиям в цифровизации и автоматизации, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Предприятия могут бесплатно использовать "Банк технологий", чтобы в кратчайшие сроки подобрать современное решение для цифровизации и автоматизации, расширения производства и создания новых линий. Онлайн-реестр начал работу в 2020 году, и сегодня в нем уже представлено свыше 420 передовых и проверенных разработок", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Так, среди новинок - автоматизированная система технического учета энергоресурсов, очки виртуальной реальности для роботизации трудоемких процессов, система управления складом для высокой точности сборки заказов, а также облачная low-code-платформа по созданию программных решений для автоматизации технологических процессов.Как рассказали в департаменте инвестиционной и промышленной политики города, в этом году в сервисе открылось новое направление "Перспективные технологии", где свои высокотехнологичные решения начали размещать ведущие вузы страны. Сегодня в этом разделе уже 70 разработок от 20 университетов.
https://ria.ru/20230531/moskva-1875184122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 170 высокотехнологичных решений добавили отечественные разработчики в столичный сервис "Банк технологий", призванный помочь предприятиям в цифровизации и автоматизации, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Предприятия могут бесплатно использовать "Банк технологий", чтобы в кратчайшие сроки подобрать современное решение для цифровизации и автоматизации, расширения производства и создания новых линий. Онлайн-реестр начал работу в 2020 году, и сегодня в нем уже представлено свыше 420 передовых и проверенных разработок", - отметил вице-мэр
, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Так, среди новинок - автоматизированная система технического учета энергоресурсов, очки виртуальной реальности для роботизации трудоемких процессов, система управления складом для высокой точности сборки заказов, а также облачная low-code-платформа по созданию программных решений для автоматизации технологических процессов.
Как рассказали в департаменте инвестиционной и промышленной политики города, в этом году в сервисе открылось новое направление "Перспективные технологии", где свои высокотехнологичные решения начали размещать ведущие вузы страны. Сегодня в этом разделе уже 70 разработок от 20 университетов.
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