https://ria.ru/20230702/razrabotki-1881547513.html

Ефимов: 170 разработок пополнили столичный Банк технологий в I полугодии

Ефимов: 170 разработок пополнили столичный Банк технологий в I полугодии - РИА Новости, 02.07.2023

Ефимов: 170 разработок пополнили столичный Банк технологий в I полугодии

Более 170 высокотехнологичных решений добавили отечественные разработчики в столичный сервис "Банк технологий", призванный помочь предприятиям в цифровизации и... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T12:12

2023-07-02T12:12

2023-07-02T12:22

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839801646_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_309122f3c39d4120f3c4b38e9637ff56.png

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 170 высокотехнологичных решений добавили отечественные разработчики в столичный сервис "Банк технологий", призванный помочь предприятиям в цифровизации и автоматизации, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Предприятия могут бесплатно использовать "Банк технологий", чтобы в кратчайшие сроки подобрать современное решение для цифровизации и автоматизации, расширения производства и создания новых линий. Онлайн-реестр начал работу в 2020 году, и сегодня в нем уже представлено свыше 420 передовых и проверенных разработок", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Так, среди новинок - автоматизированная система технического учета энергоресурсов, очки виртуальной реальности для роботизации трудоемких процессов, система управления складом для высокой точности сборки заказов, а также облачная low-code-платформа по созданию программных решений для автоматизации технологических процессов.Как рассказали в департаменте инвестиционной и промышленной политики города, в этом году в сервисе открылось новое направление "Перспективные технологии", где свои высокотехнологичные решения начали размещать ведущие вузы страны. Сегодня в этом разделе уже 70 разработок от 20 университетов.

https://ria.ru/20230531/moskva-1875184122.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва