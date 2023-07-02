https://ria.ru/20230702/rasizm-1881749799.html
Полиция Парижа отвергла обвинения ООН в расизме
Полиция Парижа отвергла обвинения ООН в расизме - РИА Новости, 02.07.2023
Полиция Парижа отвергла обвинения ООН в расизме
Префект полиции Парижа Лоран Нуньес в интервью заявил, что во французской полиции нет расизма, и он шокирован заявлениями ООН, в которых используется этот... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T15:11
2023-07-02T15:11
2023-07-02T15:11
в мире
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беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Префект полиции Парижа Лоран Нуньес в интервью заявил, что во французской полиции нет расизма, и он шокирован заявлениями ООН, в которых используется этот термин. Ранее ООН обратилась к Франции с просьбой серьезно заняться проблемами расизма и расовой дискриминации в полиции на фоне беспорядков, вызванных гибелью подростка от рук полицейских. МИД Франции тогда ответило, что обвинения в адрес полиции необоснованны. "Я шокирован использованием (ООН – ред.) этого термина (расизм – ред.). Я в шоке. В полиции нет расизма. Мы боремся с преступниками, которые подвергают опасности жизни других людей, и мы будем продолжать это делать", - заявил Нуньес в интервью телеканалу BFMTV на вопрос, что он думает о заявлениях ООН, в которых говорится о расизме во французской полиции. Он признает, что были случаи расизма, но они всегда наказывались и преследовались в судебном порядке. "Мы продолжим выполнять свою работу, мы продолжим преследовать автомобили, совершающие правонарушения, городские "родео", которые могут посягать на жизнь других людей, и мы продолжим проверять этих людей, независимо от их происхождения, откуда бы они ни приехали", - добавил префект. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230702/frantsiya-1881725258.html
https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html
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в мире, париж, франция, оон, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Париж, Франция, ООН, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Полиция Парижа отвергла обвинения ООН в расизме
Префект Нуньес отверг обвинения ООН французской полиции в расизме
ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости.
Префект полиции Парижа Лоран Нуньес в интервью
заявил, что во французской полиции нет расизма, и он шокирован заявлениями ООН, в которых используется этот термин.
Ранее ООН обратилась к Франции
с просьбой серьезно заняться проблемами расизма и расовой дискриминации в полиции на фоне беспорядков, вызванных гибелью подростка от рук полицейских. МИД Франции тогда ответило, что обвинения в адрес полиции необоснованны.
Французский политик: страна оказалась на пороге гражданской войны
"Я шокирован использованием (ООН – ред.) этого термина (расизм – ред.). Я в шоке. В полиции нет расизма. Мы боремся с преступниками, которые подвергают опасности жизни других людей, и мы будем продолжать это делать", - заявил Нуньес в интервью телеканалу BFMTV на вопрос, что он думает о заявлениях ООН, в которых говорится о расизме во французской полиции.
Он признает, что были случаи расизма, но они всегда наказывались и преследовались в судебном порядке.
"Мы продолжим выполнять свою работу, мы продолжим преследовать автомобили, совершающие правонарушения, городские "родео", которые могут посягать на жизнь других людей, и мы продолжим проверять этих людей, независимо от их происхождения, откуда бы они ни приехали", - добавил префект.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
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