https://ria.ru/20230702/protivostoyanie-1881792296.html

Медведев призвал закрепить итоги противостояния России и Запада в документе

Медведев призвал закрепить итоги противостояния России и Запада в документе - РИА Новости, 02.07.2023

Медведев призвал закрепить итоги противостояния России и Запада в документе

Итоги противостояния России и Запада нужно будет закрепить в новом документе типа Хельсинкского акта 1975 года, заявил в статье зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T22:32

2023-07-02T22:32

2023-07-02T22:32

россия

хельсинки

финляндия

дмитрий медведев

нато

в мире

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Итоги противостояния России и Запада нужно будет закрепить в новом документе типа Хельсинкского акта 1975 года, заявил в статье зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, рассуждая о возможности выхода из этого кризиса. "Все выстраданные итоги тотального противостояния нужно закрепить в новом документе типа Хельсинкского акта, которым закончилось известное Совещание 1975 года. Только сам Хельсинки, увы, не годится по понятным причинам. Теперь для нас Финляндия — враждебная страна, созданная когда-то по недомыслию Лениным и вступившая сегодня в НАТО", - написал Медведев в статье для "Российской газеты".

https://ria.ru/20230702/nato-1881791295.html

россия

хельсинки

финляндия

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