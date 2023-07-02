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Медведев призвал закрепить итоги противостояния России и Запада в документе - РИА Новости, 02.07.2023
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22:32 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/protivostoyanie-1881792296.html
Медведев призвал закрепить итоги противостояния России и Запада в документе
Медведев призвал закрепить итоги противостояния России и Запада в документе - РИА Новости, 02.07.2023
Медведев призвал закрепить итоги противостояния России и Запада в документе
Итоги противостояния России и Запада нужно будет закрепить в новом документе типа Хельсинкского акта 1975 года, заявил в статье зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T22:32
2023-07-02T22:32
россия
хельсинки
финляндия
дмитрий медведев
нато
в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Итоги противостояния России и Запада нужно будет закрепить в новом документе типа Хельсинкского акта 1975 года, заявил в статье зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, рассуждая о возможности выхода из этого кризиса. "Все выстраданные итоги тотального противостояния нужно закрепить в новом документе типа Хельсинкского акта, которым закончилось известное Совещание 1975 года. Только сам Хельсинки, увы, не годится по понятным причинам. Теперь для нас Финляндия — враждебная страна, созданная когда-то по недомыслию Лениным и вступившая сегодня в НАТО", - написал Медведев в статье для "Российской газеты".
https://ria.ru/20230702/nato-1881791295.html
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россия, хельсинки, финляндия, дмитрий медведев, нато, в мире
Россия, Хельсинки, Финляндия, Дмитрий Медведев, НАТО, В мире
Медведев призвал закрепить итоги противостояния России и Запада в документе

Медведев призвал закрепить итоги противостояния России и Запада в новом документе

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Итоги противостояния России и Запада нужно будет закрепить в новом документе типа Хельсинкского акта 1975 года, заявил в статье зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, рассуждая о возможности выхода из этого кризиса.
"Все выстраданные итоги тотального противостояния нужно закрепить в новом документе типа Хельсинкского акта, которым закончилось известное Совещание 1975 года. Только сам Хельсинки, увы, не годится по понятным причинам. Теперь для нас Финляндия — враждебная страна, созданная когда-то по недомыслию Лениным и вступившая сегодня в НАТО", - написал Медведев в статье для "Российской газеты".
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Медведев: Россия никогда не пыталась сдерживать НАТО
Вчера, 22:20
 
РоссияХельсинкиФинляндияДмитрий МедведевНАТОВ мире
 
 
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