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Россия дала Западу жесткий и недвусмысленный отпор, заявил Медведев - РИА Новости, 02.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:25 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/protivostoyanie-1881791685.html
Россия дала Западу жесткий и недвусмысленный отпор, заявил Медведев
Россия дала Западу жесткий и недвусмысленный отпор, заявил Медведев - РИА Новости, 02.07.2023
Россия дала Западу жесткий и недвусмысленный отпор, заявил Медведев
Россия не захотела признавать логику "двойных стандартов" коллективного Запада, не подчинилась чужой воле и дала жесткий и недвусмысленный отпор, заявил в... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T22:25
2023-07-02T22:25
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия не захотела признавать логику "двойных стандартов" коллективного Запада, не подчинилась чужой воле и дала жесткий и недвусмысленный отпор, заявил в статье замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своей статье в "Российской газете он напомнил, что с началом конфликта на Украине с подачи США был вновь пущен в ход полный пакет "двойных стандартов". "Ничего нового, все как обычно: независимость и территориальную целостность, по мнению коллективного Запада, могут отстаивать только те, кому это высочайше дозволено. Остальные должны быть усмирены, раздавлены, а желательно размазаны по собственной территории кровавыми ошметками. Россия такую логику признавать не захотела. Чужой воле не подчинилась. И дала отпор — жесткий и недвусмысленный", - написал он.
https://ria.ru/20230702/nato-1881791295.html
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россия, украина, сша, дмитрий медведев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Дмитрий Медведев, В мире
Россия дала Западу жесткий и недвусмысленный отпор, заявил Медведев

Медведев: Россия не подчинилась чужой воле и дала жесткий недвусмысленный отпор Западу

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия не захотела признавать логику "двойных стандартов" коллективного Запада, не подчинилась чужой воле и дала жесткий и недвусмысленный отпор, заявил в статье замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В своей статье в "Российской газете он напомнил, что с началом конфликта на Украине с подачи США был вновь пущен в ход полный пакет "двойных стандартов".
"Ничего нового, все как обычно: независимость и территориальную целостность, по мнению коллективного Запада, могут отстаивать только те, кому это высочайше дозволено. Остальные должны быть усмирены, раздавлены, а желательно размазаны по собственной территории кровавыми ошметками. Россия такую логику признавать не захотела. Чужой воле не подчинилась. И дала отпор — жесткий и недвусмысленный", - написал он.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Медведев: Россия никогда не пыталась сдерживать НАТО
Вчера, 22:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДмитрий МедведевВ мире
 
 
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