https://ria.ru/20230702/protivostoyanie-1881791685.html

Россия дала Западу жесткий и недвусмысленный отпор, заявил Медведев

Россия дала Западу жесткий и недвусмысленный отпор, заявил Медведев - РИА Новости, 02.07.2023

Россия дала Западу жесткий и недвусмысленный отпор, заявил Медведев

Россия не захотела признавать логику "двойных стандартов" коллективного Запада, не подчинилась чужой воле и дала жесткий и недвусмысленный отпор, заявил в... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T22:25

2023-07-02T22:25

2023-07-02T22:25

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия не захотела признавать логику "двойных стандартов" коллективного Запада, не подчинилась чужой воле и дала жесткий и недвусмысленный отпор, заявил в статье замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своей статье в "Российской газете он напомнил, что с началом конфликта на Украине с подачи США был вновь пущен в ход полный пакет "двойных стандартов". "Ничего нового, все как обычно: независимость и территориальную целостность, по мнению коллективного Запада, могут отстаивать только те, кому это высочайше дозволено. Остальные должны быть усмирены, раздавлены, а желательно размазаны по собственной территории кровавыми ошметками. Россия такую логику признавать не захотела. Чужой воле не подчинилась. И дала отпор — жесткий и недвусмысленный", - написал он.

https://ria.ru/20230702/nato-1881791295.html

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россия, украина, сша, дмитрий медведев, в мире