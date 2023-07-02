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Пробка на подъезде к Крымскому мосту растянулась до восьми километров

Пробка на подъезде к Крымскому мосту растянулась до восьми километров - РИА Новости, 02.07.2023

Пробка на подъезде к Крымскому мосту растянулась до восьми километров

Пробка на подъезде к Крымском мосту со стороны Кубани вечером воскресенья растянулась до восьми километров, время ожидания составляет до пяти часов, сообщил... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T18:17

2023-07-02T18:17

2023-07-02T18:17

общество

краснодарский край

россия

николай лукашенко

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Пробка на подъезде к Крымском мосту со стороны Кубани вечером воскресенья растянулась до восьми километров, время ожидания составляет до пяти часов, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ ранее информировали, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. В субботу затор достигал девяти километров. Минтрансом открыты дополнительные пункты досмотра. "Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым: по состоянию на 17.00 (совпадает с мск - ред.) пробка восемь километров, время ожидания - до пяти часов", - написал Лукашенко. При этом, по его словам, пробка на выезде из Крыма растянулась на один километр, время ожидания составляет до 40 минут.

https://ria.ru/20230629/krym-1879548637.html

краснодарский край

россия

республика крым

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общество, краснодарский край, россия, николай лукашенко, республика крым