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Пробка на подъезде к Крымскому мосту растянулась до восьми километров
Пробка на подъезде к Крымскому мосту растянулась до восьми километров - РИА Новости, 02.07.2023
Пробка на подъезде к Крымскому мосту растянулась до восьми километров
Пробка на подъезде к Крымском мосту со стороны Кубани вечером воскресенья растянулась до восьми километров, время ожидания составляет до пяти часов, сообщил... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T18:17
2023-07-02T18:17
2023-07-02T18:17
общество
краснодарский край
россия
николай лукашенко
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Пробка на подъезде к Крымском мосту со стороны Кубани вечером воскресенья растянулась до восьми километров, время ожидания составляет до пяти часов, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ ранее информировали, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. В субботу затор достигал девяти километров. Минтрансом открыты дополнительные пункты досмотра. "Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым: по состоянию на 17.00 (совпадает с мск - ред.) пробка восемь километров, время ожидания - до пяти часов", - написал Лукашенко. При этом, по его словам, пробка на выезде из Крыма растянулась на один километр, время ожидания составляет до 40 минут.
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общество, краснодарский край, россия, николай лукашенко, республика крым
Общество, Краснодарский край, Россия, Николай Лукашенко, Республика Крым
Пробка на подъезде к Крымскому мосту растянулась до восьми километров
Министр Лукашенко: пробка на подъезде к Крымскому мосту растянулась до восьми километров