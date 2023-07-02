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Пробка на подъезде к Крымскому мосту растянулась до восьми километров - РИА Новости, 02.07.2023
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18:17 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/probka-1881771166.html
Пробка на подъезде к Крымскому мосту растянулась до восьми километров
Пробка на подъезде к Крымскому мосту растянулась до восьми километров - РИА Новости, 02.07.2023
Пробка на подъезде к Крымскому мосту растянулась до восьми километров
Пробка на подъезде к Крымском мосту со стороны Кубани вечером воскресенья растянулась до восьми километров, время ожидания составляет до пяти часов, сообщил... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T18:17
2023-07-02T18:17
общество
краснодарский край
россия
николай лукашенко
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Пробка на подъезде к Крымском мосту со стороны Кубани вечером воскресенья растянулась до восьми километров, время ожидания составляет до пяти часов, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ ранее информировали, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. В субботу затор достигал девяти километров. Минтрансом открыты дополнительные пункты досмотра. "Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым: по состоянию на 17.00 (совпадает с мск - ред.) пробка восемь километров, время ожидания - до пяти часов", - написал Лукашенко. При этом, по его словам, пробка на выезде из Крыма растянулась на один километр, время ожидания составляет до 40 минут.
https://ria.ru/20230629/krym-1879548637.html
краснодарский край
россия
республика крым
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общество, краснодарский край, россия, николай лукашенко, республика крым
Общество, Краснодарский край, Россия, Николай Лукашенко, Республика Крым
Пробка на подъезде к Крымскому мосту растянулась до восьми километров

Министр Лукашенко: пробка на подъезде к Крымскому мосту растянулась до восьми километров

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Пробка на подъезде к Крымском мосту со стороны Кубани вечером воскресенья растянулась до восьми километров, время ожидания составляет до пяти часов, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.
В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ ранее информировали, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. В субботу затор достигал девяти километров. Минтрансом открыты дополнительные пункты досмотра.
"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым: по состоянию на 17.00 (совпадает с мск - ред.) пробка восемь километров, время ожидания - до пяти часов", - написал Лукашенко.
При этом, по его словам, пробка на выезде из Крыма растянулась на один километр, время ожидания составляет до 40 минут.
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ОбществоКраснодарский крайРоссияНиколай ЛукашенкоРеспублика Крым
 
 
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