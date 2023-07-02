https://ria.ru/20230702/probka-1881725552.html

Пробка у Крымского моста выросла до семи километров

Пробка у Крымского моста выросла до семи километров - РИА Новости, 02.07.2023

Пробка у Крымского моста выросла до семи километров

Пробка при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края выросла до семи километров, сообщил в Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T10:54

2023-07-02T10:54

2023-07-02T11:42

туризм

общество

краснодарский край

николай лукашенко

республика крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Пробка при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края выросла до семи километров, сообщил в Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. "Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 10:00 — пробка семь километров, время ожидания до пяти часов", — написал он.В обратном направлении, на выезде из Крыма, пробки не наблюдается, добавил Лукашенко.Накануне очередь на подъезде к Крымскому мосту достигала девяти километров, за ночь она сократилась до трех, но затем снова начала расти. Как пояснили в Минтрансе, образование очередей связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру. В ведомстве увеличили количество постов и смен для проведения досмотра и рекомендовали водителям заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.

https://ria.ru/20230702/most-1881702087.html

краснодарский край

республика крым

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общество, краснодарский край, николай лукашенко, республика крым, крымский мост