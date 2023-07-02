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Пробка у Крымского моста выросла до семи километров - РИА Новости, 02.07.2023
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Туризм
 
10:54 02.07.2023 (обновлено: 11:42 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/probka-1881725552.html
Пробка у Крымского моста выросла до семи километров
Пробка у Крымского моста выросла до семи километров - РИА Новости, 02.07.2023
Пробка у Крымского моста выросла до семи километров
Пробка при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края выросла до семи километров, сообщил в Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T10:54
2023-07-02T11:42
туризм
общество
краснодарский край
николай лукашенко
республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Пробка при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края выросла до семи километров, сообщил в Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. "Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 10:00 — пробка семь километров, время ожидания до пяти часов", — написал он.В обратном направлении, на выезде из Крыма, пробки не наблюдается, добавил Лукашенко.Накануне очередь на подъезде к Крымскому мосту достигала девяти километров, за ночь она сократилась до трех, но затем снова начала расти. Как пояснили в Минтрансе, образование очередей связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру. В ведомстве увеличили количество постов и смен для проведения досмотра и рекомендовали водителям заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.
https://ria.ru/20230702/most-1881702087.html
краснодарский край
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общество, краснодарский край, николай лукашенко, республика крым, крымский мост
Туризм, Общество, Краснодарский край, Николай Лукашенко, Республика Крым, Крымский мост
Пробка у Крымского моста выросла до семи километров

Глава Минтранса Крыма Лукашенко: длина пробки у Крымского моста выросла до семи километров

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛегковые автомобили на Крымском мосту
Легковые автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Легковые автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Пробка при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края выросла до семи километров, сообщил в Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 10:00 — пробка семь километров, время ожидания до пяти часов", — написал он.
В обратном направлении, на выезде из Крыма, пробки не наблюдается, добавил Лукашенко.
Накануне очередь на подъезде к Крымскому мосту достигала девяти километров, за ночь она сократилась до трех, но затем снова начала расти. Как пояснили в Минтрансе, образование очередей связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру. В ведомстве увеличили количество постов и смен для проведения досмотра и рекомендовали водителям заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.
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ТуризмОбществоКраснодарский крайНиколай ЛукашенкоРеспублика КрымКрымский мост
 
 
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