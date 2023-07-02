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Пробка у Крымского моста сократилась на километр

Пробка у Крымского моста сократилась на километр - РИА Новости, 02.07.2023

Пробка у Крымского моста сократилась на километр

Длина пробки со стороны Краснодарского края на подъезде к Крымскому мосту сократилась за час на километр, до 5,5 километра, время ожидания составляет до 3... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T10:06

2023-07-02T10:06

2023-07-02T10:06

туризм

краснодарский край

николай лукашенко

общество

республика крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Длина пробки со стороны Краснодарского края на подъезде к Крымскому мосту сократилась за час на километр, до 5,5 километра, время ожидания составляет до 3 часов, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в Telegram-канале. В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ ранее информировали, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа, количество постов и смен для досмотра увеличено. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. К 8 утра воскресенья затор, достигавший в субботу 9 километров, составлял 6,5 километра, время ожидания - до 3 часов. "Маршрут через Крымский мост Краснодарский край-Республика Крым. По состоянию на 09:00 пробка 5,5 км, время ожидания до 3 часов", - написал Лукашенко. По его словам, при выезде из Крыма автомобильная пробка составляет 200 метров, время ожидания 20 минут.

https://ria.ru/20230520/puteshestviya-1873003325.html

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краснодарский край, николай лукашенко, общество, республика крым, крымский мост