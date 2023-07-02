https://ria.ru/20230702/probka-1881711600.html

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась - РИА Новости, 02.07.2023

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края к утру воскресенья растянулась на три километра, время ожидания составляет примерно 1,5... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T06:48

2023-07-02T06:48

2023-07-02T06:54

общество

краснодарский край

россия

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края к утру воскресенья растянулась на три километра, время ожидания составляет примерно 1,5 часа, сообщается в Telegram-канале Минтранса Крыма. "Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 6.00: пробка до трех километров, время ожидания до 1,5 часов", — уточнило региональное ведомство. При этом в обратном направлении по состоянию на 6.00 пробки нет, добавили там.В субботу оперативный штаб Краснодарского края сообщил о пробке длиной около девяти километров, позднее она сократилась до семи. Как пояснили в управлении ведомственной охраны Министерства транспорта, образование очередей на въезд в Крым связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру.Водителям, направляющимся на полуостров, рекомендовали при планировании поездки учитывать время на прохождение проверок. Власти предупредили, что скорость досмотра напрямую зависит от количества провозимых вещей.

https://ria.ru/20230702/most-1881702087.html

https://ria.ru/20230701/most-1881640714.html

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общество, краснодарский край, россия, республика крым, крымский мост