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Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась - РИА Новости, 02.07.2023
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06:48 02.07.2023 (обновлено: 06:54 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/probka-1881711600.html
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась - РИА Новости, 02.07.2023
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края к утру воскресенья растянулась на три километра, время ожидания составляет примерно 1,5... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T06:48
2023-07-02T06:54
общество
краснодарский край
россия
республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края к утру воскресенья растянулась на три километра, время ожидания составляет примерно 1,5 часа, сообщается в Telegram-канале Минтранса Крыма. "Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 6.00: пробка до трех километров, время ожидания до 1,5 часов", — уточнило региональное ведомство. При этом в обратном направлении по состоянию на 6.00 пробки нет, добавили там.В субботу оперативный штаб Краснодарского края сообщил о пробке длиной около девяти километров, позднее она сократилась до семи. Как пояснили в управлении ведомственной охраны Министерства транспорта, образование очередей на въезд в Крым связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру.Водителям, направляющимся на полуостров, рекомендовали при планировании поездки учитывать время на прохождение проверок. Власти предупредили, что скорость досмотра напрямую зависит от количества провозимых вещей.
https://ria.ru/20230702/most-1881702087.html
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общество, краснодарский край, россия, республика крым, крымский мост
Общество, Краснодарский край, Россия, Республика Крым, Крымский мост
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась

Минтранс Крыма: пробка на подъезде к Крымскому мосту сократилась до трех километров

© Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста
© Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края к утру воскресенья растянулась на три километра, время ожидания составляет примерно 1,5 часа, сообщается в Telegram-канале Минтранса Крыма.
"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 6.00: пробка до трех километров, время ожидания до 1,5 часов", — уточнило региональное ведомство.
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При этом в обратном направлении по состоянию на 6.00 пробки нет, добавили там.
В субботу оперативный штаб Краснодарского края сообщил о пробке длиной около девяти километров, позднее она сократилась до семи. Как пояснили в управлении ведомственной охраны Министерства транспорта, образование очередей на въезд в Крым связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру.
Водителям, направляющимся на полуостров, рекомендовали при планировании поездки учитывать время на прохождение проверок. Власти предупредили, что скорость досмотра напрямую зависит от количества провозимых вещей.
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ОбществоКраснодарский крайРоссияРеспублика КрымКрымский мост
 
 
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